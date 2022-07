Po válečné turistice začíná turistika požárová. Údernické fráze prasárny neobhájí, varuje vládu Tomáš Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Babišova vláda tunelovala kapsy daňových poplatníků a likvidovala ekonomiku a vlastní občany skrze PR pandemii Hru na covid. Současná Fialova vláda dělá to samé skrze Ukrajinu,“ míní komentátor Tomáš Vyoral. A dodává, že argumenty, že za Babiše to bylo horší snad nikdo nemůže brát vážně. „To není argument, to jsou pseudo alibi pro obhajobu vlastních prasáren,“ říká. A nevěří, že by zásobníky plynu byly v ČR skutečně z 80 % naplněny.

Hoří České Švýcarsko. Premiér Petr Fiala s ministrem Vítem Rakušanem už vyrazili na místo. Ekologičtí aktivisté se snaží požár navléknout na klimatickou změnu, opozice zase naznačuje, že bychom možná mohli hasit lépe, kdybychom nevěnovali vrtulníky Ukrajině. Co na to říkáte? Není ta snaha vložit politiku do každé události už trochu únavná?

Jinak co se týká vegetace, živočichů a obyvatel v zasažených oblastech, jedná se o velkou tragédii. Klobouk dolů před všemi hasiči a dalšími zásahovými jednotkami, které na místě operují. Na druhou stranu lesní požáry mají také očistnou funkci. I když je to opravdu minimální útěcha, tak doufejme, že třeba alespoň něco málo tato tragédie přinese.

Vláda schválila rozpočet se schodkem 330 miliard korun. Což je méně než v minulém roce, je to ovšem podstatně více, než vláda slibovala ušetřit. A když je kritizována, její jediná obrana je, že Babiš dělal schodky ještě větší. Lze se takto bránit donekonečna? Kdyby snad v ČR vybuchla atomovka, předstoupil by Petr Fiala před národ a řekl: „Za Babiše by vybouchla víc“?

Posté se opakuji, ale – ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Na prefabrikované, údernické, uvědomělé, eurohujerské a nicneříkající proklamace jsou členové naší současné ukrajinské vlády skutečnými experty. To se už bohužel nedá říci o jejich expertize v čemkoliv jiném.

Babišova vláda tunelovala kapsy daňových poplatníků a likvidovala ekonomiku a vlastní občany skrze PR pandemii Hru na covid. Současná Fialova vláda dělá to samé skrze Ukrajinu a skrze tichý souhlas – nebo snad dohody – na neúměrném a často ničím nepodloženém zdražování zejména, ale nejen, energií a pohonných hmot. Obě vlády jdou zcela evidentně proti zájmům vlastní země – tedy u Andreje Babiše ne tak úplně vlastní, že – a proti zájmům a zdraví vlastních občanů. To mají na chlup společné a měly by se za to všichni dotyční zodpovídat.

Jinak ohánění se Babišem je pro Fialu, Rakušana a další jim podobné farizeje ze SPOLU evergreenem, který už snad nikdo nemůže brát vážně. To není argument, to jsou pseudo alibi pro obhajobu vlastních prasáren.

Na Ukrajině se údajně chystá protiofenziva v Chersonské oblasti. Že jsou schopní se bránit, Ukrajinci dokázali. Ale budou schopní útočit? A co se stane, pokud protiofenziva selže?

Nedokážu posoudit. Nemyslím si ale, že by Ukrajinci byli schopni proti Rusku nějaké větší protiofenzivy. Nemusím být vojenský expert, abych tušil, že obrana je něco úplně jiného než útok. Navíc mám pocit, že Rusové z mnoha důvodů přece jen nevyužívají všech svých vojenských možností.

Mluvčí Plzeňského Prazdroje odhalil, že nedostatek plynu by mohl mít velmi nepříjemný následek pro Čechy. Totiž že nebude dost piva. Může to být to pověstné stéblo, které zlomí oslův hřbet?

Ačkoliv je pivo pro nás Čechy tekutým chlebem, tak mám dojem, že i jeho nedostatku se Češi případně přizpůsobí. Najdou si jiné cesty. Budou třeba sami vařit pivo vlastní podobně, jako šili roušky, když na začátku uvěřili mediálně-politické propagandě a svědkům covidovým. Češi, Moravané a Slezané nejsou agresivní, ba naopak. Jsme umírnění, tolerantní a přizpůsobiví. Nemyšleno teď pejorativně, ale spíš naopak. Tudíž tlak na vládu ze strany občanů bych očekával až v krajnějším případě, než je nedostatek piva.

V USA v mezičase statistiky ukazují, že Spojené státy se propadají do recese (již v 2. čtvrtletí byl ekonomický růst záporný). A reakce tamní vlády je, že je mnoho definicí recese, takže vlastně v recesi nejsou. Váš komentář k tomuto děravému fíkovému listu?

Orwellův newspeak jak vyšitý. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Interpretace se vždycky přizpůsobí, jak je potřeba. Realitu není třeba odrážet. Ba naopak, většinou je třeba realitu zakrývat.

Vláda Petra Fialy se chlubí, že už zásobníky plynu jsou naplněné z 80 %. V mezičase ovšem zakladatel spolku Konec uhlí – nová energie Vladimír Budinský upozornil, že v Česku se plyn pálí na výrobu elektřiny, když je cena dostatečně vysoká na to, aby se to vyplatilo. Neutíká tady vládě něco mezi prsty?

Současné diletantské – nebo spíše farizejské? – vládě utíká mezi prsty všechno. Nevěřím ani údajnému 80% naplnění, nevěřím ani tomu, že by tento plyn byl případně primárně určen nám Čechům.

WHO začala varovat „muže, kteří mají sex s muži“, aby omezili počet svých sexuálních partnerů a zanechávali si kontaktní informace kvůli opičím neštovicím. Česko by také mělo dostat 2800 vakcín na opičí neštovice. Značí to, že je nová epidemie nebo „epidemie“ na cestě?

WHO se v rámci Hry na covid zcela zdiskreditovala a bez skrupulí ukázala, že je pouze a jen politickým a mocenským nástrojem. Nikoliv organizací, která má za cíl ochranu lidského zdraví. Ono přes nátlak a strašení ohledně našeho zdraví se nejlépe a nejsnáze prosazují dané zájmy, tunelují rozpočty a kapsy daňových poplatníků a nastoluje se novodobá sanitární diktatura. Nová kvazi epidemie klidně může být na cestě, ale myslím, že si globalčíci bohatě vystačí s PR covidovými variantami, které jim zatím nabízí spektrum řecké abecedy.

