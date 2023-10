Po zákroku policie měl otřes mozku. Jediný Ševčík mu pomohl. Teď promluvil, co se u Muzea odehrávalo

reklama

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8155 lidí



Děkan NF VŠE se však hájil, že šel kolem místa policejního zásahu přes Václavské náměstí směrem k metru stanice Muzeum náhodou po setkání s rodinnými příslušníky a známými v restauraci, avšak všiml si zraněného muže a rozhodl se mu pomoci.



„V horní části Václavského náměstí mě požádal o pomoc neznámý člověk zraněný v obličeji s tím, že toto zranění mu způsobili policisté z řad těžkooděnců na schodech Národního muzea. Doporučil jsem mu, aby věc nahlásil Policii ČR v Krakovské ulici a uvedl služební číslo jednajícího policisty. Zraněný muž mi řekl, že číslo policisty nezná. Přitom k nám přišel ještě další člověk v doprovodu ženy; jak se ukázalo, byl to právník s lékařkou. Zeptal se zraněného muže, jestli by dokázal policistu identifikovat, a on to potvrdil. Všichni jsme tedy došli k Národnímu muzeu, kde byli policisté. Tak jsem se dostal na schody Národního muzea, a to aniž jsem věděl, co se tam předtím odehrávalo. Pokusil jsem se vyjednávat s členy antikonfliktního týmu a velitelem policistů. Ve chvíli, kdy jsem ze schodů Národního muzea odcházel, začali příslušníci Policie ČR přítomné včetně mě ze schodů vytlačovat. V tomto momentě jsem byl vyfotografován fotoreportérem a tato fotografie byla následně zveřejněna,“ popisuje událost z 11. března Ševčík.

Fotogalerie: - Na podporu Ševčíka

„Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly a opakuji, že jsem byl veden pouze snahou pomoci zraněnému člověku, který mě o tuto pomoc požádal. Dlouhodobě odsuzuji jakékoliv násilí a odsuzuji i případný útok na Národní muzeum,“ doplnil Ševčík, přičemž jeho slova nyní potvrdil i napadený muž Karel Kočí.



Video z místa můžete zhlédnout zde:

Moderátorka Jana Bobošíková tvrdí, že byl Kočí policií „bezdůvodně napaden a surově zmlácen“, čímž se hájil i mužův právní zástupce, ovšem v následném šetření po podání trestního oznámení mužem se ukázalo, že policie v ničem při svém zásahu nepochybila. „Dle mého názoru v podstatě nevyřešili nic, protože o mě do října nevěděli ani to, kdo jsem… Nepředvedli mě ani mě nezajistili, ani nelegitimovali. Pouze mě tam zmlátili a pak nechali napospas a lidé mi museli zavolat záchranku a pak se ty věci řešily dál,“ tvrdí však Kočí, jenž kvůli zásahu u Národního muzea během protivládní demonstrace podal trestní oznámení na policisty i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).



K incidentu došlo poté, co se tehdy někteří účastníci demonstrace pokusili vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Výzvy policie k rozchodu tehdy podle zasahujících protestující neakceptovali a zajištěno bylo dvacet lidí.



Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) následně zásah šetřila a dospěla k tomu, že zasahující policisté neporušili zákon. „Policejním orgánem GIBS nebylo zjištěno jednání mající znaky trestného činu, tedy nebyly zjištěny důvody pro zahájení úkonů trestního řízení ze strany GIBS,“ uvedla v srpnu pro iROZHLAS.cz mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kočí tvrdí, že výzvy policistů před jejich zásahem nezaznamenal, a myslí si, že je „jasně vidět, že to vyprovokovala policie“. „Kopali do mě, bili mě pěstmi a následně mě tam nechali ležet zbitého,“ líčil muž incident ze svého pohledu.



Následně měl před Národním muzeem čekat na zdravotníky a potkal tam děkana NF VŠE Miroslava Ševčíka, který se jej tázal, co se mu přihodilo. „Potkal mě na chodníku a ptal se mě, co se mi přihodilo, protože ze mě tekla krev. Řekl jsem mu, že jsem byl zbit policií, a docent Ševčík se mě zastal i přesto, že jsme se předtím neznali. Říkal, že to není možné, že to je jak za komunistické totality a že se musí zjistit, kdo tomu zásahu velí a tak dále,“ vysvětlil Kočí, co mělo předcházet dění, kdy se Ševčík jal hovořit s policisty.



„Jediný docent Ševčík se mě zastal a snažil se řešit tu situaci,“ popisoval muž, který měl po pádu během policejního zásahu utrpět otřes mozku.

Fotogalerie: - Studenti proti Ševčíkovi

Následně se rozhodl jít na dubnové jednání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, který dal souhlasné stanovisko k odvolání ekonoma Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty. Dvacet senátorů se tehdy vyjádřilo pro odvolání Ševčíka, šest bylo proti. „V podstatě všechno, co z toho vyšlo, bylo to, že řekl o panu Fialovi, že je hňup, a o paní Nerudové, že to je blondýna z Kuřimi,“ shrnul muž své pocity z jednání a tvrzení, že by se chtěl Ševčík při incidentu u Národního muzea zúčastnit strhnutí ukrajinské vlajky, označil za jasné nesmysly.



„Z hlediska činu, který rektor VŠE Petr Dvořák označil za ‚poslední kapku‘ a kvůli němuž zahájil proces Ševčíkova odvolání, jsem jim řekl, že to vychází z absolutní lži a celé to nedává smysl,“ zaznělo od muže, kterému se měl Ševčík u Národního muzea snažit pomoci.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

O návrhu na odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze bude fakultní akademický senát jednat v úterý 31. října, který v červnu jednání o odvolání Ševčíka přerušil.



Podle vysokoškolského zákona může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu po vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Psali jsme: „Skončila v blázinci.“ Ševčík tasí trumfy proti svému odvolání Na místo vyhozeného Ševčíka Danuše Nerudová? Vyloučit už nelze nic, líčí pedagog poměry na VŠE Ne že nerostou. Klesají. Vláda s důchody porušila smlouvu a média jí to pomohla schovat „Nechce se věřit, že je to náhoda.“ Vyoral temně ke Kanadě a tleskání Waffen-SS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE