Pirátský poslanec se hlásí z nemocnice: Zdravotníci padají na hub*. Vláda tají čísla o nakažených. Přesto by měl nouzový stav zůstat

„Nemocnice to zvládají, ale za velkého vyčerpání personálu i materiálních zdrojů. V minulém a předminulém týdnu byly nárůsty opravdu velké. Zatím se to zvládá, ale na té hraně jsme,“ říká o současné situaci v nemocnicích na jihu Čech poslanec Pirátů Lukáš Kolářík, který chodí ve svém volném čase jako dobrovolník vypomáhat do nemocnice ve Strakonicích. Obává se, že nyní nejsme v situaci, kdybychom mohli úplně zrušit nouzový stav a prozrazuje i patálie s covidem v jeho rodině.

Poslanec Pirátské strany Lukáš Kolářík vypomáhá v dnešní neutěšené situaci ve strakonické nemocnici. „Domlouval jsem se s panem ředitelem, co by bylo třeba. Vyhodnotil to spolu s člověkem, který tam má na starosti bezpečnost, že mají problém u odběrového centra na testování lidí. Někteří pendleři že jsou nervózní a občas nejsou slušně vychovaní, a že to nejsou schopni pokrýt ze svých kapacit, protože je nemocnice velká,“ vzpomíná. Nastoupil tedy jako management front a zároveň jako informační servis pro odběrové centrum. „Informoval jsem lidi, co je čeká v odběrovém centru, jak to tam probíhá. A k tomu ještě nějaká logistika, třeba donášení vzorků do laboratoře, prostě co bylo potřeba,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

Jeho činnost se aspoň zatím obešla bez nějakých vypjatějších momentů. „Když tam lidi vidí někoho, kdo tam stojí, taková ochranka v uvozovkách, nejsou pak na doktorky tak ostří. Jenom dvakrát tam byl nějaký konflikt, kdy se někomu nelíbilo, že objednaní chodí před nimi. Což je logické, když jsou objednaní. Dali si to ale slovně vysvětlit, žádný vážný incident tam nebyl,“ prozrazuje. Do nemocnice chodí v poslanecké dny, kdy poslanci nejsou ve Sněmovně. „Poslanci se věnují práci v regionu. Rozhodl jsem se, že den, dva, místo práce v kanceláři, budu věnovat práci pro nemocnici,“ říká Kolářík.

Dobrovolníků se zdravotním zaměřením je potřeba jako sůl

Podle něj je každý dobrovolník pro nemocnice dobrý, zvláště pak ten se zdravotnickým zaměřením. „Mluvil jsem o tom s panem doktorem i vrchní sestrou, a těch zdravotnických je potřeba hodně. Oni si velmi chválili zapojení studentů, výrazně jim to pomáhá. Pokud je třeba i jen jeden student na oddělení, mohou ulevit svým pracovníkům a ti se mohou zregenerovat. Dobrovolníků se zdravotním zaměřením je potřeba jako sůl. Těch podpůrných činností je také dost, ale tolik potřeba nejsou. Ostraha třeba předává zemřelé pohřebákům, předávají se tam obědy. Je možné spojit se s personálním odborem nemocnic, pokud má někdo chuť se zapojit. Prioritní jsou ale zdravotnické profese,“ uvědomuje si.

Jak na zdravotníky doléhá dlouhý boj s pandemií? „Byl jsem hlavně v odběrovém centru mimo hlavní budovu. Viděl jsem se s nimi při obědě a hodně jsem komunikoval s lidmi z laboratoří, kteří vyhodnocovali výsledky. Říkali, že toho mají dost, že nárůsty jsou teď několikanásobné. Vyhodnocují vzorků spousty. Rostlo to nyní každý den stále víc a víc. Bohužel i víc pozitivních,“ všímá si Kolářík. „S personálem jsem se jinak potkával zřídka, i když s několika doktory jsem mluvil, protože jsem v nemocnici měl hospitalizovaného otce. Takže jsem tam jezdil i kvůli informacím a zjišťovat jeho zdravotní stav. Slyšel jsem od nich, že už jsou vyřízení a padají na hubu, že to není nějak nárazové, ale dlouho v kuse,“ prozrazuje.

Obrovská zátěž, kterou nelze vydržet donekonečna

O situaci v jihočeských nemocnicích mluvil ve středu v České televizi jihočeský hejtman Martin Kuba. „Čísla se zvyšují a postupně přetékají ze severozápadních okresů a krajů do těch jižních a směrem na Moravu. V Jihočeském kraji jsme se na to připravili, jak k nám dobíhá tato vlna. Dneska máme 620 lidí v nemocnicích a dokonce 128 na ARO a JIP. Je to tedy obrovská zátěž. Jihočeské nemocnice to díky své kapacitě a nasazení zdravotníků zvládají, ale čísla se zvyšují,“ řekl.

Je to podle něj naprosto nestandardní a nelze to vydržet dlouhodobě. „Tito lidé, kteří potřebují takto vysoce specializovanou péči, leží na lůžkách, kde jsou uměle ventilováni. Musí se s nimi otáčet, aby byli polohováni. Chvíli musí ležet na břichu, chvíli na zádech. To nejsou pacienti, kde se jedna sestřička může starat o tři postele. Toto je obrovská zátěž pro systém, což dlouhodobě není možné. Kdyby to trvalo dlouho, máme s tím problém a opravdu neumíme navyšovat kapacitu donekonečna. Má to svoje limity a my se jim teď dost blížíme,“ uvedl hejtman.

Tyto informace má i Kolářík. „Nemocnice to zatím zvládají, ale za velkého vyčerpání personálu i materiálních zdrojů. Požádali jsem o několik ventilátorů navíc z hmotných rezerv státu, abychom zvládli příval hospitalizovaných. V minulém a předminulém týdnu byly nárůsty opravdu velké. Je to tím, že ta vlna postupuje Českou republikou,“ uvědomuje si poslanec. „Chebská nemocnice, která to zažívala před měsícem, je dneska v pohodě. Předpokládám tedy, že od tohoto týdne se stavy v jihočeských nemocnicích začnou snižovat. Jsme zatím schopní to zvládat a vypomáhat si mezi sebou. Pomáhali jsme i Plzeňskému kraji, pár pacientů jsme přijali z klatovské nemocnice. Zatím se to zvládá, ale na té hraně jsme,“ doplňuje. Neodkladná péče je podle něj však zajištěna. „Akutní a neodkladná péče se dělá. Když někoho přivezou s akutním slepákem nebo z autonehody, jsou schopni se o něj postarat,“ vysvětluje.

Nejsme v situaci, kdy bychom mohli úplně zrušit nouzový stav

V nejbližší době se bude v Poslanecké sněmovně řešit prodloužení nouzového stavu. Opozice s jeho podporou váhá. Ale bylo by dobré ho neprodlužovat, či případně rušit uzávěry okresů, když se šíří republikou zmiňovaná covidová vlna, navíc jsou před námi Velikonoce, kdy se lidé v rámci rodin mohou více setkávat, a tím může počet případů nakažených covidem ještě více narůstat? „Obávám se, že nejsme v situaci, kdybychom mohli úplně zrušit nouzový stav. Mám spoustu výhrad, jakým způsobem s námi vláda komunikuje, jak tají informace o těch nárůstech. To se mi nelíbí. Myslím, že bychom tam mohli udělat nějaké drobnější úlevy. Pustit lidi na chaty, chalupy. Začíná jaro, aby se mohli postarat o jarní činnosti na zahradě. Dají se tam najít takovéto jednotlivosti, které by se daly zjemnit, ale opravdu úplné otevření si nedokážu v tuto chvíli představit,“ myslí si Lukáš Kolářík.

V dobrovolnické činnosti chce pokračovat i nadále. „Měl jsem jít i tento týden dva dny, ale musel jsem to odvolat kvůli onemocnění ženy. Staral jsem se o celou smečku svých dětí. Neměl jsem na to kapacitu, ale jsem s nimi v nemocnici dohodnutý, že jim zavolám po víkendu, abychom se domluvili a nekřížilo se mi to s poslaneckou prací. Ta je samozřejmě také důležitá a zase bych dostal určitě vynadáno od některých voličů či nevoličů, že se jí nevěnuji. Takže si hlídám, abych to dělal jen ve svém volném čase,“ objasňuje.

S covidem má sám bohužel zkušenosti i ze své nejbližší rodiny. „Otec byl v nemocnici na kyslíku a děda byl po první dávce očkování 80 plus, takže tam si myslím, že mu to zachránilo život,“ prozrazuje s tím, že otce už minulou sobotu pustili do domácího ošetřování. „Ještě se zadýchává, ale nejhorší má pravděpodobně za sebou. Měl jsem o něj ale starost. Do nemocnice se mu nechtělo, že bude doma. Koupil jsem tedy oximetr, změřil mu saturaci krve a viděl, že je to pod devadesát, tak jsem ho trochu do nemocnice donutil jet. Dali ho hned na kyslík, dostal remdesivir, což mu myslím hodně pomohlo a vrátil se nám,“ vypráví a přeje si jako každý, až bude koronavirová pandemie za námi. „Těším se, až to bude pryč. Neřeší se nic jiného, přitom je spousta věcí k řešení. Celou republiku to paralyzuje, vyčerpává zdroje i rezervy,“ uzavírá Lukáš Kolářík.

