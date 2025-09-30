Potvrdí prezident Pavel, že je šestou stranou pětikoalice? ptá se Konečná

Lídryně hnutí STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná v reakci na oznámení Hradu zveřejnila ostře laděné stanovisko. Upozorňuje, že prezident by měl vystoupit jako nestranný státník, nikoli jako „šestá strana pětikoalice“. Vyzývá ho, aby ve svém projevu jasně potvrdil několik principů.
„Za prvé, budu respektovat vítěze voleb a pověřím ho složením nové vlády. Za druhé, ústavu beru vážně, a proto nebudu bránit lidem, aby se mohli svobodně vyjadřovat v referendu. Za třetí, budu ve prospěch našich občanů v zahraničí lobovat minimálně stejnou vervou, jako jsem bojovala za vydání majetku Lichtenštejnů,“ pronesla Konečná.
Ing. Kateřina Konečná
„Bude prezident chlap a řekne toto? Nebo se potvrdí, že Hrad je šestá strana pětikoalice a mezi řádky podpoří Spolu a Piráty, zavedení eura či zrušení práva veta?“ pokračovala lídryně hnutí STAČILO!
Hrad zatím drží obsah projevu pod pokličkou, ale ve veřejném prostoru se již mluví o tom, že prezident v projevu vybídne občany k volební účasti a bude chtít ujistit o důvěryhodnosti volebního systému. Politologové očekávají, že témata jako mezinárodní postavení ČR, stabilita v zahraniční politice nebo výzvy nového parlamentu budou součástí vystoupení.
