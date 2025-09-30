Potvrdí prezident Pavel, že je šestou stranou pětikoalice? ptá se Konečná

30.09.2025 17:00 | Monitoring

Prezident Petr Pavel chystá v úterý večer předvolební projev, který bude přenášen na všech velkých stanicích. Tento krok přichází několik desítek hodin před volbami do Poslanecké sněmovny, proto vyvolává otázku, jakou roli hodlá hlava státu sehrát v poslední fázi kampaně.

Potvrdí prezident Pavel, že je šestou stranou pětikoalice? ptá se Konečná
Foto: Hans Štembera
Popisek: TK hnutí Stačilo!, KSČM, ČSNS, SD-SN a SOCDEM k podpisu memoranda o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny

Lídryně hnutí STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná v reakci na oznámení Hradu zveřejnila ostře laděné stanovisko. Upozorňuje, že prezident by měl vystoupit jako nestranný státník, nikoli jako „šestá strana pětikoalice“. Vyzývá ho, aby ve svém projevu jasně potvrdil několik principů.

„Za prvé, budu respektovat vítěze voleb a pověřím ho složením nové vlády. Za druhé, ústavu beru vážně, a proto nebudu bránit lidem, aby se mohli svobodně vyjadřovat v referendu. Za třetí, budu ve prospěch našich občanů v zahraničí lobovat minimálně stejnou vervou, jako jsem bojovala za vydání majetku Lichtenštejnů,“ pronesla Konečná.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Bude prezident chlap a řekne toto? Nebo se potvrdí, že Hrad je šestá strana pětikoalice a mezi řádky podpoří Spolu a Piráty, zavedení eura či zrušení práva veta?“ pokračovala lídryně hnutí STAČILO!

Hrad zatím drží obsah projevu pod pokličkou, ale ve veřejném prostoru se již mluví o tom, že prezident v projevu vybídne občany k volební účasti a bude chtít ujistit o důvěryhodnosti volebního systému. Politologové očekávají, že témata jako mezinárodní postavení ČR, stabilita v zahraniční politice nebo výzvy nového parlamentu budou součástí vystoupení.

Psali jsme:

Úniky informací od policie? Lídr Stačilo! navrhl razantní opatření
„Tak toto je naprostý skandál,“ říká Konečná. Vládě vytýká pokrytectví i podezřelé finance z Východu
Konečná: „Obhajoba STAN a TOP 09 se zhroutila! Organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky.“
Zlikvidujeme průmysl, ožebračíme lidi. Varování Konečné před novými povolenkami

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Konečná , Pavel , projev , volby 2025 , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Půjdete k říjnovým volbám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Ing. Michael Canov byl položen dotaz

ČT

Dobrý den, jste upřímný politik. Můžete mi upřímně říci, jestli si myslíte, že je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pokálel si šediny.“ Svěrák poradil vnoučatům do voleb. Ale narazil

16:50 „Pokálel si šediny.“ Svěrák poradil vnoučatům do voleb. Ale narazil

Herec, scenárista, publicista a dramatik Zdeněk Svěrák oznámil světu, že ho letos čekají pravděpodob…