Po volbách všechno zavřou, už je to dávno připravené! Blbost, ČSSD nic takového nepodpoří. Křík v Partii

Do druhé hodiny Partie na CNN Prima News zavítali Zuzana Majerová Zahradníková za Trikolóru Svobodné Soukromníky, Robert Šlachta z Přísahy, Jiří Dolejš z KSČM a sociální demokrat Roman Onderka. Komu z nich se podaří dostat do Sněmovny? Každý z hostů byl přesvědčen, že uspěje právě jeho strana.

Analytik Martin Buchtík ze Společnosti STEM konstatoval, že nerozhodnutí voliči teď míří ke konkurentům hnutí ANO, zatímco jádro voličů Andreje Babiše zůstává stabilní. Moderátorka Terezie Tománková už v první hodině Partie představila průzkum, podle něhož má teď Babuš podporu 27 procent voličů, u koalice SPOLU (tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09) je to 21 procent, Piráti a Starostové by získali 17 procent a SPD Tomia Okamury 12 procent. Přísaha by získala 6 procent.

Majerové Zahradníkové přišel aktuální průzkum STEM úsměvný, protože jiné průzkumy podle ní Trikolóře a jejím partnerům přisuzují 6 i více procent a volební potenciál Trikolóry a jejích partnerů je dvouciferný.

„Tak se podívejte, na jakých ministerstvech má STEM zakázky. A mně psalo velké množství lidí, že když v průzkumu uvedli, že budou volit uskupení Trikolóra - Svobodní - Soukromníci, tak jim bylo řečeno, že tato data se nesbírají,“ prohlásila do kamery Majerová Zahradníková.

Když dostal prostor Onderka, sliboval, že ČSSD si povede lépe než ve volbách v roce 2017, kdy získala 7 procent. „Náš výsledek bude lepší než v minulých volbách,“ uvedl doslova.

Komunista Jiří Dolejš to za KSČM viděl stejně.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k růstu inflace. Majerová Zahradníková kritizovala ČNB za zvýšení úrokových sazeb a volala po snížení daní. Šlachta volal po snížení daní u potravin a dal najevo, že ČNB vnímá jako nezávislý orgán, který respektuje.

Onderka prý taktéž krok ČNB respektuje, ale trvá na tom, že je třeba zaměstnancům zvyšovat platy, aby jim je inflace reálně nesnížila. „Mně se líbí, jak se každý fotí s policisty, zdravotníky a hasiči, ať už je covid nebo tornádo, ale ČSSD jim to chce také zaplatit. ČSSD se za to bude bít,“ volal před kamerami Onderka.

A v tu chvíli se Šlachta hlasitě ozval. „Vy chcete pořád rozdávat a nedíváte se na to, abyste si to odpracovali. A vy už tam jste 8 let,“ zaznělo od dlouholetého policisty.

Komunista Jiří Dolejš varoval, že by to Česká národní banka se zvyšováním úrokových sazeb mohla jednoho dne přehnat. „Když to přeexponuje, tak to nesmírně zkomplikuje export. Zatím se to kompenzuje oživením na světových trzích, ale exportéři už teď mají obavy,“ uvedl Dolejš.

Moderátorka pak uvedla téma – bytová otázka.

Podle Dolejše je třeba udeřit na velké developery. „Když koupíte byt dceři, já mám teda dceru, nebo synovi, pokud se zadařil, nebo vnoučatům, tak to je v pohodě. Ale když skoupíte půl sídliště, tak to v pohodě není – a tam je potřeba to regulovat,“ volal ve studiu komunista.

Když to slyšela Majerová Zahradníková, neudržela se. Zdůraznila, že lidé si horko těžko našetří na byt, a levicoví politici jim šlápnou na krk tím, že jim zvýší daně. Obyčejní lidé podle Majerové Zahradníkové těžko dávají korunu ke koruně a stát jim to ještě ztěžuje.

A tady se Dolejš ironicky pousmál. „Už vidím developera, jak celý život šetřil korunku ke korunce, aby si mohl koupit půlku sídliště, tak to teda vidím,“ kroutil hlavou Dolejš.

Majerová Zahradníková však trvala na svém a zdůrazňovala, že je třeba snižovat lidem daně. „Stát, kdyby nebyl nenažraný, tak se lidem v této republice žije lépe,“ prohlásila.

Moderátorka poté pozornost hostů přesměrovala ke covidu.

A tady se pořádně rozjel Robert Šlachta. Konstatoval, že Velká Británie využila dva letní měsíce, aby si vyhodnotila vládní opatření – ale v Česku se podle Šlachty nic takového nedělo, což podle něj byla obří chyba.

Další chybu podle Šlachty vláda udělala v kampani pro očkování. „Kdyby třeba hnutí ANO dělalo to, co teď před volbami dělá samo pro sebe, tak si myslím, že máme 90 procent naočkovaných,“ podotkl Šlachta.

Majerová Zahradníková kontrovala, že očkování není cestou z epidemie. Dokládají to podle ní čísla z Izraele. „Říkat, že očkování je tečka, je jedna velká lež,“ zesilovala hlas Majerová Zahradníková.

A tím zdaleka neskončila.

„Tady se už dávno připravuje, že po volbách se opět všechno zavře. Opět se zavřou školy. To je moje informace. Mohu přeposlat ty e-maily, které chodí jako vyhlášky z ministerstva zdravotnictví. Pokud lidé nechtějí žít tak, jak tu žili poslední rok a půl, tak prosím nevolte vládní strany a opoziční demoblok, který vládě pomáhal,“ vypálila předsedkyně Trikolóry.

Poté vysvětlila, proč číslům o počtu nakažených a zemřelých nevěří.

„My jsme naprosto proti jakýmkoli lockdownům a zavírání škol,“ zdůraznila ještě. „Moje maminka zemřela na zástavu srdce, ale napsali jí covid, víte? Naše děti jsou opět terorizovány tím, že vykazují negativitu v rámci testů, ale nemoc ve třídě přenášela očkovaná paní učitelka,“ zaznělo od předsedkyně Trikolóry.

Onderka se v tu chvíli pořádně rozčílil.

„To je přesně způsob, jak se rozděluje společnost. Očkování funguje, kdyby nefungovalo, tak tu bude podstatně více úmrtí. A že se tady bude zavírat, větší blbost už jsem dlouho neslyšel. Sociální demokraté nic takového nepodpoří,“ zdůraznil Onderka.

Poté vysvětloval, proč podporuje očkování. Lidé tím podle něj ukazují, že se umí ohleduplně chovat ke svým spoluobčanům.

Těsně před koncem se moderátorka zeptala, jak se její hosté staví k přijetí eura v Česku.

Majerová Zahradníková i Šlachta zavedení eura v Česku odmítli s tím, že nechtějí ručit za dluhy jiných zemí. Dolejš v této věci volal po referendu. Onderka konstatoval, že ČSSD chce přijmout euro až v okamžiku, kdy to bude pro Česko výhodné.

