Politička SPD popsala zážitek s migrantem v Německu. Doma nic takového nechce zažívat

„Myslím si, že nadešel čas, abych se podělila o jednu událost, která se stala v mém životě, abyste lépe pochopili mé názory na migraci z afrických a islámských zemí. Protože chápu, že spousta lidí píše, že jenom straším, že Tomio jenom straší, že se jen snažíme vyvolávat strach a nenávist vůči uprchlíkům, ale já si myslím, že je důležité, aby se o věcech, o kterých dnes budu mluvit já, mluvilo co nejvíce,“ uvedla Olga z SPD ve videu zveřejněném na svém facebookového profilu, kde se s veřejností podělila o strašidelný osobní zážitek z prosince 2022, kdy v předvánoční době navštívila německé Drážďany.
Před cestou zpět do Prahy seděla v parku na lavičce a četla si knihu v mobilu. Po chvíli k ní přistoupil mladý muž, kterého popsala jako imigranta arabského původu, a začal na ni mluvit.
Ptal se jí na jméno, věk a zda je vdaná. Když mu lživě odpověděla, že je jí šestnáct let, řekl, že v jeho zemi je běžné být v tomto věku něčí manželka a jestli nechce být jeho ženou.
Olga se snažila situaci diplomaticky ukončit, vymyslela si příběh o německém příteli, který na ni čeká, a zvedla se k odchodu. „Nevěděla jsem, jestli má u sebe nůž, mačetu nebo bouchačku,“ popsala své tehdejší myšlenky.
Když rychlým krokem odcházela směrem k centru, muž se za ní rozeběhl. „V tu chvíli jsem se vyděsila,“ přiznala Olga Tiez.
Naštěstí s sebou vždy nosí teleskopický obušek. Proto když byl muž už jen pár centimetrů od ní, udeřila ho jím do kolene. „Začal nadávat v arabštině a já jsem utekla. Nekřičela jsem, nevolala o pomoc. Jakmile jsem vylezla mezi lidi, tak jsem běžela k nádraží,“ uvedla Olga.
Rozbrečela se až na cestě domů v autobuse, kdy na ni dolehla tíha situace. „Nezlobila jsem se na toho mladého muže. Zlobila jsem se na systém a na politiky, kteří toto dopustili,“ vysvětlila důvod svého rozčilení Olga.
Takhle zpětně už uznává, že byla chyba, že se už při příchodu neznámého muže ihned nezvedla a neodešla pryč. „Nečekala jsem nic špatného. Do té doby jsem nebyla tak ostražitá v Německu a vůbec západní Evropě,“ přiznala Olga.
Zdůraznila, že podobná zkušenost se mohla stát komukoli. Mohla by to být něčí sestra, něčí přítelkyně, něčí kamarádka. „A já prostě nechci, aby se tohle dělo i v České republice. Nechci, aby tady vstoupil v platnost migrační pakt. Nechci, aby tito lidé zde byli a takhle se chovali k mladým holkám. Nechci, abychom s sebou museli nosit obušky, paralyzéry, pepřáky a aby se holky nemohly spolehnout na vládu, která je ochrání, a na stát, který bude stát při nich, a ne při pachatelích,“ vysvětlila Olga.
„Pokud mě za tohle chcete nazývat xenofobní, rasistickou, extremistickou a tak dále, budiž,“ prohlásila rozhodně.
V závěru uvedla, že ačkoliv už tehdy v roce 2022 byla členkou hnutí SPD, incident, který se odehrál v Německu, její názory na migraci z afrických a muslimských zemí do Evropy vyhranil. „Zažila jsem to na vlastní kůži. A můžu být ráda, že to nedopadlo hůř,“ řekla Olga Tiez z SPD.
„Chtěla jsem se o tento příběh s vámi podělit, abych vám ukázala, že my nikoho nestrašíme. Ty problémy tady reálně jsou. Pár kilometrů za našimi hranicemi. Ve městě, kam spousta lidí jezdí na nákupy.“
„Není to primitivní rasismus, je to varování. Bezpečnostní problémy se mají řešit předtím, než se něco stane, a ne potom, jako to nyní dělají Němci,“ dodala Olga z SPD a požádala veřejnost o pochopení.
U příspěvku následně vysvětlila, že svůj příběh zveřejnila záměrně před volbami, aby voliče varovala, že pokud znovu zvítězí „vláda progresivismu a vítačství“, může Česko dopadnout podobně jako západní státy. SPD je podle ní jedinou stranou, která od svého vzniku drží konzistentní postoj k migraci.
autor: Alena Kratochvílová