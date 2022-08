Pirát odstřelil v televizním studiu Rakušana: Jeho pozice je těžko obhajitelná. Fiala to musí řešit

„I se čtyřmi poslanci se dá odehrát zajímavé divadlo,“ perlil europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) v Partii. A předseda ČSSD Michal Šmarda málem spadl smíchy pod stůl. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) vládě otloukl o hlavu nový průzkum. Ten prý jasně ukázal, zda se lidé s touto vládou cítí v bezpečí. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) oponoval, že vláda dělá, co může. Šmarda v jednu chvíli konstatoval, co by měla dělat doopravdy.

reklama

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL), Aleš Juchelka (ANO), předseda ČSSD Michal Šmarda a pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který před kamerami střelil do nohy, obrazně řečeno, vlastního koaličního partnera, když prohlásil, že vzhledem ke všem kauzám hnutí STAN je pozice Víta Rakušana jako prvního vicepremiéra a ministra vnitra jen těžko obhajitelná.

Peksa vyjádřil pochybnosti o předvolební koalici Pirátů a STAN již před volbami do Sněmovny, které proběhly vloni na podzim. A teď před kamerami zdůraznil, že podle uzavřené smlouvy má tato spolupráce trvat jen po toto volební období. Osobně by si prý nepřál, aby se prodlužovala.

Před kamerami se kriticky stavěl i k předsedovi STAN a ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. „Jsem přesvědčen o tom, že z pohledu Pirátů neexistuje momentálně žádný důvod ho na té pozici držet. Je to otázka, kterou by měl nějakým způsobem vyřešit pan premiér. Z mého pohledu je asi těžko obhajitelné, aby takhle pokračoval,“ uvedl Peksa na dotaz, zda by měl Rakušan nadále vést resort vnitra.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka Terezie Tománková se ještě jednou vrátila k průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News z první hodiny a zopakovala, že hnutí ANO by získalo 31 %, ODS 15,5 %, SPD 12 %, Piráti 9 % hlasů, TOP 09 a STAN shodně 5,5 procenta. A více stran by se do Poslanecké sněmovny nedostalo.

ČSSD by obdržela 4,8 procenta a lidovci v tomto průzkumu jen 3,4 procenta. Komunisté by dopadli stejně.

Jako první si tady vzal slovo Výborný a prohlásil, že síla lidovců se pozná na výsledku komunálních voleb, kde je lidovecká základna poměrně silná. „Víme, co lidi pálí,“ oznámil Výborný. Zdůraznil také, že lidovci na MPSV pracují na prorodinné politice, zasadili se o poslání příspěvku 5 tisíc na jedno dítě, ale vedle toho se lidovci věnují také programu Nová zelená úsporám a dalším věcem, jak fakticky pomoci lidem. Pro nás to klíčové, k čemuž teď směřujeme, jsou komunální a senátní volby,“ pravil Výborný.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyjádřil také přesvědčení, že koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, spolupracuje a funguje na nadstandardních vztazích. „Vláda je tažena motorem koalice SPOLU a KDU-ČSL.

Juchelka nabídl značně odlišný pohled.

„Ten průzkum je odpovědí voličů na tuto vládní koalici. Je to prostě odpověď voličů na to, jak se cítí být s touto vládou nějakým způsobem v bezpečí. Jakým způsobem tato vláda reaguje na inflaci, na zvyšování cen potravin i pohonných hmot, na zvyšování cen energií. Toto všechno se odráží i v tomto průzkumu. My máme několik konkrétních receptů, které už jsou v Poslanecké sněmovně. Je to např. odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energií, je tam větší pomoc pro hendikepované a další. Ten průzkum je především vizitka této vlády. Ten průzkum ukázal, že dvě z těch vládních stran jsou pod 5 procenty. Spojení s ODS vlastně lidovce a TOP 09 zachránilo,“ dal se slyšet Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté na vládní koalici uhodil, že prohlubuje příkopy ve společnosti, pokud vedle sebe dává na jeden billboard ruského prezidenta a válečného agresora v jedné osobě Vladimira Putina spolu se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. „To je zcela nesmyslné a nelogické,“ zlobil se Juchelka.

Když se dostal ke slovu Šmarda, uhodil jak na vládu, tak na opoziční hnutí ANO.

„Podívejte se, co se děje. Andrej Babiš označuje vládu za fašisty a nacisty, což je strašlivé, a vláda se hádá mezi sebou o tom, kdo se stýká s větším mafiánem. To je něco, co dneska Česká republika rozhodně nepotřebuje. My jsme jako sociální demokraté připravili ekonomický záchranný kruh proti chudobě,“ zdůraznil Šmarda.

Zdá se mu, že ČSSD pomůže uzavírání předvolebních koalic. Hlavou kroutil nad koalicí v Táboře, kde bok po boku stojí ČSSD, SPD, KSČM. „Musel jsem si hodně zadupat v Praze,“ poznamenal Šmarda. „Všechny ty démony minulosti jsme poslali tam, kam patří. Do minulosti.,“ pokračoval Šmarda.

Peksa poznamenal: „Kdyby někdo u Pirátů udělal to, co ČSSD v Táboře, tak si dovolím tvrdit, že by Pirátskou stranu opustil po balistické křivce,“ ozval se Peksa.

Pokud jde o průzkum, Peksa je rád, že v Česku žije 9 až 14 procent voličů, kteří stojí o liberální pirátskou politiku. „Čtyři poslanci ve Sněmovně, to není vysoká meta, ale každopádně si myslím, že i s tím se dá odehrát docela zajímavé divadlo,“ oznámil Peksa.

Šmarda se v tu chvíli ze srdce rozesmál a chvíli mu trvalo, než svůj výbuch smíchu dostal pod kontrolu.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podařilo se nám úspěšně prosadit ty příspěvky, které bojují proti energetické chudobě,“ nedal se Peksa vyvést z míry a pokračoval.

Ale Šmarda se smál dál, jen po Peksově oznámení ještě kroutil hlavou.

Jenže Peksu ani to nezastavilo: „Prosazujeme dlouhodobou valorizaci mateřské, řešíme bytovou krizi a obecně prostě prosazujeme ten program, který jsme slíbili našim voličům.“

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke stále rostoucí inflaci a k rostoucím cenám energií a upozornila, že podle průzkumů se většině lidí zdá, že vláda Petra Fialy (ODS) nedělá dost pro to, aby je ochránila před chudobou.

„Každá vláda může dělat víc,“ připustil na to konto Výborný. Jenže jedním dechem dodal, že vláda, která chce alespoň nějak udržet pohromadě i státní kasu, což vláda Petra Fialy chce, dělá v tuto chvíli maximum možného. Mimo jiné vláda třikrát valorizovala penze, k tomu vyplácí příspěvek 5 tisíc korun na každé dít, což před začátkem školního roku pomůže. Lidem může stejně tak pomoct mnohokrát zmiňovaný příspěvek na bydlení. „Všechno můžete vyřešit on-line, žádných 13 papírů, které nám tam zůstaly po exministryni (Janě) Maláčové (ČSSD),“ pravil Výborný.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V období na zimu 2022 a 23 prý vláda připravila na pomoc lidem 66 miliard a dělá všechno pro to, aby Česko nebylo tolik závislé na energetických surovinách proudících z Ruska. Konstatoval také, že země, kde nemají ve velkých energetických firmách stoprocentní podíl státu, mohou postupovat jinak, než státy, které nemají 100 procent ve velké energetické společnosti, což je příklad Česka.

Celou debatu naleznete zde

Když se znovu dostal ke slovu Juchelka, upozornil, že stát musí pomáhat krajům s nákupem cen energií pro domovy důchodců a pro další zařízení, jinak hrozí, že těch energií nebude dost.

Juchelka také zdůraznil, že ANO už má ve Sněmovně návrh na vyšší rodičovskou. „Piráti nepředložili vůbec nic ohledně rodičovské,“ uhodil v této souvislosti na Peksu. A konstatoval, že na hendikepované spoluobčany tato vláda pozapomněla. „Tato vláda neumí lidem pomáhat tak, jak pomáhají vlády v okolních zemích. Ale věřím, že se vzpamatuje a bude pomáhat systémově,“ nešetřil Juchelka kritikou.

„Já bych tady vůbec nepoužíval nějaká slova o vzpamatování,“ bránil se Výborný. „Ta vláda pracuje. Tento týden měla sedmnáctihodinové jednání, kde probírala každý ten rys té pomoci.“ Znovu připomněl, že vláda dává 5 tisíc na každé dítě v rodině, což podle něj dokládá, že vláda nenechá nikoho padnout. Ani nemocnice a další důležité instituce.

Na příspěvku na bydlení lze podle Výborného získat až 50 tisíc korun a 70 procentům rodin pomůže překonat stávající energetickou krizi, a to i v rámci nájemného bydlení.

A tady se znovu ozval Šmarda. „Je jedno, jak dlouho mluvíte. Stále neodpovídáte na tu základní otázku,“ uhodil na Výborného předseda ČSSD. Základní otázkou podle něj je, jak vláda pomůže lidem.

„60 % produkce ČEZ lze vyčlenit z energetické burzy. V České republice se produkuje více elektrické energie, než kolik spotřebujeme,“ pravil Šmarda.

„Toto není možné, pane předsedo,“ ozval se v tu chvíli Výborný. „Takto to nejde, bohužel. nerozumíte tomu,“ dodal.

Ale Šmarda dál trval na tom, že vláda Petra Fialy (ODS) nedbá na zájmy českých firem a hledí jen na menšinové akcionáře ČEZU. „Vy musíte přestat myslet na své přátele z bank, musíte začít myslet na lidi. A i na firmy, protože jinak i firmy zbankrotují. Tady hrozí, že firmy budou odcházet z České republiky a tam hrozí, že ti lidé přijdou o práci. Já nevím, jestli si to uvědomujete,“ bušil Šmarda do Výborného.

Peksa konstatoval, že podle Pirátů má být schválena mimořádná válečná daň ze zisku energetických firem a pak z jejího výnosu financovat např. i některé návrhy, které předkládá hnutí ANO, aniž by přitom říkalo, na kolik by to vyšlo státní kasu.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Juchelka oponoval, že vláda si má vybrat alespoň některé návrhy z dílny ANO. „Konkrétně za Piráty jsme napsali navyšování rodičovského příspěvku, protože jak jste říkal sám, se čtyřmi poslanci můžete hrát ve Sněmovně jenom divadlo,“ rýpl do Peksy Juchelka.

„My opravdu nepotřebujeme hnutí ANO, aby nám radilo,“ ohradil se v tu chvíli Výborný s tím, že „dluhy, které navrhuje nasekat hnutí ANO, budou muset platit dnešní děti“.

Peksa upozornil, že v Maďarsku došlo na zastropování cen pohonných hmot a dneska mají v Maďarsku už nedostatek pohonných hmot.

Pokud jde o ceny elektřiny, podle Peksy se lze dohodnout na celoevropském zastropování cen elektřiny, protože tady jde o dohodu na evropském energetickém trhu. Ale protože se tady musí nějak dohodnout půl miliardy obyvatel EU, Peksa si podle vlastních slov není jist, jak dlouho by mohlo trvat, než se k dohodě podaří dospět.

Výborný diváky ujišťoval, že premiér Petr Fiala pracuje i tady na hledání shody.

Hosté se poté ještě jednou vrátili ke kauze Hlubuček a Redl, ve které se objevilo také jméno šéfa civilní rozvědky pro oblast zahraničí – Úřadu pro zahraniční styky a informace, ÚZSI – Petra Mlejnka.

Šmarda prohlásil, že po všech problémech expremiéra Andreje Babiše očekával, že alespoň v této oblasti bude s novou koalicí klid, ale bohužel není. Na scénu se bohužel znovu vrátil spolupracovník Radovana Krejčíře Michal Redl, který podle Šmardy možná ovlivňuje kabinet i z vazební cely a vláda by si toto měla vyřešit.

Juchelka zdůraznil, že tady jde o ohrožení bezpečnosti ČR. Osobně je prý toho názoru, že od odchodu Jana Švejdara z pozice policejního prezidenta to jde s bezpečností ČR „maličko z kopce“. Juchelka je přesvědčen, že za to může předseda STAN Vít Rakušan, pročež trvá na tom, že Rakušan „nemůže zůstat na postu ministra vnitra“. Proto je připraven vést debatu o vyslovení nedůvěry vládě a nakonec hlasovat pro vyslovení nedůvěry.

Peksa kontroval, že tím čeští politici EU ukazují, že se nedokážou dohodnout ani mezi sebou, a ostatní evropští lídři si pak řeknou, že Češi nemohou usměrňovat ani celoevropské debaty, což je úkol předsednické země EU.

Výborný celou debatu zavřel poznámkou, že tady je dobře vidět, jak vážně to hnutí ANO myslí s pomocí občanům v energetické krizi, když místo jednání o konstruktivních krocích přichází s plácnutím do vody v podobě vyjadřování nedůvěry vládě Petra Fialy.

Psali jsme: „Jste k smrti vyděšení, že bych vyhrála. Proč asi?!“ Drsný vzkaz Aleny Vitáskové. Podívejte se komu „Lepšolidé“ nálepkují a pak tu nenávist a netoleranci sami provozují, říká Majerová Premiér Fiala: Naši přátelé na Ukrajině chtějí přesně totéž, co my už máme Úřad vlády: Premiér Petr Fiala vyjádřil u Českého rozhlasu úctu obětem okupace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama