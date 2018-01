Podvod! udeřil Kalousek v ČT po přečtení zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. Válková se podivila, zda četla stejnou zprávu

Miroslav Kalousek zprávu nepovažuje za žádné překvapení. Podle něj OLAF v podstatě říká to, co je ve spisech policie. Podle Kalouska zpráva dokládá daňový podvod.

Tomu kontruje Helena Válková. „Je to spis logický, který se týká šetření,“ vysvětluje Válková a podivuje se nad tím, zda četla stejnou zprávu. Nikde se podle svých slov nedočetla, že by to bylo shledáno za daňový podvod. Upozorňuje, že se jednání sice mohou šetřit jako trestné činy, ale to podle ní neznamená, že jimi jsou. Zjišťuje se, jestli taková činnost vůbec probíhala.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro Kalouska nehraje zpráva významnou roli s ohledem na blížící se hlasování o vyjádření důvěry vládě. „I kdyby byl Babiš čistý jako lilie, tak bychom stejně jeho vládě nevyjádřili důvěru,“ řekl Kalousek a odkázal k naznačovanému autokratičtějšímu způsobu vládnutí na úkor liberální demokracie.

Jestli to byl trestný čin, o tom může rozhodnout soud, připustil Kalousek. „Že to je lumpárna, o tom není pochyb,“ řekl a dodal, že takový člověk nemůže být ve vládě.

Psali jsme: Už je jasné, kdy se Babišovi právníci vyjádří ke zprávě OLAF Firma Čapí hnízdo používala neúplné a nepravdivé informace, píše OLAF Zásadní příspěvek ke kauze Čapí hnízdo a OLAF. Vyjádřil se David Rath, který to měl jako hejtman pod sebou „Nedoporučujeme zveřejňovat.“ Proč se ministerstvo a žalobci kolem zprávy OLAF chovají tak zvláštně?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla