Pivo za 70 Kč? Po zdražení vládou Čechy přešla chuť. Nebo jedou do Německa

Češi vloni vypili nejméně piva v historii. Oproti roku 2022 se jeho průměrná spotřeba na obyvatele snížila ze 136 na 128 litrů za rok a lidé v poslední době už raději stále častěji upřednostňují plechovku piva doma místo toho, aby šli „na jedno“ do hospod a restaurací. Právě v nich se častokrát opět zvýšily ceny, a zatímco tak spotřeba piva klesá, jeho cena naopak leckde nemálo rostla. V hospodách a restauracích českých měst už na začátku roku průměrná cena za jeden půllitr piva atakovala 70 Kč, na čemž se nemálo podepsaly také změny v rámci konsolidačního balíčku, schváleného vládou. Ušetřit se čas od času dá výletem do Německa.

reklama

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10572 lidí komentuje organizace.



Návrat pivovarnictví na hodnoty z předcovidové úrovně se tak opět nekoná a celkový výstav českého piva v roce 2023 se jen těsně udržel nad hodnotou 20 milionů hektolitrů, což představuje meziroční pokles o 2,7 %. 15,2 milionů hektolitrů se z tohoto objemu piva spotřebovalo v Česku a zbytek byl odeslán na export do zahraničí. „V porovnání s posledním předpandemickým rokem 2019 vypili Češi o 1,35 milionu hektolitrů českého piva méně. S výjimkou covidových let zaznamenaly statistiky podobně nízké hodnoty naposledy v roce 2010,“ připomíná Český svaz pivovarů a sladoven.



Situace měla sice pro pivovarníky vypadat po odeznění covidových restrikcí nadějně, po předloňském mírném nárůstu spotřeby čepovaného piva však došlo v roce 2023 k opětovnému poklesu prodeje v hospodách a restauracích na hodnotu, jež je s výjimkou samotné covidové pandemie nejnižší v historii. Zatímco před patnácti lety se více než polovina (51 %) českého piva vypila v hospodách a restauracích, dnes si již lidé raději dají půllitr doma a na hospody a restaurace již připadá jen 30 % spotřeby.

Fotogalerie: - V pivovaru Řeporyje

Nižší spotřeba piva v gastronomii podle organizace ovlivňuje i celkovou průměrnou konzumaci piva na obyvatele, jež v loňském roce dosáhla historického minima s hodnotou 128 litrů a překonala i nejnižší průměrné hodnoty spotřeby z doby covidových restrikcí.



Češi si v poslední době oblíbili nealkoholické pivo a nadále nejčastěji kupují pivo ve skleněných lahvích (40 %), avšak i v souvislosti s prodejem nealkoholického piva a míchaných nápojů z piva roste zájem o plechovky (20 %).

Spotřeba piva klesá, jeho cena roste

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20504 lidí



Předchozí vláda zařadila do snížené sazby DPH i čepované pivo, avšak i pro něj konsolidačním balíčkem toto zvýhodnění padlo a stejně jako u nealkoholických nápojů je u něj nyní vyšší sazba DPH.



U piva došlo k výraznému růstu DPH z 10 na 21 %, na což mnohé restaurace postupně reagují zvyšováním cen, aby daňové břemeno minimálně částečně přenesli na spotřebitele. Z dat společnosti Dotykačka dle České televize vyplývá, že byla již v polovině ledna cena točeného dvanáctistupňového piva v českých hospodách o 10 % meziročně vyšší. Mezi prosincem loňského roku a polovinou ledna 2024 se v průměru za celou republiku podle těchto dat cena piva zvýšila zhruba o 4 % a v Praze již lidé zaplatí za půllitr točeného piva v průměru 69,80 koruny.

Fotogalerie: - Za plzeňským do Němec

Příliš levněji není ani v dalších městech, kde v hospodách a restauracích průměrná cena piva činila 69,20 koruny, a levněji tak je už jen na vesnicích, kde činila 49,10 Kč.



Levněji je často jen v zahraničí



Po dvouletém růstu došlo vloni k poklesu exportu českého piva do zahraničí a vývoz piva meziročně klesl o 4,3 % na celkových 5,17 milionu hektolitrů, což přibližně odpovídá hodnotám z roku 2018, přičemž nejvýznamnější byl export na Slovensko, do Německa a do Polska.

Fotogalerie: - Oktoberfest a pár piv

Právě v některých z těchto zemí se v poslední době stává, že je české pivo za výhodnější cenu nežli v samotném Česku.



Není neobvyklé, že plzeň v plechovce lze v Německu pořídit za pouhé euro, tedy přibližně 25 korun, kdežto v českých obchodech cena dosahuje někdy až ke 40 korunám. Výjimkou ve slevách není ani to, že se v Německu půllitrová lahev plzně ve skle prodává v přepočtu za 16,50 Kč.



V polovině února, kdy takovou slevu Kaufland v Německu nabízel, se slevou se vytasila také česká pobočka, a co se týče procentuálního zlevnění, byla na české zákazníky neméně štědrá. Pilsner Urquell totiž zlevnil hned o 23 procent, což je podobné jako 25procentní sleva pro německé zákazníky bez slevové akce. Ale zatímco sleva podobná je, u ceny se už náhle štědrost k zákazníkům v Česku vytrácí.

Fotogalerie: - Během a pivem

Zlevněná plechovka plzně v Kaufladu totiž vyšla na 28,90 za kus, což je více, než je i běžná cena, kterou za pivo z české Plzně zaplatí Němci v době, kdy v sousední zemi neprobíhá žádná slevová akce. Mezitímco je u nás 28,90 Kč za 0,5 litru plzně cena akční, v Německu vyjde jedna půllitrová lahev českého piva bez jakékoliv slevy v přepočtu na 25,35 Kč. Tedy zlevněné plzeňské pivo je u nás dražší nežli v Německu to nezlevněné.

Psali jsme: 248 Kč na base plzně. Kaufland „zlevnil“, že Čech zapláče

Podle dat Českého statistického úřadu v březnu vyšla půllitrová lahev výčepního piva průměrně na 13,06 Kč, v březnu roku 2022 na 11,31 Kč a rok předtím ještě stála 10,82 Kč.

Psali jsme: Litoměřice: Mezinárodní pivní festival zahájila soutěžní část Doplnit doma zásoby. Válka s Ruskem? Tvrdá zpráva Čechům. I o Fialovi 23,30 za plzeň. V USA. Vyfotila a napsala o ČR 248 Kč na base plzně. Kaufland „zlevnil“, že Čech zapláče

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE