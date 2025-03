Podpoří Evropská komise černý trh? Zlé dopady záměrného zdražování

To se ale dle zjištění serveru Euractiv může rychle změnit. Aktuálně probíhající polské předsednictví prý silně tlačí na aktualizaci směrnice TED tak, aby zahrnula i zmíněné moderní produkty. Sám záměr směrnici revidovat nelze zřejmě rozporovat, složitější to je už s tím, co by následovalo. Zahrnutí moderních nikotinových výrobků do směrnice TED by totiž automaticky znamenalo zakotvení minimální míry jejich zdanění na úrovni celé Evropské unie, a tak vlastně diktát pro národní státy, jak tyto produkty zdaňovat. A to je klíčový bod – existují obavy, že by se zdanění alternativních nikotinových výrobků mohlo řídit polským vzorem. Polsko aktuálně předsedající Evropské unii totiž vloni odsouhlasilo dramatické navýšení spotřební daně na tabák.

V případě cigaret spotřební daň poroste v Polsku následovně: o 25 procent v roce 2025, o 20 procent v roce 2026 a o 15 procent v roce 2027. Ovšem zdanění alternativních tabákových výrobků bude Varšava zvyšovat ještě rychleji. Letos se má jejich spotřební daň zvýšit o celých 50 procent (!), v roce 2026 o 20 a v roce 2027 o 15 procent. To může v očích spotřebitelů poškodit alternativní nikotinové výrobky, které jejich uživatelům škodí prokazatelně mnohem méně než tradiční cigarety. A nyní se zdá, že by se to zdražovaní nemuselo zastavit na hranicích Polska.

Varšava by totiž pro svůj nepochopitelný postoj k inovativním tabákovým produktům mohla najít spojence přímo v Bruselu. Je jím evropský komisař Wopke Hoekstra, který se zcela nedávno nechal slyšet, že vapování je stejně škodlivé jako kouření tradičních cigaret. „Toto je nebezpečné a nezodpovědné prohlášení úředníka EU, který by měl svou politiku zakládat na faktech, nikoli na vyvolávání strachu. Věda mluví jasně: vaping je nejméně o 95 procent méně škodlivý než kouření a je nejúčinnějším nástrojem, který máme, abychom pomohli kuřákům přestat kouřit,“ prohlásil Alberto Gómez Hernández, zástupce World Vapers' Alliance. Nelze se tedy divit, že bruselský web BrusselsReport.eu publikoval článek na téma Hoekstrových výroků s titulkem: „Evropská komise: Zdroj dezinformací“.

Přitom je zřejmé, že spotřební daň nedaní průmysl, ale přímo spotřebitele. Tabákové firmy totiž toto zdanění přenášejí přímo na zákazníky. (Ano, na běžné občany EU.) Na ty, kteří se v uplynulých letech museli vyrovnat s opravdu vysokou inflací a nárůstem životních nákladů. Takto Brusel, pokud se rozhodne následovat polský vzor, může ještě dále přitopit pod inflačním kotlem. A vyšší inflace a daně neznamenají jen další náklady pro spotřebitele, ale poškozují ekonomiku jako celek, omezují investice a konkurenceschopnost, a navíc nahrávají i populistům, kteří pak snadno vinní Evropskou unii i z řady domácích problémů.

Navíc zvyšování cen alternativních a méně škodlivých tabákových výrobků může podlomit zájem o ně a vrátit spotřebitele ke klasickým cigaretám, což by mělo zásadní dopad na zdraví evropské populace a návrat o více než deset let nazpět.

A je tu ještě jeden důsledek excesivního zdanění tabákových výrobků, který je bohužel velmi dobře vidět ve Francii. Zde došlo za posledních šest let k nárůstu ceny krabičky cigaret o více než polovinu na téměř třináct euro. I proto se podíl nelegálních cigaret na tamním trhu od roku 2017 do roku 2021 zvýšil ze 13 na více než 29 procent. Výnosy z tabákových výrobků francouzského státního rozpočtu se naopak propadly o více než šest miliard euro (!). A kdo na tom vydělal? Jednoznačně organizovaný zločin, pro který je pašování a padělání cigaret skvělým způsobem, jak zvýšit své příjmy. A není asi těžké uhodnout, kam mafie takto vydělané peníze bude investovat.

Proto věřme, že Evropská komise správně pochopí, že přehnané zdanění, přeloženo pro běžné občany – zdražování – není cesta, která by vedla k lepší, konkurenceschopnější a spokojenější Evropě.

