Podle expertů není změna systému voleb do Senátu nutná

Změna systému voleb do Senátu z dvoukolového na jednokolový není podle expertů nutná. Výhodnější by ale byl australský systém se stanovením pořadí kandidátů. Účast by zvýšilo propojení senátních voleb s krajskými nebo komunálními. Vyplynulo to z vyjádření odborníků z univerzit na dnešním semináři k úpravám volebního systému do Senátu, který ve Sněmovně uspořádala Česká pirátská strana.

Jednokolový způsob voleb do horní parlamentní komory podle australského vzoru navrhla skupina senátorů. Senát začne jejich novelu projednávat na dubnové schůzi. Lidé by podle návrhu nově na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů, přičemž hlasy pro neúspěšné kandidáty by se připočítávaly úspěšnějším. Na rozdíl od britského jednokolového systému by tak nepropadly.

Ústavní právník Marek Antoš z Karlovy univerzity na návrhu ocenil to, že by lidé museli povinně určit pořadí pouze tří kandidátů. Nebyli by tak nuceni se rozmýšlet, zda určit pořadí i pro adepty, které by nijak podpořit nechtěli. Díky svému pořadí by si mohli snáze ověřit na volebním webu, že jejich hlas byl započítán.

Politolog Jakub Charvát z Metropolitní univerzity vidí navrhované změny v tom, že pokud by lidé zaškrtli pouze jednoho favorita, jejich hlas by se stal neplatným. Přesto by ale změnu spíše podpořil. Politolog Roman Chytilek z Masarykovy univerzity uvedl, že nízká účast ve druhém kole voleb souvisí s tím, že mnoho lidí by si muselo volit jen menší zlo. „Voliči potřebují raději nějakou pozitivní alternativu,“ řekl.

Senátorský návrh počítá s tím, že pokud by některý z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu prvních pořadí, přerozdělovaly by se mezi úspěšnější kandidáty hlasy odevzdané nejméně úspěšnému adeptovi, a to podle pořadí, jak se úspěšnější uchazeči na jeho hlasovacích lístcích umístili. Nejvíce by takto dodatečně získal ten kandidát, kterého by voliči nejméně úspěšného kandidáta zařadili nejčastěji na druhé místo.

Přepočítávání hlasů by podle předlohy neprováděly okrskové volební komise, ale Český statistický úřad (ČSÚ). Komise by měly povinnost pouze hlasovací lístky očíslovat, zvolené pořadí na každém z lístků přepsat do počítače a odeslat ke zpracování ČSÚ.

Podobný systém by se podle Antoše mohl do budoucna uplatnit i při prezidentských volbách, vyžadovalo by to ale změnu Ústavy.

Psali jsme: Žaloba na Zemana za velezradu? Senát se vyslovil Blaha (ODS): Do Senátu ve Zlíně podpoříme kandidáta STAN Adámka Senát: Vláda by měla odmítnout spekulativní ruské nařčení, že smrtící nervová látka mohla pocházet z ČR Senát se chce na dubnové schůzi zabývat politickou situací včetně výzvy studentů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab