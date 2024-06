Petr Bystroň vzkazuje přes PL po policejní prohlídce svého bytu v Praze

Policie od minulého týdne na základě evropského vyšetřovacího příkazu monitoruje pohyb čerstvě zvoleného europoslance AfD Petra Bystroně. Minulý týden vyzvala české hoteliéry, aby se ihned ozvali policejním orgánům, pokud u nich je či byl v minulých dnech ubytován.

„Žádáme vás o součinnost s Policií ČR při pátrání po hledané osobě. Jedná se o osobu, na kterou je vydán evropský vyšetřovací příkaz. Níže uvedená osoba se pohybuje v rámci ČR po ubytovacích zařízeních,“ stojí v mailu pro české hoteliéry.

Informace o tom, že německá policie rozšířila příkaz na Bystroně mezinárodně, se začaly objevovat koncem minulého týdne. Redakce se spojila přímo s Petrem Bystroněm, podle nějž je to poslední zoufalé gesto německých orgánů v rámci vyšetřování údajných úplatků z Ruska. „Němci tady v průběhu volební kampaně udělali celkem dvanáct domovních prohlídek a přetřásali to denně v médiích. V Čechách mě nechávali sledovat tajnou službou několik měsíců, takže o nějaké opravdové získávání informací tady nejde. Spíš o ještě jedno očernění. Je to divadlo pro veřejnost,“ sdělil pro PL Bystroň.

Čeští policisté dnes podle informací v médiích na základě německé žádosti prohledávali také Bystroňův byt v pražském Starém Městě. Německý politik to pro PL potvrdil a zopakoval, že policie nemá co najít a jen se ztrapní.

„Státní zastupitelství by si mělo konečně přiznat, že bylo zneužito k politickým účelům, než se ztrapní i mezinárodně. Po dvanácti domovních prohlídkách v Německu nenašli nic, stejně tak to bude i po těch prohlídkách v Praze,“ má jasno Bystroň, který zároveň redakci PL sdělil, že se v Praze nenachází.

Bystroň se také podivil, co vlastně česká policie hledá v jeho pražských bytech, když v nich německý poslanec vůbec nebydlí. „Nevím, co chtějí najít v bytech, které jsou dlouhodobě pronajaté,“ dodal Bystroň pro PL.

Celá „ruská kauza“ byla podle Bystroně jen snahou ovlivnit evropské volby. To se ale stejně nepodařilo, protože AfD v Německu získala 15,9 procenta hlasů, čímž se po CDU-CSU stala druhou největší politickou silou v zemi. V Evropském parlamentu bude mít 15 poslanců, o čtyři více než doteď.

Do vyšetřování je zapletena také česká Bezpečnostní informační služba, která už začátkem března obvinila společnost Voice of Europe z šíření ruské propagandy. Aktivity, jež měly za cíl ovlivnit mimo jiné i volby do Evropského parlamentu, dle odhalení BIS platila Ruská federace. Peníze z Ruska byly také použity k financování politických představitelů šířících ruskou propagandu.

Mezi lidmi, kteří ruské peníze obdrželi, měl podle některých informací patřit právě i Petr Bystroň. Ten jakékoliv provinění ihned odmítl. „Na základě bolestných zkušeností z předchozích volebních kampaní předpokládám, že jde o pomluvy,“ řekl tehdy Bystroň.

Vedení strany AfD následně žádalo BIS o poskytnutí důkazů. Jenže se ukázalo, že jméno Petra Bystroně v dokumentaci případu Voice of Europe nijak nefiguruje. „Dokumentace k případu Voice of Europe čítá tři sta stran. A je potřeba připomenout, že adresátem našich zpráv není veřejnost, ale ze zákona je to předseda vlády, ministři, prezident, případně orgány činné v trestním řízení. A když se podíváte dozadu na různé výstupy, zjistíte, že ani premiér, ani nikdo z ministrů a ani BIS nikdy nezmínili žádná jména, vyjma těch, která se ocitla na sankčním seznamu,“ uvedl mluvčí BIS Šticha.

Ve skutečnosti tak podle Bystroně dochází k manipulaci evropských voleb ne z ruské strany, ale ze strany NATO. „Vyjádření mluvčího BIS potvrzuje rešerše investigativního amerického novináře Shellenbergera, který poukazuje na fakt, že NATO nezákonně využívá placená NGO jako Correctiv a Evropské hodnoty k očerňování opozice a k manipulaci voleb do Evropského parlamentu,“ uvedl Bystroň pro PL.

Shellenberger v komentáři uvedl, že evropští politici vedou dezinformační kampaň, jejímž cílem je očernit jejich politické oponenty jako osoby napojené na Rusko. Shellenberger poukazuje na to, že nevládní organizace placené NATO, jako například Correctiv, ve spolupráci s tajnými službami, nezákonně manipulovaly volby v EU tím, že vedly negativní kampaně proti politikům, kteří jsou obzvláště aktivní proti válce na Ukrajině.

„Cílem jejich ‚vlivových operací‘ je udržet Německo v souladu s cíli americké zahraniční politiky a podkopat evropské mírové hnutí,“ uvedl Shellenberger, že evropské zpravodajské agentury a NATO porušují domácí zákony EU proti zahraničnímu vměšování do voleb.

Německá policie i přes absenci důkazů přesto spustila „kauzu Bystroň,“ prohledávala jeho nemovitosti a následně vydala mezinárodní příkaz. K prohlídkám Bystroňových bytů se tak ve čtvretk připojilo české státní zastupitelství.