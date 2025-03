Pirát „doktor“ Hřib se smál Macinkovi. Snad nebude nikdy nikoho léčit, doufá Motorista

Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, zveřejnil před několika dny na síti X příspěvek, v němž horoval za tříměsíční základní vojenský výcvik. Šéf parlamentních Pirátů Zdeněk Hřib se do něj pustil za to, že mladé posílá na vojnu a přitom sám má modrou knížku. Macinka pak označil politického konkurenta za „vůdce všech pirátských nebinárek a arogantního naboba“. Vysvětlil, že modrou knížku měl kvůli zdravotním problémům v mládí. Nechtěl však prý být „doživotní kripl“ ani jako pirát, proto na sobě pracoval, sportoval a cvičil a vlastním úsilím se zocelil.

Vojna by mladé vyléčila z pochybností o vlastním pohlaví

Slovní přestřelku odstartoval Macinkův příspěvek na síti X: „Miliardy na obranu by měly být primárně vynakládány za české lidi, ne za cizí železo… A tři měsíce výcviku přežije každý.“

Miliardy na obranu by měly být primárně vynakládány za české lidi, ne za cizí železo… A tři měsíce výcviku přežije každý. ??



„Chceme prosadit základní tříměsíční vojenský výcvik, který vás naučí třeba základy první pomoci, dá vám disciplínu, fyzickou přípravu, poodkryje… pic.twitter.com/G0stApQxXX — Petr Macinka (@petr_macinka) March 1, 2025

Dále citoval z rozhovoru, který poskytl deníku Blesk: „Chceme prosadit základní tříměsíční vojenský výcvik, který vás naučí třeba základy první pomoci, dá vám disciplínu, fyzickou přípravu, poodkryje základní používání zbraní, základní taktiku a tak dál. Bude to mít vliv na psychickou odolnost mladé populace a také nebudeme muset každý rok přemýšlet, za co utratíme desítky miliard…“

A ještě také: „Služba by se měla týkat mužů od 19 let (dobrovolně i žen). Podle Macinky by pak mladí lidé netrpěli klimatickou tísní či pochybnostmi o vlastním pohlaví.“

Jste vojnou zocelený muž?

Macinkova slova zaujala předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba. Svou reakci zveřejnil ve videu na Facebooku. „Motorista Macinka vás posílá na vojnu!“ sděluje Hřib divákům a obrací se přímo na Macinku: „Takže vy jste určitě vojnou zocelený muž?“ Ve videu je pak prostřih na předsedu strany Motoristé sobě, jak říká, že na vojně nebyl, měl modrou knížku. „Takže na vojnu posílá ostatní, ale sám byl neschopný vojenské služby,“ míní Hřib. „My Piráti nikoho do vojny nutit nechceme,“ mává Hřib zdviženým prstem. „Chceme podporovat profesionální armádu a dobrovolné zapojení třeba do aktivních záloh!“ uzavřel Hřib.

Pošklebuje se mi lékař! Naštěstí v životě nepotkal pacienta

Macinka reagoval obdobným způsobem – zveřejnil video na Facebooku. „Vůdce všech pirátských nebinárek a arogantní nabob Zdeněk Hřib se mi pošklebuje za to, že mám modrou knížku. Je naprosto neuvěřitelné, že zrovna pošklebování se kvůli modré knížce slyšíme od lékaře Zdeňka Hřiba. Protože připomeňme si, co byla modrá knížka. Ta byla pro lidi, kteří měli nějaký vážný zdravotní problém. Já sám jsem měl v mládí vážný zdravotní problém s degenerativním onemocněním páteře,“ vysvětlil předseda strany Motoristé sobě.

Dále objasňuje nevhodnost Hřibových slov: „Takže možná dneska jsem opravdu velmi rád, že doktor Zdeněk Hřib nikdy v životě naštěstí nepotkal pacienta, protože by se mu pravděpodobně v ordinaci vysmál za to, že je nemocný.“

Pracoval jsem na sobě, nejsem jako pirát

Macinka také uvádí, že není jako pirát. „Já jsem se nesmířil s tím, že bych měl být doživotní kripl, jak se tomu tehdy říkalo. Já jsem na sobě pracoval. Já jsem sportoval a cvičil. Tedy jsem nebyl jako Pirát. Proto když se mě dneska Zdeněk Hřib vysmívá, zda jsem zocelen vojnou, tak já musím říct, že zocelen opravdu jsem. Nejsem zocelen vojnou, ale zocelil jsem se sám. Důkazem toho může být, že jsem byl schopen absolvovat náročný 22km překážkový běh, kde jsem dokonce část Lipenské přehrady přeplaval při asi pěti stupních Celsia. Nevím, jestli by dnešní přecitlivělí Piráti vůbec zvládli na to jenom pomyslet. Takže i kripl s modrou knížkou klidně může dneska hovořit o tom, že by mladým lidem prospělo projít nějakým krátkým tříměsíčním výcvikem, který je trošku dostane do formy, aby nebyli jako Piráti,“ pustil se Macinka do politické konkurence.

Tříměsíční základní vojenský výcvik

Motoristé podle Macinky chtějí, aby stát mladým lidem zaplatil šanci něco pro sebe udělat a neskončit jako ufňukanci Hřib s Bartošem. „Tříměsíční základní vojenský výcvik, který navrhujeme, z vás neudělá vojáky, ale naučí vás základy první pomoci, bezpečně zacházet se zbraněmi, zorientovat se v terénu, získáte základy sebeobrany a posílíte si fyzickou kondici, naučíte se řídit náklaďák nebo si osvojíte základy radiokomunikace, rušení signálu, taky se dozvíte, jak fungují antidron operace. Chceme, aby tohle všechno a ještě mnohem víc se všichni mladí lidé naučili,“ vysvětluje Macinka.

Aby naše země byla plná odolných lidí, ne pirátských nekňubů

Předsedovi strany Motoristé sobě se nezamlouvá, že „nás pořád nutí, abychom utráceli stovky miliard za nesmyslné nákupy vojenské techniky“.

A nabízí alternativu: „My tyto peníze raději chceme dát našim mladým, chceme přispět k tomu, aby česká společnost byla odolná. Česká republika by neměla být zemí Pirátů, kteří když jdou do lesa a vybije se jim mobil, tak je po dvou dnech najdou ve zbídačeném stavu někde 50 metrů u cesty, protože nepoznají, kde je sever. Česká republika by neměla být zemí Pirátů, kteří když někdo v autobuse dostane infarkt, tak netuší, jak mu pomoci, a to ani když předstírají lékařské vzdělání jako Zdeněk Hřib. Česká republika by neměla být zemí Pirátů, kteří se asi utopí, když přijde povodeň, protože nejsou připraveni zvládat krizové situace,“ shrnul důvody, které podle jeho názoru jasně hovoří ve prospěch znovuzavedení základního tříměsíčního vojenského výcviku, po jehož absolvování mohou mladí lidé získat třeba zbrojní průkaz anebo řidičák na náklaďák. „Chceme, aby naše země byla plná sebevědomých a odolných lidí, a ne pirátských nekňubů,“ uzavřel Macinka.

Psali jsme: Šándor třaskavě: „Velmi, velmi nehezké téma.“ Jde o mladé, armádu a Rusko Válka se blíží a my nejsme připraveni. Spoléhali jsme na USA, lituje expert Zabít dítě, ženu! Novotný jde dál: Češi by fakt potřebovali válku. Malinkou. Na profackování Kdo chce válku? Někomu přeskočilo? Babiš to rozsekl