Pompeova lekce z geopolitiky. Odpůrci Trumpa prý protáhli obličeje

„K dnešní návštěvě p. ministra zahraničí M. Pompea je nutné poznamenat, že lidé, kteří se po volbách r. 2017 hroutili v obavách před znovunastolením komunismu a případně vyhrožovali emigrací, hroutili se pochopitelně zhola zbytečně. Jak vidno, střídají se zde státní delegace USA, Číny, Ruska, Německa a jaksi platí, že tehdejší povolební obavy byly stejně liché jako upřímně hloupé. V normálním světě je totiž normální jednat se všemi geopolitickými centry a partnery. Ať už jde o USA, Rusko, nebo Čínu. Vyposlechnout si. A poté věcně a pragmaticky jednat ve prospěch vlastního státu,“ uvedl Martinek.

„P. Pompeovi se sluší poděkovat i za lekci z geopolitiky. Čína a Rusko, jeho slovy, pochopitelně ohrožují demokracii. To jsme nevěděli a vzhledem k tomu, že jsme teprve nedávno slezli ze stromů, si takového doporučení upřímně ceníme a vezmeme si jej k srdci. Jeho projev v Senátu sice nápadně připomíná jiný, a totiž z roku 1839, kdy britský ministr zahraničí lord Palmerston přednesl projev v britském parlamentu, ve kterém označil Činu za zemi, kterou je nutné napadnout, protože ohrožuje výsostné britské zájmy,“ dodal Martinek, s tím, že to byla pravda, kdy skutečně šlo o výsostné zájmy – o prosperující obchod s opiem.

„Roznětkou byl samozřejmě obchodní spor. Opium, importované britskými obchodníky, devastovalo Čínu. Rozsáhlá drogová závislost ničila čínskou ekonomiku, vládu, společnost i jednotlivce. Tehdejší čínský císař byl nucen zakročit. Nařídil proto opium zničit a obchodníky s opiem vyhostit. To se ovšem hrubě nelíbilo jistému p. Jardinovi, jinak protřelému obchodníku s opiem z firmy Jardine, Matheson & Co (dodnes fungující v HongKongu). Poté, co neúplatný a nekompromisní čínský komisař Lin Ce Šua, pověřený císařem, vyházel 20 tisíc beden opia do řeky, začal lobbovat v parlamentu. A přestože o p. Jardinovi tehdejší britský premiér Disraeli veřejně řekl, že jde o odporného a prolhaného člověka, o rok později k čínským břehům vyrazily britské dělové čluny. Patrně šířit demokracii. Tolik douška z historie,“ vzpomněl Martinek.

„Že je politika věcí výsostných ekonomických zájmů, je z Pompeova projevu víc než patrné. Ocituji ve věci tématu Temelína. „Pompeo vidí v oboru obrovskou příležitost zvýšit energetickou bezpečnost nejen pro Česko, ale pro celý region. Ať už výstavbou jaderné elektrárny západního modelu, která bude udržitelná, nebo v otázce dodávek zemního plynu.“ Chápu-li to správně, máme-li být dál kamarádi, přišel čas vážně si promluvit o Temelínu. Anebo o dodávkách z břidlic. Pochopili jsme. Děkujeme za návštěvu i nabídku. My se vám ozveme,“ uzavřel Martínek.

Pompeo dnes po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) uvedl, že se oba politici shodli, že se Rusko snaží zničit naše demokracie a rozbít naši západní alianci.

„Jsem rád, že se to konečně povedlo, že jsme se potkali v Praze, když jsme to měli v plánu už v minulosti," zahájil tiskovou konferenci český premiér. „Oba jsme z byznysu, tak si myslím, že si rozumíme. Jsem velice rád, že pan ministr začal svou cestu v Evropě v Praze, kde je poprvé. To je neuvěřitelné, ale je to tak," podotkl Babiš a sdělil, že jsme bezpečnou zemí.

„Máme obrovský potenciál, co se týká našich obchodních vztahů,“ zdůraznil Babiš, že například co se týče vývozu našich firem, jsme mezi „top 5“. „Takže mně velice leží na srdci to, že se nám bohužel nepodařilo, teď mluvím za Evropu, dokončit nějakou obchodní dohodu a já myslím, že je důležité, abychom se k tomu vrátili. Informoval jsem pana ministra i o fungování V4 a myslím, že na to máme stejný názor. Že bychom mohli převzít tu iniciativu a snažit se. Evropa není jenom Německo a Francie, ale i V4, další země, které sice jsou menší, ale mají dobré nápady. A my jsme samozřejmě připraveni tohle řešit,“ zdůraznil Babiš.

„Je skvělé, že konečně mohu být tady s vámi jako ministr zahraničí USA, abychom uctili boje za demokracii před 75 lety. Generál George Patton je můj hrdina a vedl osvobození západního Československa, bylo to vítězství proti nacistické brutalitě. Naše podpora českého lidu a svobody kulminovala na konci 20. století při pádu železné opony a během sametové revoluce. Nacistická a sovětská nadvláda přesvědčila Čechy o tom, jak důležité je bojovat za svobodu a bráníme dnes svobodu, hovořili jsme o bezpečnostním vztahu, je to skvělý tým a ta diskuse směřovala i k tomu, jak se Rusové snaží korumpovat naši spolupráci a bojují proti Alianci. A já jsem rád, že velká svoboda zvítězí,“ zdůraznil Pompeo.

Poděkoval také Babišovi za příspěvek ke snahám NATO, které bude čelit vojenské modernizaci. „Oceňujeme to, že Rusové budou nahrazeni, co se týče bezpečnostního zabezpečení vaší armády i vašeho podílu na NATO. Také se těšíme na spolupráci v dostavění jaderné elektrárny Dukovany,“ dodal. Pokud by mělo mít Rusko zásadnější vliv na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, podkopalo by to možná podle Pompea nezávislost České republiky.

Nejen Rusko, ale také Čína se podle ministra zahraničí Pompea snaží zničit západní demokracie. „V případě ohrožení budeme na vaší straně," dodal k České republice. „Jsou zde další výzvy ze strany čínské komunistické strany a vy si musíte uvědomit vaši suverenitu při rozhodování o vašich lidech," zdůraznil také Pompeo. „Minulý rok byla podepsána dohoda o zabezpečení při budování sítě 5G a další práce bude následovat na podzim. Vaše vůdčí úloha vedla k tomu, že 30 zemí bude zabezpečeno z hlediska 5G sítí. Je třeba chránit bezpečí a svobodu velkých zemí. Investujeme také do implementace screeningů, v tomto sektoru vaše země mohou rozvíjet svá klíčová průmyslová odvětví, aniž by byla ohrožena jejich svoboda a nezávislost. Zde na tomto poli musíme spolupracovat, vy jste také skvělí bezpečnostní partneři v Iráku, Sýrii, Afghánistánu. Pomáhali jste nám chránit demokracie po celém světě. To si ceníme. Náš prezident si toho cení a jsme rádi, že máme ve vás tohoto silného, důvěryhodného partnera," poděkoval Pompeo premiérovi.

Následně Pompeo ještě svá slova rozvinul, a to na základě otázky reportéra České televize. „Má mise zde je, říct děkuji národu, který má na mysli bezpečnost a demokracii jako my. USA proti Číně, nic takového není pravdou. Je to volba, kterou udělají Češi – na jedné straně autoritářský režim, na druhé straně demokracie a svoboda. Vím, že jste se vždycky stavěli proti autoritářství. Lidé zde chtějí žít životy svobodně, dnes jsem navštívil české podnikatele, kteří dělají skvělou práci na globální úrovni. Pocházejí z malých firem, to byl i můj případ, než jsem se pustil do politiky,“ začal obšírně.

„Když zde vidíte režimy, jako je čínská komunistická strana, tak oni vědí, že jejich přístup je nakonec zničí. Viděli jsme, co se stalo v Hongkongu s podnikateli. Takový model přinášejí čínští komunisté. A to je něco, co si rozhodně Češi nevyberou. Takže dnes jsem přijel, abych připomněl Čechům, že jsme stále připraveni vás podporovat a kdokoliv by vás měl nějakým způsobem negativně ovlivňovat, tak my jsme zde, abychom vám poskytli součinnost, podporu, protože my v USA z tohoto úzkého vztahu budeme vždycky těžit, který existuje již celé dekády,“ dodal Pompeo.

Babiš následně podotkl, že jsme svrchovanou zemí a že nevnímá žádnou hrozbu. „Samozřejmě jsme obezřetní,“ ubezpečil.

