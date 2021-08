Poslanecká novela o nepřizpůsobivých může narazit v Senátu. Pirátka vytáhla paragrafy o diskriminaci a zlomila výbor

reklama

To pirátská senátorka Adéla Šípová považuje za protiústavní a diskriminační, jelikož prý odebrání dávek dopadne na celé rodiny nepřizpůsobivých. „Rozhodně by neměly být postihovány děti, které za jednání svých rodičů nebo společně posuzovaných osob vůbec nemůžou. Je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, kde je občanům zaručena podpora v hmotné nouzi, respektive zajištění jejich naprosto nezbytných základních životních potřeb. A toto právo je tímto zákonem narušeno,“ zaznělo od ní pro server Novinky.cz. Postihovat by místo nepřizpůsobivých měla podle ní novela spíše ty, kteří jezdí automobilem opakovaně nad rychlostními limity.



Sama by prý spíše vsadila na rozvoj „komunitní práce s lidmi v potížích“. „Je důležité být s nimi v kontaktu a věnovat se jim. V obcích by měla být komunitní centra, která budou pomáhat řešit tyto socioekonomické potíže. Není to nic, co by se dalo jednoduše vyřešit nějakým zákonem, je to o soustavné péči,“ tvrdí. Mgr. Adéla Šípová Piráti



Její odpor již má podporu u senátního sociálního výboru, jenž doporučuje zákon zamítnout.

Na sociálním výboru v Senátu právě prošel můj návrh na celkové zamítnutí návrhu zákona o hmotné nouzi, známého jako třikrát a dost. Doufám, že tento diskriminační a protiústavní zákon zamítne Senát i jako celek na nadcházející schůzi 18. srpna. pic.twitter.com/llD3pENdXb — Adéla Šípová - senátorka za obvod Kladno (@adela_sipova) August 10, 2021

Spolutvůrce novely, místostarosta Litoměřic a poslanec ODS Karel Krejza, s jejími výhradami nesouzní. „Tyto argumenty odmítám, že bychom to neměli dělat, protože to zasáhne do životní úrovně dané rodiny. To jako necháme zloděje automobilů běhat po světě, protože jeho zavřením se sníží životní úroveň jeho rodiny? Možná se tím sníží, ale jak jinak efektivně těmto věcem zabránit?“ nechápe uvažování pirátské senátorky.

Upozornil, že sice pokutu nyní mohou orgány nepřizpůsobivých uložit, ti si ale z toho nic nedělají, jelikož pobírají nezabavitelné dávky. Nové problémy si prý budou chtít sami starostové způsobit těžko: „Žádný starosta, žádné vedení města nebude přistupovat k nějakým drakonickým ekonomickým pokutám, které by způsobily větší problémy, protože to zase bude řešit sám. Je to jenom nástroj a je jen na těch lidech, jak se budou chovat. Nemusí vykrádat sklepy sousedům, rušit jejich spánek večírky až do rána atd.“ Dodal, že sociální služby již fungují dnes, problémem je, že nepřizpůsobiví často nemají ochotu jakkoli spolupracovat.



„Dotkne se to hlavně těch, kteří to dělají úmyslně a smějí se úředníkům do obličeje, protože vědí, že na ně teď nikdo nemůže,“ míní o novele Krejza. Psali jsme: Zeman pro PL: Zkrouhnout peníze pro NATO. Po Kábulu nemá smysl. Vím, co dělala BIS, a řeknu to „To jste mě pobavili.“ Babiš přes PL mlel Piráty kus po kusu. Bartoš se nepobaví Sociolog Prokop: Piráti nemají žádná témata, jsou v hrozné defenzivě Piráti a STAN: Budeme dbát na investice. A úspory. Takto

