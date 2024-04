Piráti proti migračnímu paktu. Michálek v ČT osvětlil důvod

reklama

Pirátský plán „Republika v pohybu“ na rozhýbání ekonomiky stojí na třech pilířích. První se soustředí na snahu dostat lidi na trh práce. Piráti si kladou za cíl například zajištění 100 000 nových míst pro předškoláky, zjednodušení systému oddlužení, podporu zkrácených úvazků či zjednodušení procedury náboru pracovní síly ze zahraničí. Další návrhy jsou také přijetí eura, zvýšení minimální mzdy, zvýšení učitelských platů a podpora investic.

Michálek nejdříve vysvětlil, proč Pirátská strana představuje vlastní ekonomický plán na příští léta a nepřináší konkrétní návrhy na vládu. „Tak nějak jsme si říkali, že tu začala převládat určitá skepse. Ostatně i někteří vládní představitelé dokonce řekli, že vláda končí s reformami. My jako Piráti tomu říkáme ne. My jsme sem šli s nějakou misí. Když jsme tohle slyšeli, tak jsme si řekli, že tohle není ta cesta.“

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Na dotaz, zda to lze chápat i jako výraz frustrace z koaličních partnerů, Michálek uvedl: „Neříkal bych tomu frustrace. Spíše bychom si přáli, abychom to opravdu rozpohybovali a ukázali jsme nějaký elán. Naše republika by měla mít ambice a měla by si nastavit ty cíle,“ řekl k pirátským návrhům na oživení ekonomiky s tím, že přicházet s nimi budou podle toho, jak budou aktuální.

Okomentoval také návrhy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na rušení Ministerstva pro místní rozvoj, v jehož čele je aktuálně Ivan Bartoš. „No, bóže. Kdybychom se podívali na náš stát, tak těch agend, které by se daly zeštíhlit, je celá řada,“ uvedl Michálek, který tento resort nepovažuje za nadbytečný a podle něj má svou úlohu.

Přiznal, že debatu ve Sněmovně k migračnímu paktu nesleduje. „To není racionální debata. To je snaha dostat se lidem pod kůži. Je to šíření stokrát opakovaných tvrzení, aby se lidem zaryla do hlavy a získali negativní emoce. Doporučuji tohle ignorovat. Nejsem v žádném týmu,“ řekl ke sněmovní debatě o migračním paktu na mimořádné schůzi, kterou vyvolalo hnutí ANO.

Velká část českých politiků zpochybňuje tvrzení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), že Česko skutečně má výjimku z tzv. povinné solidarity vzhledem k tomu, že přijalo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. „Je to samozřejmě úplná taškařice a přetahovaná. Je tam jasně napsáno, že určité úlevy v určité situaci podle několika kritérií je možné poskytnout. Jde v první rovině o bezpečnost.

Samozřejmě nemá smysl to podceňovat, některá rizika tu mohou být, pokud přijde člověk z místa, kde je válka, kde třeba působí Islámský stát, může být ten člověk bezpečnostní riziko pro Českou republiku, totéž z Ukrajiny, pokud by tam byli lidé podstrčení Ruskou federací. Na druhou stranu dělat z toho strašení, to je druhý extrém. My v tom jdeme střední cestou a stavíme se k tomu racionálně,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek k migračnímu paktu.

