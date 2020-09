Postadolescentní figura, posmívá se Pehe Vojtěchovi. Prst ukazuje na Babiše

reklama

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že na svou funkci rezignuje. Pehe to čte jako manévr, na kterém se s předsedou vlády domluvil. „Myslím, že je to spíš jenom úhybný politický manévr, který Andrej Babiš s ministrem Vojtěchem provedli,“ uvádí politolog.

Dva týdny před krajskými volbami tím prý naznačili té části veřejnosti, u které předpokládají, že bude volit hnutí ANO, že věci se snad mohou změnit: „Že pokud se vymění ministr, tak se pandemie postupně bude dostávat pod kontrolu,“ dodává Pehe s tím, že tato změna sama o sobě rozhodně nijak výrazně nezmění současnou situaci, která je velmi nepříznivá, pokud jde o šířící se epidemii koronaviru.

Naopak je toho názoru, že těmito kroky si oba pánové zadělali na velký problém. „Protože pandemie u nás má dynamiku, která je velmi nepříznivá. To znamená, že počet případů se zřejmě bude dál zvyšovat, ve veřejnosti bude růst určité znepokojení, nebo dokonce strach a bude se hledat viník. Bohužel ten prst ukazuje na vládu a především jejího předsedu,“ pokračuje Pehe.

V jiné zemi by v podobné situaci Vojtěch už několik měsíců nebyl ministrem. „V takovéto situaci prostě nebyl mužem na správném místě. Je to sice určitě člověk vzdělaný a talentovaný, ale nejenže neměl medicínské vzdělání, ale byla to spíš taková postadolescentní figura,“ myslí si politolog.

„Za normálních okolností, kdyby premiér nepotřeboval mít v té roli někoho, koho může občas sepsout nebo obětovat jako pěšce, tak by byl už dávno vyměněn, a byl by tam někdo, kdo má tah na branku a nějakou autoritu,“ podotýká.

Vítá, že novým ministrem zdravotnictví se stal někdejší náměstek resortu Roman Prymula. „Je to lepší figura než Adam Vojtěch. Je to odborník přesně na to, co se tady děje, a je to taky člověk, který má jiné ustrojení. Je ráznější, autoritativní, a to je něco, co v té krizi funguje lépe, i pokud jde o uklidňování občanů,“ věří Pehe, že Prymula bude lepší volba než jeho předchůdce.

