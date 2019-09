Podříznu tě! „Mašínové si zaslouží úctu,“ uvedl expert. Zabíjeli, ale... A pak se děly věci

„Měli sice nějaké zkušenosti s odbojem z období konce druhé světové války, ale neměli zbraně, neměli peníze, neměli žádnou podporu ze Západu, a přesto do toho šli. Na rozdíl od mnoha jiných, kteří pouze sklopili hlavy a mlčeli, oni se rozhodli bojovat proti zlu. Z dnešního pohledu se může zdát rozbíjení oken komunistickým funkcionářům nebo sypání napínáčků na silnici jako úsměvné, ale v té době i za tuto činnost hrozily vysoké tresty. Jak se Mašínové zdokonalovali ve své činnosti, tak si stále více uvědomovali rostoucí potřebu peněz a zbraní, aby mohli komunistům ještě více zatopit pod kotlem. Tyto jejich činy k získání zbraní a peněz vzbuzují nejvíce kontroverzí, protože při nich zahynuli tři lidé. Dva příslušníci SNB, jeden v Chlumci nad Cidlinou a druhý v Čelákovicích a pokladník Kovolisu u Čáslavi,“ napsal Němec na serveru securitymagazin.cz.

Anketa Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Jste pro? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 9073 lidí

Posléze dodal, že ztráta lidského života je vždy vážná a smutná událost. Upozornil však na to, že svůj čin bratři Mašínové provedli v době, kdy komunisté neváhali vraždit vlastní občany, a to buď skrze justiční vraždy, nebo střelbou na hranicích do lidí, kteří jen chtěli překonat hranice. Další spoluobčany mnoho let věznili, a byť tito občané vězení přežili, podepsalo se na jejich životech.

„Ztráta lidského života je vždy smutná událost, ale i tak je nutné se na tato tři úmrtí podívat v kontextu doby. Komunistický teror řádil všude kolem. Mašínové nebojovali proti jednotlivcům, ale bojovali proti systému a každý, kdo systému sloužil, byl pro ně nepřítel, a tak se k němu i chovali. I když se tyto jejich skutky mohou jevit z dnešního pohledu jako odsouzeníhodné, z pohledu doby, ve které se odehrály, jsou omluvitelné. Nejednalo se o obyčejnou vraždu nebo loupežné přepadení, ale o činy, které uskutečnila odbojová skupina bratří Mašínů v rámci boje proti komunistickému nedemokratickému režimu. Pokud režim používá vraždění a násilí k udržení moci, těžko lze proti tomuto režimu vést adekvátní odpor za pomoci mávátek. Potřebujete zbraně, potřebujete peníze a oni se rozhodli tyto prostředky získat,“ pokračoval Němec.

O pár dní později se podivoval nad tím, jak prudce někteří lidé na jeho text reagovali. „Když jsem psal článek o bratrech Mašínových, věděl jsem, že rozpoutám debatu. Ovšem myslel jsem debatu. Skutečně mě nenapadlo, jakou hysterii svým názorem spustím. Od obyčejných nadávek jako debil a idiot přes rozvraceče vlasteneckých hodnot až po výhrůžku, že mě podříznou jako toho esenbáka. Vše samozřejmě anonymně v krytu nějakého profilu. Pouze jeden můj známý mi zavolal a řekl, co si o mně myslí. Za to mu díky, má alespoň ‚koule‘ mi to říct do telefonu,“ uvedl Němec na serveru Thortac.com.

Fotogalerie: - Sametová kampaň

Bezpečnostní expert si posteskl nad tím, že dnes žijeme v době, kdy se příliš nenosí mít svůj vlastní názor. Ještě horší je prý mít názor, kterým člověk kráčí proti proudu. Němec se však nebojí jít proti proudu a opakuje, že Mašíny považuje za hrdiny, kteří se dokázali vzepřít zločinnému systému. Většina lidí tak statečná nebyla, a když v listopadu 1989 komunistický režim padl, nelíbilo se jim, že tu byl někdo, kdo se choval hrdinsky a nastavoval jim zrcadlo, v němž odhaloval jejich selhání.

„Co s tím? Pošpiníme je a potom nám již nic nebude připomínat naši slabost. Takže Mašíny raději zatratíme, než abychom přiznali, že byli lepší a odvážnější než většina národa,“ uzavřel Němec.

Psali jsme: Moderátor demonstrací 1989 v Plzni: komunisté se měli hned zakázat Frontman skupiny Mňága a Ždorp: Zeman a Babiš jsou mi odporní. Ale pro planetu neznamenají nic Bojujme s blbostí! Bojím se, že v Česku se zadrhl právní stát, hořekuje herečka Kolářová Srpnový hrdina Kriegel! Ale Zeman, který ho také oslavuje, se prý sám před cizí mocí sklonil, zní z rozhlasu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp