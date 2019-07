Pospíšil s Pirátem se posmívají Babišovi: Žádný husarský kousek, vždyť v tom Bruselu nikoho neprotlačil

Visegrádská skupina ostrouhala, tvrdí čtvrteční Lidové noviny. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) přesto tvrdí, že je spokojen. Ale má ke spokojenosti důvod? Zatímco v minulém období byl předsedou Evropské rady Polák Donald Tusk, v tomto období neobsadí politici z V4 žádný z klíčových postů. Český premiér po summitu prohlásil, že o to V4 ani nestála. „Náš region žádného nominanta neměl,“ řekl. Za úspěch považoval nezvolení nizozemského politika Franse Timmermanse.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slovenský premiér Peter Pellegrini se přitom nijak spokojeně netvářil. „Nesluší se to komentovat jako úspěch. K tomu nesklouznu,“ reagoval na dotazy, zda cítí vítězství.

Faktem také je, že ještě pár týdnů před summitem Babiš mluvil jinak. Tehdy říkal, že by považovala za dobré, kdyby v čele Evropské Rady nebo Evropské komise.

Předseda TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil českému předsedovi vlády připomněl, že se mu nic z toho nepodařilo. „Žádný husarský kousek se Babišovi nepovedl, nikoho neprotlačil,“ podotkl europoslanec.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další opoziční europoslanec Pirát Mikuláš Peksa Babišovi vyčetl, že jako český premiér notně přispěl k odsunutí tzv. spitzenkandidátů do pozadí. Lidé přitom šli k volbám do Evropského parlamentu právě kvůli těmto předním kandidátům. „Ignorovali všechny, kdo kandidovali v evropských volbách, a vytáhli náhodnou německou ministryni, jež to v Německu schytává za svou neschopnost,“ zdůraznil.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenová, dosavadní německá ministryně obrany, ale podle dalšího českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) to tato dáma nebude mít jednoduché. „Pokud totiž nebude silná, s Timmermansem a Vestagerovou v zádech může vypadat jako loutka,“ podotkl.

Psali jsme: Nebyli jsme jediní. Bylo nás sto. Někteří se obraceli zády. Ivan David vysvětluje „skandál“ s eurohymnou Gynekoložka, syn eurokomisaře, nebo fanda „nové evropské krve“. Seznamte se s novými vládci Unie Von der Leyenová má podporu většiny českých europoslanců Leyenová v čele Komise? Německá dáma budí na české politické scéně vášně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp