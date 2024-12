Blogeři, kteří na sociální síti X vystupují pod označením „Rusové s názorem“, napsali, že agresoři udeřili na Ukrajince v tu nejhorší možnou chvíli. Alespoň pro Ukrajince.

„Ukrajinské zdroje oznámily, že odněkud byla stažena brigáda, aby posílila Pokrovsk, a krátce poté ruské síly dosáhly některých neočekávaných zisků poblíž Borové v Charkovské oblasti. Vypadá to, že Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) byly znovu nachytány v okamžiku rotace/přemisťování,“ napsali ruští blogeři.

Ukrainian sources announced that a brigade was pulled from somewhere to reinforce Pokrovsk, and shortly thereafter Russian forces made some unexpected gains near Borovaya in Kharkov oblast. Looks like the AFU was caught during rotation/repositioning again pic.twitter.com/qGD66tUUFY — Russians With Attitude (@RWApodcast) December 15, 2024

A jako by zlých práv pro Ukrajince nebylo dost, analytici, kteří pracují s informacemi z otevřených zdrojů, které následně prezentují na účtu AMK Mapping, tvrdí: „Z více zdrojů zaznělo, že ruské síly postoupily do centra Torecku a obsadily torecký centrální trh. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, ruské síly nyní ovládají přibližně 63 % Torecku,“ upozornili analytici. A k dovršení všeho zlého Rusové postoupili blíže i samotnému Pokrovsku. K logistickému uzlu, který pro ukrajinské obránce hraje zásadní roli. „Spolehlivý zdroj uvedl, že ruské síly postupovaly dvěma liniemi stromů směrem na Pokrovsk a dosáhly okraje vesnice Pišchane.

If these reports are true, Russian forces now control approximately 63% of Toretsk. https://t.co/4jN5iBtWAk — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 14, 2024

A reliable source reported that Russian forces advanced down two treelines in the Pokrovsk direction, reaching the outskirts of the village of Pishchane. pic.twitter.com/fx34ZVkGkR — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 14, 2024

„Pokrovsk je poslední opěrný bod v jihozápadní části Doněcké oblasti, který brání ruským silám v dalším postupu směrem k Dněpropetrovské oblasti a k regionálnímu hlavnímu městu – ke Dnipru,“ napsal server Kyiv Independent v článku nazvaném „Ukrajinci čelí u Pokrovsku velké převaze a přesile. Snaží se zastavit Rusy“.

„Boj je extrémně tvrdý. Ruští útočníci vrhají všechny dostupné síly vpřed a snaží se prolomit obranu našich jednotek,“ řekl vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj.

Stanislav Bunjatov, velitel čety 24. samostatného útočného praporu Aidar, na svém účtu na Telegramu napsal, že „všichni již přijali, že ruské jednotky vstoupí do Pokrovska“. Dodal však, že ne všichni chápou, jaké důsledky to bude mít pro Dněpropetrovskou oblast a pro další postup Ruska v této oblasti. Velitele taktéž citoval server Kyiv Independent.

„Dněpropetrovská oblast není zastavěna vesnicemi jako Doněcká oblast, takže tam bude ruský postup rychlejší," podotkl Bunjatov a dodal, že jakmile Rusko vstoupí do další oblasti Ukrajiny, bude znovu diktovat podmínky pro úplné postoupení těchto území pod svou kontrolu.

Nazar Vološyn, mluvčí skupiny sil Chortycja, řekl, že ukrajinská armáda se snaží získat ztracené pozice u Pokrovsku, zejména u sousedních vesnic Ševčenko a Vidrodžennja. „Nepřítel zaútočil na naše opevnění ve směru Pokrovsk, západně od Vidrodžennje a jižně od Novotrojitske, a v důsledku dlouhotrvajících bojů byly dvě naše pozice zničeny a jedna ztracena," řekl Vološyn v celostátní televizi.

Ruské síly nešetří prostředky při bombardování ukrajinských pozic naváděnými leteckými bombami a drony. Drony poskytují přístup k lepšímu povědomí o terénu, o poloze protivníkových pozic a o kritické infrastruktuře. Poskytují také kontrolu nad důležitými logistickými trasami a odřezávají nezbytné zásoby. Rusové navíc využívají svou personální převahu a na různých úsecích fronty podnikají třeba i jen drobné útoky, což ukrajinské obránce, kterých není dostatek, neustále vyčerpává.

„Neustálé útoky, i když neúspěšné, narušují ukrajinskou bojovou sílu, protože odčerpávají munici a zásoby, takže ukrajinské jednotky nejsou schopny se vypořádat s postupnými vlnami vozidel a pěchoty,“ řekl Federico Borsari, člen Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA) serveru Kyiv Independent. Při hledání nejslabších míst v obraně ukrajinské armády se prý ruské jednotky uchylují také k nestandardním řešením, jako je využití civilních vozidel k úderům na frontovou linii.

Ukrajinské síly oznámily, že ruský systém protivzdušné obrany S-400 sestřelil ukrajinský Su-25 letící směrem na Cherson.

A Ukrainian source reported that a Russian S-400 air defence system shot down a Ukrainian Su-25 in the Kherson direction. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 14, 2024

Podle analytiků se další ruské jednotky pohybují na západ od někdejší ukrajinské pevnosti Vuhledar, konkrétně v okolí obce Novyj Komar a chystají se obklíčit ukrajinské jednotky. „Kolona 10 ruských vozidel míří směrem na Nový Komár ve směru na Velkou Novosilku. Další kolona 10 vozidel se současně pohybuje směrem k Makarivce,“ popsali situaci analytici.

A column of 10 Russian vehicles is heading towards Novyi Komar in the Velyka Novosilka direction.

Another column of 10 vehicles is simultaneously moving towards Makarivka. pic.twitter.com/wR7lXw8wak — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 14, 2024

Psali jsme: Připravte se na rozpad EU. Eduard Chmelár o skrytém scénáři Západní civilizace je v krizi. Návrat? Už jedině obratem k víře, říká Tomský „Chytré. Teď to bude vypadat jako odveta.“ Jak si Ukrajinci „hrají“ s raketami „To nezůstane bez odezvy.“ Předvánoční dusno na Ukrajině