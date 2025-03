Platili migrantům, měli je volit. Musk vytáhl výbušnou zprávu o demokratech

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3787 lidí v rozhovoru pro Fox News popsal, že práce jeho úřadu DOGE spočívá v tom, že „prostě sledují, kam peníze tečou“. A financování neziskových organizací označil za jeden z „největších podvodů světa“. „Vláda posílala neziskovkám peníze a nad těmi následně nebyla žádná kontrola. Desítky miliard dolarů putovaly do neziskových organizací, které jsou jasnými podvody,“ upozornil – s tím, že právě to se DOGE nyní „snaží zastavit“.



Pozastavení finančních toků je dle Muska děláno transparentní cestou. „Když lidé kritizují to, co DOGE dělá, tak se jich ptáme, co přesně specificky mají na mysli. Všechny kroky našeho týmu totiž umisťujeme na web doge.gov a na (sociální síť) X. Zveřejňujeme účty a to, co jsme udělali. Takže jakmile schytáváme kritiku, ptáme se: ‚S čím přesně nesouhlasíte?‘ ‚S jakými úsporami přesně nesouhlasíte?‘ A pak tihle lidé obvykle nedokážou nic jmenovat,“ popsal Musk.



Popsal také, že velké úspory lze získat velmi jednoduše a že až přibližně 100 miliard dolarů ročně půjde uspořit jen skrze to, že bude nutné při čerpání peněz ze státní pokladny vždy do systému zadat „účel platby“. Velké změny tak dle něj nepřicházejí skrze to, že by se nějak měnilo zavedené právní prostředí, ale skrze kontrolu finančních toků a kupříkladu odstraněním zneužívání nejrůznějších dávek a dotací.

Musk tak práci svého úřadu popisuje coby jakousi „technickou podporu“ pro ostatní státní instituce, jimž se snaží pomoci s bojem proti byrokracii, pomoci s využíváním úsporných opatření.

Výroky a práce šéfa DOGE se však nelíbí mnoha jeho kritikům – někteří se již dokonce uchýlili k násilí vůči majetku jeho společnosti Tesla, která navíc v souvislosti s veřejným působením Muska rovněž trpí značným tlakem na akciovém trhu. „Proč to děláte?“ ptal se Muska bývalý ředitel Národní ekonomické rady USA Larry Kudlow, zda má Musk zapotřebí všechny ty problémy v souvislosti se svým veřejným působením.



Poradce prezidenta Trumpa na to odvětil, že to je proto, jelikož chce zmírnit zadlužení, které USA zůstalo po vládě předchozí administrativy exprezidenta Joea Bidena. Aby již nešly peníze daňových poplatníků na věci jako např. „operace transgenderových zvířat“ či na platby sociálního zabezpečení pro lidi, kteří jsou vedeni v úředních systémech, přestože již dávno zemřeli.

Problém dle něj spočívá v tom, že úředníci odmítají vzdát se své moci, což Musk ilustroval i na tom, že ve Washingtonu, D. C., kde sídlí většina federálních úřadů, lidé hromadně volili Trumpovu protikandidátku Kamalu Harrisovou. „To, co máme, ve skutečnosti není demokracie, ale byrokracie,“ zdůraznil Musk.



Úřad, který se snaží hledat úspory, pak dle něj tvoří aktuálně stovka lidí převážně z oborů IT a finančnictví. Do budoucna by chtěl Musk tento tým ještě rozšířit na 200 lidí, aby se podařilo rekordní deficit USA zkrotit. „Budíčkem pro mě bylo, když jsem viděl, že splátky úroků z dluhů jsou již větší jak náš rozpočet na bezpečnost. Neustále se zvyšují, a pokud bychom s tím nic neudělali, tak bychom časem neměli peníze vůbec na nic,“ poznamenal.



Cílem je podle Muska „nenechat Ameriku zbankrotovat“, byť to bude obnášet nemalé kritické ohlasy. „Nikdo si nestěžuje, jakmile dostává peníze, ale jakmile je přestane dostávat. A nejhlasitěji si stěžují ti, kteří přestali dostávat peníze podvodně,“ shrnul šéf DOGE. A podotkl, že od příznivců demokratů zaznívá mnoho kritických ohlasů například proto, že podle jeho tvrzení využívali možnosti platit migrantům, aby je přilákali do USA – a učinili z nich své voliče. „Teď budou muset (nelegální migranti) odejít a oni ztratí voliče,“ osvětlil, kde vidí jednu z hlavních příčin aktuální kritiky vůči DOGE.

Elona Muska v jeho konání opět podpořil Trump a pochválil ho za snahu nalézt úspory: „Republikánům, konzervativcům a všem skvělým Američanům se Elon Musk ‚dává všanc‘, aby pomohl našemu národu, a dělá to FANTASTICKY! Ale radikální levicoví šílenci, jak to často dělají, se snaží nezákonně a ve spolčení bojkotovat Teslu, jednu z největších světových automobilek a Elonovo ‚dítě‘, aby Elona a vše, co představuje, napadli a poškodili. Pokoušeli se o to už při prezidentských volbách v roce 2024, ale jak to dopadlo? V každém případě si zítra ráno koupím zbrusu novou Teslu jako projev důvěry a podpory Elonu Muskovi, skutečně velkému Američanovi.“

„Proč by měl být (Musk) trestán za to, že využil svých obrovských schopností, aby pomohl udělat AMERIKU ZASE VELKOU?“ položil řečnickou otázku Trump.

Poděkování pro DOGE sdílel též americký ministr zahraničí Marco Rubio, jenž reformy označil za „historické“ a oznámil, že se podařilo zrušit až 5200 programů z USAID a ušetřit desítky miliard dolarů, které „nesloužily základním národním zájmům Spojených států“ a „v některých případech je dokonce poškozovaly“. Zrušení se dle Rubia dotklo 83 % programů USAID a zbylých přibližně 1000 kontraktů na americkou zahraniční pomoc má nyní podléhat bedlivé kontrole.

