Petr Holec: Fiala ví, že na to nemá

„Mám pocit, že to pan Fiala ve své osobnosti nemá, že to je člověk pro klidnou práci v klidných podmínkách,“ popsal premiéra Petra Fialu politický analytik zabývající se volebními průzkumy Jan Herzmann. A dodal, že to ví i Fiala. „Tragédií Česka je, že bohužel neví,“ soudí politický komentátor Petr Holec. Jeho příspěvek je dostupný na portálu Gazetisto.

S premiérem @P_Fiala je to bohužel ještě mnohem horší, než že je “jen”

výjimečně neschopný. To by totiž vše bylo jinak??

Víc se dočtete v novém https://t.co/WuaN5efWkH???? — PetrHolec (@PetrHolec) April 11, 2025

Kdo nekrade, okrádá svou rodinu

Populární komentátor v nejnovějším textu z rubriky Čistý řez Petra Holce zmiňuje „ničivou čtyřletku v čele Česka“ a také kauzu premiérova zetě Martina Chládka. „Jen blbec netěží peníze ostatních a okrádá tak svou rodinu,“ píše Holec v nadsázce.

Pro někoho s tak destrukčním potenciálem jako Fiala to určitě vychází jako výrazně menší zlo; odklánět si jménem rodinné neziskovky a barmských žen naše miliony na lepší soukromý život. Podle Holce však současný předseda české vlády není žádný troškař. A proto si nedávno v televizi neřekl jen o druhou, ale rovnou i třetí čtyřletku v čele země, prý aby nám konečně zajistil německé platy. Chce si udržet moc. A nejlíp navždy.

Doceníme Fialu za pár století?

Fiala podle Holce neví, „že na to nemá“. Komentátor soudí, že čím víc my vidíme, že na to premiér fakt nemá, tím víc se on jen utvrzuje v tom, že na to naopak má a my to jen neumíme docenit. A doceníme to až za pár let nebo století, jak nám teď začali zcela vážně tvrdit někteří vládní politici.

Fialovi pro politiku chybí spousta klíčových vloh, jedné má ale na rozdávání: nesnáší kritiku a zásadně nezná sebekritiku. To se po jeho dlouhém přežívání v opozici naplno projevilo už v kampani k posledním sněmovním volbám, kdy kolem sebe zcela izoloval kritické hlasy a uzavřel se do bubliny samých kývačů. A když pak Spolu jen těsně porazilo ANO, používal to jako důkaz, že měl pravdu.

Profesoři a učitelé odtržení od reality

Komentátor se zamýšlí nad posledním vítězstvím hnutí Spolu ve volbách a nad Fialovými schopnostmi politologa. Zmiňuje, že ve vládě profesorů a učitelů, odtržené od reality, zoufale chybí ekonomové. Nejvíc Fialova vláda podle něj ničí průmyslníky a podnikatele. A premiér jim vytýká, že ho dostatečně veřejně nechválí, když pro ně přitom tak maká. Holec se ptá, zda se předseda vlády nezačne nakonec vyjadřovat v plurálu a který odborník by mu mohl pomoci.

