Podle Porošenka je kritický stav s plynem na Ukrajině překonán

Kritická situace se zásobováním plynem, která na Ukrajině vznikla v pátek zastavením dodávek plynu z Ruska, je zvládnutá díky zvýšeným dodávkám ze zemí EU. Řekl to dnes ukrajinský prezident Petro Porošenko. Ruská energetická společnost Gazprom dnes potvrdila, že zahájila proceduru k ukončení plynového kontraktu s Ukrajinou, jak to sdělila v pátek. České Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že spor Ukrajiny a Ruska nemá zásadní vliv na zásoby a spotřebu zemního plynu v ČR, píše ČTK.

Ruský ministr energetiky ujistil Evropskou komisi, že tranzit plynu z Ruska do Evropy není momentálně ohrožen.

„Kritická situace, která vznikla s dodávkami plynu v souvislosti s pokusem (ruského) Gazpromu přestat plnit kontrakt na dodávky plynu Ukrajině... je už za námi,“ prohlásil prezident podle listu Ukrajinska pravda. Dodal, že Ukrajina zvýšila přísun suroviny z Polska, Slovenska a Maďarska a „veškerý deficit je nyní zcela pokryt“.

Sdělil rovněž, že v současné době je v podzemních zásobnících uloženo o dvě miliardy kubíků plynu více, než tomu bylo loni. „Časy ruského vydírání plynem pominuly, nikdo Ukrajinu na kolena nesrazí,“ zdůraznil Porošenko. Zároveň dodal, že země zcela plní závazky týkající se tranzitu plynu do EU.

Rusko prý reaguje na verdikt stockholmské arbitráže

Kritická situace vznikla, když ruská společnost Gazprom v pátek oznámila, že zastavuje Ukrajině dodávky zemního plynu. Rozhodnutí zdůvodnila středečním verdiktem stockholmské arbitráže, který Gazpromu nařídil zaplatit 2,56 miliardy dolarů (53 miliard korun) ukrajinské firmě Naftogaz za tranzit plynu.

Ruský energetický gigant současně dal na vědomí, že okamžitě „zahajuje proceduru výpovědi“ smlouvy s Naftogazem. Verdikt arbitrážního soudu je totiž podle jeho mínění nevyvážený a poškozuje ruské zájmy.

Dnes tento krok podle médií potvrdil náměstek výkonného předsedy Gazpromu Alexandr Medveděv. „Zahájili jsme proces ukončení smlouvy s ukrajinským Naftogazem. A nové řízení u stockholmské arbitráže ohledně tohoto návrhu bude rozhodovat jiná sestava arbitrů,“ řekl Medveděv podle agentury TASS novinářům.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak dnes telefonicky ujistil místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, že spor Gazpromu s ukrajinským Naftogazem momentálně nijak neohrožuje přepravu plynu do Evropy. „Ministr Novak ujistil, že tranzit plynu z Ruska do Evropy není ohrožen, ale zůstává stejně spolehlivý jako dříve. Až do ukončení kontraktu mezi Gazpromem a Naftogazem, potvrzeného soudem, nic tranzitu plynu přes Ukrajinu nehrozí,“ uvedl resortní mluvčí podle agentury TASS.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner dnes ujistil, že spor Ukrajiny a Ruska nebude mít zásadní dopad na Česko. „Naprostou většinu dodávek zemního plynu pro tuzemskou spotřebu odebírá Česká republika dopravními cestami z Německa. I kdyby k vypovězení smlouvy o tranzitu přes Ukrajinu došlo velmi rychle, není třeba se obávat krizového scénáře. Navíc disponujeme více než dostatečnými rezervami v našich zásobnících,“ řekl Hüner podle tiskové zprávy vydané jeho ministerstvem.

Ukrajinská transportní společnost Ukrtransgaz v pátek upozornila, že rozhodnutí Gazpromu ohrožuje plynulou přepravu zemního plynu ukrajinským, ale i evropským zákazníkům.

autor: mp