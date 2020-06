Polsko je zelené, ale jen s podmínkou. Šéf cestovek v rozhlase vysvětloval, jak se bude cestovat podle „semaforu“

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Od 15. června budou moci Češi cestovat do velké většiny evropských zemí i z nich zpátky do Česka bez omezení. Co to znamená pro cestovní kanceláře? A co pro jejich klienty?

Vláda včera schválila takzvaný „semafor“, který rozděluje evropské země do tří skupin. Pouze u červených států, což jsou aktuálně Velká Británie a Švédsko, bude potřeba při návratu předložit negativní test na covid-19. Cesty do těch ostatních států EU i návrat z nich budou od 15. června bez omezení.

V reálu to ale nemusí být až tak jednoduché, protože režim na hranicích určují i ty druhé státy. Některé v tuto chvíli ještě Čechy do země jednoduše nepouštějí. „Ten semafor tak, jak ho představila vláda, je v podstatě reálný a my počítáme s ním i pro svoji práci. Je to dobře, že máme konečně něco, čeho se můžeme chytit a čeho se můžou chytit individuální cestovatelé i my,“ je optimistický Papež, že ostatní státy rovněž cestování umožní.

„Polsko v tom seznamu, v těch zelených, je s podmínkou a možná, že se prostě ze zelených vytratí do oranžových a tak dále. Semafor bude v realitě flexibilní. To znamená, že když se některá země zhorší, nebo dá jiné podmínky k provozu na hranicích, tak v tom semaforu z jedné barvy vypadne a spadne do druhé,“ popsal princip Papež a poukázal například na Polsko.

„Jednali jsme s hygieniky, jednali jsme i s představiteli Ministerstva zahraničních věcí. Ten náběh z jednoho světla do druhého nebude tak náhlý, protože ta země, která v tuhle chvíli vypadá koronavirově dobře, se nezmění ze dne na den na jinou barvu. Minimálně čtrnáct dní, tři týdny, bude trvat, než se vyhodnotí ta situace tak, aby se změnily ty systémy. To znamená: Vy když odjedete v nějaké barvě, tak se s největší pravděpodobností vrátíte ve stejné barvě, ale my jako cestovní kanceláře, i klienti, kteří budou cestovat bez cestovní kanceláře, budou muset být ostražití a budou muset ty informace sbírat ve své podstatě každý den,“ dodal.

Papež také potvrdil, že se jedná i o rozřazení dalších států. „Pro nás jsou důležité i země, které jsou těsně za tímto prostorem, například Černá Hora, Albánie,“ sdělil a zmínil i Tunisko, Egypt, Spojené arabské emiráty. „Někteří naši kolegové se dožadují také Turecka. Jak poběží čas a bude se blížit podzim, tak nás budou zajímat i exotické země, jako jsou třeba Thajsko nebo Vietnam,“ řekl.

Cestovní kanceláře podle něj nyní mohou od 15. června nabídnout svůj program klientům, s vědomím, že budou platit nějaká pravidla, která už jsou v tuto chvíli jasná a zřetelná. Bude záležet na tom, kam se bude létat, bude záležet na tom, do kterých destinací se dá dojet vlastním autem, ale už jsou daná pravidla a už se dá podle něčeho tvořit produkt,“ sdělil. Optimisticky si myslí, že se prodá 40 procent loňské produkce. „Pesimističtí kolegové říkají, že to bude někde mezi 25-30 procenty počtu klientů, které jsme odvezli v loňském roce,“ dodal. Důležité je podle něj nyní také to, jak bude vypadat letecká doprava.

A kolik cestovních kanceláří nebo cestovních agentur by mohlo nepřežít tu současnou situaci? „Pokud se ta situace bude vyvíjet špatně, to znamená, pokud nebude jasno, jak budou létat letadla, a pokud se nepřidají další země do zeleného světla, tak to může být i polovina trhu,“ obává se Papež.

Závěrem se vyjádřil i k takzvanému „lex voucher“, kdy klienti mohou klientům místo záloh za zrušené zájezdy vydat poukázku na zájezd, kterou ten zákazník může uplatnit do srpna příštího roku, teprve potom případně dostane své peníze zpět. Kvůli této úpravě se na Česko obrátila Evropská komise s tím, že ta úprava není v souladu s evropským právem na ochranu spotřebitele. Kdyby od této možnosti Česko ustoupilo, nebo musela ustoupit, jak velký by to byl problém?

„Tak samozřejmě, to by mohlo být opravdu katastrofické a mohlo by to být třeba i dvě třetiny nebo tři čtvrtiny trhu. Tady si ale musíme uvědomit jednu důležitou věc, ten zákon vznikl na ochranu cestovních kanceláří,“ zdůraznil Papež. Klienti podle něj neúvěrují cestovní kanceláře. „Ty poslaly peníze do hotelů, poslaly je leteckým společnostem,“ řekl Papež. „Pokud by EU donutila hoteliéry a donutila by letecké společnosti, aby vrátily peníze cestovním kancelářím, tak pak by cestovní kanceláře mohly vracet ty peníze zpět,“ dodal.

