Poslankyně ANO vypustila závažné podezření. Ohledně Síkely a koupené firmy

Loni v září šéf resortu průmyslu a obchodu Síkela oznámil, že stát prostřednictvím své firmy koupil plynovody Net4Gas, který v Česku provozuje 4000 kilometrů plynovodů. Ukazuje se však, že s plynovody Net4Gas, kterými nic neteče, vláda koupila jen rostoucí dluhy. V prvním pololetí loňského roku měla firma Net4Gas tržby ve výši jen 1,6 miliardy a hotovost v hodnotě necelých sedm miliard. A k tomu především dluhy ve výši 33 miliard.

„Někdo to hodně tlačí. Nemohu na někoho ukazovat prstem, má pouze nějaké indicie. Když se podívám, kdo tam byl zainteresován a kde pan ministr dříve pracoval, z toho mi vychází, jestli to třeba byla dobré gesto vůči bývalému zaměstnavateli... “ přemítala v pořadu X Talk o „Síkelových plynovodech“ a o možném Síkelově konfliktu zájmů.

Řada odborníků považuje tento nákup za „šílený“. K tomu Peštová dodává: „Ano. Je ztráta miliard, osm miliard budeme ještě muset zaplatit my.“

Poslankyně v pořadu kritizovala záměr na povinné zálohování PET lahví. „V současné době už legislativa umožňuje zálohování PET lahví. Je to dobrovolné zálohování, není povinné. Pan ministr je zřejmě hodně přemotivován. To, co v současné době předvádí, je nestandardní,“ řekla na adresu ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL.

„Osm let jsem legislativu dělala, předkládala zákony, vyhlášky na Legislativní radu vlády a vím, co vše se musí udělat a jaké záležitosti musíte splnit. A pan ministr Hladík všechna tato vládní legislativní pravidla, která jsou jednoznačně daná, odsouhlasená, obchází. A obchází je zvláštním způsobem, třeba nevypořádává připomínky,“ poukazuje poslankyně Peštová.

„Tento návrh zákona byl v meziresortním připomínkovém řízení a byl velice akcentován: mnoho připomínkových míst vzneslo připomínky, a nikoli malého rozsahu. To byly zásadní připomínky,“ pokračuje Peštová. „A 8. srpna proběhlo velké plénum, to jsem v životě nezažila. Nikdy jsem si nedovolila to, že by do sálu nebyli vpuštěni zástupci připomínkových míst, se kterými bych zásadní připomínky nevypořádala. Ale on (ministr-lidovec Hladík, pozn. red.) to udělal,“ dodává.

Ekologický argument u Peštové neobstojí. „Patříme mezi první tři země, které jsou nejlepšími třídiči odpadů v Evropské unii. A tohle je třídění, to není recyklace. Pokud pan ministr říká, že máme problém s recyklací, tak se pojďme zaměřit na recyklaci, a ne třídění,“ zdůraznila poslankyně hnutí ANO.

Vidí za výše uvedenými konkrétními případy korupci? „Nemám pro to důkazy, nemohu říct, jestli tam korupce je, nebo není. V každém případě je to nestandardní, jisté je, že to někdo hodně tlačí, nestandardně hodně tlačí. Ať si každý udělá závěr sám. Máme tu orgány činné v trestním řízení, tak ať se podívají, jestli tam něco vidí. Je to nestandardní, např. předkladatelé porušují legislativní pravidla,“ konstatuje Peštová.

A jak se vypořádává s tím, že akce jako je Prague Pride, festival LGBTQ, jsou dotované z veřejných peněz: „To mi vadí, mám s tím problém. Za druhé světové války zemřelo 60 milionů lidí a to si připomínáme jeden den – ale festival Prague Pride, placený z veřejných peněz, trvá sedm dní. Mně to připadá zvláštní,“ podotkla, a že by chtěla, aby se lidé zamysleli nad tím, zda jim to přijde normální. Nic podle Peštové neškodí komunitě LGBT víc než taková „propagace“, jakou vidíme na Prague Pride.

Rozpočet organizace, která každoročně pořádá festival Prague Pride, dotují ministerstva školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a další složky státu. Jen za minulé tři roky pořadarelé obdrželi dotace skoro 50 milionů korun.

