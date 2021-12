Piješ, kouříš? Očkuješ se, nebo ne? Budeš platit. Klinický psycholog přináší návrh

Ty nejhorší dopady pandemie teprve pocítíme, varuje v rozhovoru pro Reflex.cz klinický psycholog Michal Miovský. Další lockdowny by podle něj společnost neunesla. Na stole by již měla být diskuse o placení za zdravotní péči. Měla by existovat vazba mezi tím, že když si poškodíte zdraví, nesete za to zodpovědnost. Vyjádřil se i ke zprávám ohledně opilého mluvčího prezidenta.

Úvodem Miovský připomněl, jak moc návyky Čechů v souvislosti s pitím alkoholu a užíváním dalších návykových látek změnila pandemická doba spolu s lockdowny: „S každou další studií se potvrzuje, že u nemalé skupiny lidí se jistý standardní vývoj a takové to postupné propíjení se, které jindy trvá roky nebo i desetiletí, jednotlivé lockdowny urychlily. Bavíme se o stovkách tisíc lidí, kteří se posunuli za tu hranici, kdy byli schopni to vše vyvažovat,“ uvedl, že na ně působilo příliš stresujících věcí najednou.

To nám začalo najednou plnit ambulance. Současně se to začíná projevovat i v jiných oblastech, kde to souvisí s poruchami duševního zdraví. Je tu zvýšený výskyt depresí a sebevražd, to se najednou začíná potkávat dohromady. Skutečně to není sranda ve smyslu, jak vysokého počtu lidí se to začíná týkat. Lidé ztrácejí schopnost vyrovnávat se s problémy, ta schopnost byla dřív za normálních okolností pokulhávající, ale ještě to nějakým způsobem takříkajíc dávali; teď už to někteří ‚nedávají‘,“ dodal.

Nejvíce kalamitní je to, když selhávají základní opory, ve smyslu zaměstnání, když kvůli lockdownům přišel krach některých cestovních kanceláří, restaurací a další. „Úplně nejdrtivější z našeho pohledu je situace samoživitelek, tam je to úplně totálně přes čáru, tam šly vyvažovací mechanismy úplně do háje, tam je velký problém,“ uvedl na základě výsledku studií.

Další možné lockdowny proto označuje doslova za „kalamitu“. Důsledky všech těchto opatření se ale teprve ozvou v plné síle. „Bylo by velmi naivní předpokládat, že tohle všechno, co se dělo, skončí s lockdowny. Obávám se, že společnost další lockdown nemusí unést,“ varuje.

Považoval by proto za vhodné začít mluvit o placení za zdravotní péči. „Možná je tohle příležitost otevřít otázku, jestli je únosné mít socialistické zdravotnictví. Vztah ke zdraví těžko může být postavený na tržní ekonomice a na právech bez jakékoli vazby na tu základní zodpovědnost. Pokud neexistuje vazba mezi tím, že si poškodíte zdraví a nesete za to zodpovědnost.“

Konkrétně by podle něj měla být v této souvislosti brána v potaz konzumace alkoholu, kouření, ale také nadváha, úrazy a rozhodnutí nechat/nenechat se očkovat. „Za to by se mělo platit,“ uvedl s tím, že současné odvody na zdravotní pojištění označuje za směšné.

Většina preventivních opatření podle něj navíc u dospělých funguje zcela nedostatečně. Jako efektivní označil přiměřenou ekonomickou represi. „Ta proměňuje chování lidí mnohem efektivněji, než když jim budete pouštět různé spoty,“ dodal.

Nakonec podle něj budou tyto kroky stejně nevyhnutelné a dřív nebo později peníze rozhodnou a budou největším tlakem k tomu, aby se postoj k návykovým látkám včetně tabáku a alkoholu radikálně proměnil.

Komentoval také zprávu o zadržení opilého Jiřího Ovčáčka a zprávy o prezidentu Miloši Zemanovi a cirhóze jater: „Vlastně je na tom docela dobře vidět, že pan Ovčáček je také jenom člověk, i pan prezident, to myslím, že je dobře.

Na druhou stranu je to přece jen velkou výzvou, veřejný prostor přece jen cokoli neunese, chování elit je velmi důležité pro chování celé té společnosti, v té to pak rezonuje, Měli by cítit jakousi zodpovědnost za to, že hodnoty, které zosobňují a prosazují, je něco, co je velmi citlivě vyjádřené v oblasti návykových látek, to je lakmusový papírek. Kalousek taky vzal zpátečku, když to bylo přespříliš,“ podotkl Miovský.

