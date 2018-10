Pokud nebudou peníze, měli bychom prodat Lidový dům. A obměnit vedení, spustil hejtman z ČSSD

„Vždycky na něčem špatném je něco dobrého. Mně se teď líbí mobilizace lidí, kteří chtějí s ČSSD něco udělat. Jinak ale vládne skepse a deziluze. Když si protáhnete tu křivku, tak zjistíte, že touto cestou bychom mohli zmizet z politické mapy,“ varoval Bernard.

Posteskl si nad tím, že v ČSSD dnes existuje příliš mnoho různých platforem, což tříští společné síly. Podle hejtmana by stálo za to spojit síly. „Ale já jsem si dal takového bobříka mlčení, že nebudu personifikovat ty problémy v ČSSD. My se spolu musíme naučit mluvit, a to nejen v ČSSD. Já si myslím, že je špatně říkat: kdo nejde s námi, jde proti nám.“

Josef Bernard ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já si myslím, že dnes nejsme ani schopni vysvětlit, jaký je náš světonázor. My jsme rozkročeni hodně zleva doprava. Voliči už ani nevědí, komu vlastně dají hlas, když budou hlasovat pro ČSSD. Budou třeba hlasovat pro někoho, kdo chce odchod Česka z EU? Já si myslím, že to by bylo velmi nebezpečné – vystupovat z EU,“ varoval host. „Ale možná jsem v menšině, když preferuji prozápadní směřování, možná je těch druhých lidí víc,“ dodal.

Je prý připraven debatovat s každým, kdo bude debatě otevřený. Současně si ale myslí, že je třeba sáhnout do vedení partaje. „Já si myslím, že by se vedení mělo obměnit. Nevím, jestli je to o výměně jednoho nebo dvou členů, ale určitě by se mělo obměnit,“ podotkl.

Bernard má za to, že vláda Andreje Babiše (ANO) v koalici s ČSSD s podporou komunistů Česko neposouvá kupředu. Zdá se mu, že nás už předbíhají Poláci i Slováci. Česko prý v jedné věci totálně selhalo. V transformaci ekonomiky. „Co jsme vlastně od transformace chtěli? Chtěli jsme, abychom se co nejrychleji přiblížili k Západu. A v tom jsme jednoznačně selhali,“ poznamenal bez servítků hejtman.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli je však přesvědčen, že když už ČSSD ono špatné rozhodnutí udělala a do vlády vstoupila, měla by v ní zůstat, protože by byla pro voliče ještě méně čitelná, kdyby se rozhodla pro odchod z koalice. Voliči by to podle Bernarda nepochopili.

„My jsme se vlastně stali stranou, kde se předháníme, co všechno dáme zadarmo, a za mě to není dobrá cesta. Když je něco zadarmo, tak to ztrácí svou hodnotu,“ varoval Bernard. Sociální demokraté by místo těchto slibů měli naslouchat společnosti a prosazovat to, co společnost chce, což prý zahrnuje i změnu dotační politiky v zemědělství. Místo velkých podniků by ČSSD měla podporovat malé zemědělce, soudí Bernard. „Já si myslím, že zemědělská demokracie by se měla dělat jinak, ale zvítězila frakce, která prosazuje jiný pohled,“ posteskl si.

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posledních pár slov věnoval i finanční situaci v ČSSD. „Pokud nebudeme schopni financovat chod ČSSD běžným způsobem, tak bychom měli prodat Lidový dům. V každém případě bychom měli hradit své závazky,“ podotkl.

Psali jsme: Zmrdi? Vyjádřil se Andrej Babiš Foldyna zůstává místopředsedou ČSSD a hned dal ránu: Jen opravdový pitomec... Foldynu ve funkci místopředsedy jednomyslně podpořil Krajský výbor ČSSD v Ústeckém kraji Jaroslav Kubera do čela Senátu? Senátor řekl v ČT jasné slovo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp