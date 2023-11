Plat 130 % průměrné mzdy? To já nesliboval, zatopil před stávkou Bek. „Manipulace!“ zní od učitelů

reklama

„Je jasné, že sliby, ve kterých se předháněla jak dnešní koalice, tak dnešní opozice ještě před minulými volbami, jsou teď vystaveny zkoušce konsolidace veřejných financí, energetické krizi, potřebě konsolidovat schodek, takže je jasné, že napětí roste,“ reagoval v rozhovoru pro iDNES.cz na kritiku učitelů, že jim bylo slibováno, že budou mít 130 % průměrné mzdy, ale ve skutečnosti jde o 113 %.

K tomu, že učitelé označují nesplněné sliby za podvod, doplnil: „Samozřejmě jsem to zaregistroval. Tehdy jsem se ale školstvím detailně nezabýval, takže jsem to sledoval zpovzdálí. Ale padala čísla 130 procent, dokonce jsem viděl fotku některých koaličních partnerů s transparentem ‚150 procent dáme učitelům‘ před čtyřmi roky...“ uvedl.

„Já jako Mikuláš Bek jsem se naštěstí nikdy tohoto honu za sliby neúčastnil. Ale teď se jako ministr musím vyrovnat s následky. Mnohem rozumnější by bývalo bylo udělat to, co je u obrany. Že je zafixován podíl výdajů vůči HDP. To by bylo vlastně mnohem lepší, než vést tady debatu o 130 procentech, která navíc rozděluje i skupiny zaměstnanců ve školství, protože učitelé tu garanci mají, a ostatní ne,“ doplnil ministr školství.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi v reakci na Bekův rozhovor upozornil, že se ministr „snaží manipulovat občany nepravdivými tvrzeními“. Ve skutečnosti Mikuláš Bek už v roce 2019 představoval za STAN program pro vzdělávání na společné tiskové konferenci s Petrem Gazdíkem a Bohumilem Kartousem, což je aktuálně jeden z pěti hlavních poradců Beka.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11870 lidí volebního programu Pirátů a STAN z roku 2021.

„130 % průměrného platu pro učitele rozhodně nebyl pouhý předvolební slib z roku 2021, ale je to závazek uvedený přímo v programovém prohlášení vlády Petra Fialy v aktualizované verzi z letošního roku!“ upozorňuje dále Sárközi.

„Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR,“ stojí ve zmíněném programovém prohlášení Fialovy vlády.

V původní verzi programového prohlášení šlo o závazek 130 % nejen pro učitele, nýbrž dokonce pro všechny pedagogické pracovníky. Klíčové je v něm slovo „udržíme“ – v roce 2021 činily platy učitelů 126,4 % průměrné mzdy v ČR daného roku. V roce 2024 už mají být pouze ve výši 113 %. „Takže rozhodně nelze tvrdit, že učitelé budou pobírat 130 % průměrné mzdy, jak lhal premiér Petr Fiala dne 17. 10. 2023 přímo v Poslanecké sněmovně,“ dodává Sárközi.

„Naopak Mikuláš Bek říká pravdu, že viděl někoho z koaličních partnerů s transparentem se slibem 150 % průměrné mzdy pro učitele. Jedná se o fotografii z roku 2019, na které jsou Petr Fiala a Martin Baxa (oba ODS). V roce 2021 volební program SPOLU slibuje učitelům už jen 130 % průměrné mzdy v ČR,“ uzavírá Sárközi.

Psali jsme: Pedagogická komora: Fakta ke stávce z MŠMT, nebo dezinformace, šířené Mikulášem Bekem? Bek nastoupil na učitelskou stávku. Proč lžete, nechápou. Výzvy k okamžitému odstoupení Osm miliard navíc. Jinak bude stávka, řekla jasně školská odborářka. A opravila, co vykládá Bek Vyšší plat nechce, ČR musí šetřit. Pirátský učitel odmítl stávkovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE