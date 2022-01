Pozérské pako Novotný, soudruh Slánský také podporoval šikanu, než pro něj přišli. Starosta to schytává kvůli kauze Džokovič

ANKETA „Jsem pro šikanu neočkovaných,“ uvedl starosta Řeporyjí Pavel Novotný. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, jestli tento prakticky reálný stav je v pořádku. Pravicoví politici mínili, že Pavel Novotný kvůli pozornosti plácne cokoliv, ale také že se tímto přihlásil k dlouhé řadě politiků, pro které svoboda znamená, že se ostatní chovají tak, jak chce on. „Takový soudruh Slánský by ještě týden před svým zatčením jistě podobný proces také podpořil. Tak aby tito lidé nedopadli podobně, až někdo bude pro změnu šikanovat je. Třeba pro jejich postavu, původ nebo víru,“ konstatoval krajský předseda Svobodných David Forbelský.

„Já jsem pro šikanu neočkovaných. Djokovič krásně trápen, jen houšť. To hloupé právo se neočkovat má být zachováno, ale je zásadní takové lidi terorizovat a dávat jim všemi prostředky najevo, že je jimi po zásluze pohrdáno. Jsem tedy průběhem věci zcela uspokojen,“ napsal na sociální síti starosta Řeporyjí Pavel Novotný, člen ODS. V praxi ovšem neočkovaní nesmějí zhruba od poloviny listopadu na kulturní či sportovní akce či do restaurací, takže silné restrikce proti nim jsou již teď.

V diskusi pod tímto názorem se mu dostalo poměrně dost kritiky typu, co kdyby hubení šikanovali tlusté či nekuřáci kuřáky. „Pavle, jsi chytrý člověk. Otevři mysl a nedělej tyhle hloupé závěry. Jsem třikrát očkovaný. Třetí dávka mi vyvolala extrémní imunitní reakci, která vyústila ve spuštění dvou závažných onemocnění. Když budu mít štěstí, tak se mi léky a dietou podaří ukočírovat alespoň část... ty a další občané to uhradíte ze svých daní, stejně jako případný přechod do posledního, tj 3. st. ID... očkování ano, ale po klinice, anamnéze aj...,“ píše následně v diskusi jeden z uživatelů.

„Trocha nenávisti o neděli? Jak houšť? Zavírat, střílet? Nebo jen urážet, plivat, izolovat, vokrádat? Ňáký zvířecí jména by nebyly? Kam je šoupnout? Máte už v Řeporyjích ňáký nápravný středisko? Nebo vyvlastnit? Co s nima? To bude chtít ňáký konečný řešení. Let it all hang out!“ uvádí další.

Kvůli pozornosti plácne cokoliv

ParlamentníListy.cz se zeptaly, co si o tom myslí, politiků, zvláště těch pravicových. „Pan Novotný je to, čemu se říká ‚attention whore‘ – tedy kvůli pozornosti kdykoliv plácne cokoliv, čehož je důkazem i vaše anketa. Pokud jde o Djokoviče, můj názor je tento: každá země má výsostné právo si určit, koho a za jakých podmínek vpustí na své území. Austrálie jako Česká republika. To se stalo Djokovičovi, nic více, nic méně. Dělat tedy z něj oběť ‚covidové diktatury‘ je přestřelené a hysterické,“ domníval se europoslanec Jan Zahradil (ODS).

Senátor za Jablonecko Jaroslav Zeman, který je v senátorském klubu ODS a byl i členem ODS, odpověděl i na minulou anketní otázku ParlamentníchListů.cz týkající se covid pasů. „Covid pasy jsou v cizině fajn. Jen musejí platit dva, tři, čtyři roky. A jestli bych trápil neočkované? Netrápil. Covid pasy stačí,“ konstatoval.

„Asi bude třeba, aby lidé říkali podobné nesmysly z druhé strany – například jsem pro šikanu očkovaných. Aby realita ležela někde uprostřed a šikanován nebyl nikdo. To je cíl Svobodných. Nikdo od nás se ovšem na úroveň Pavla Novotného snižovat nechce,“ prozradil předseda Svobodných Libor Vondráček.

„Jsem samozřejmě proti jakékoliv šikaně. Každý si můžeme myslet o očkování, co chceme, ale skutečně bych to nechával na rozhodnutí jednotlivých občanů, zda se nechají očkovat s tím, že já jsem očkován. Myslím si, že je to lepší. Pokud jde o tenistu Djokoviče, přesně nevím, jak to tam bylo, takže bych to nechtěl komentovat,“ uvedl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, v letech 1992 až 2002 poslanec.

Delší příspěvek zaslal ParlamentnímListům.cz liberecký krajský předseda Svobodných David Forbelský. „Pan Novotný se přihlásil k dlouhé řadě politiků, pro které svoboda znamená, že se ostatní chovají tak, jak chce on. Pokud jsem koutkem oka sledoval případ tenisty Djokoviče, tak nebyl vyhoštěn kvůli chybějícímu očkování, ale proto, že při žádosti o výjimku lhal. Podobně jako Clinton nečelil impeachmentu kvůli tomu, že ho Monika Lewinská obšťastnila, ale proto, že on lhal pod přísahou. To, že si každá strana na tom ohřeje svou polívku, je jen smutným svědectvím dnešní doby, kdy více než fakta nás zajímají silná prohlášení. Která pak vedou k tomu, že lidé jako Pavel Novotný dostává kladné body za to, že chce šikanovat lidi, kteří se nechovají jako on. Takže se časem dostaneme do situace, kdy budeme šikanovat tlusté, hloupé, lidi, kteří jedí či pijí to, co my považujeme za nesprávné,“ uvedl a pokračoval: „Já osobně bych před takovými politiky chtěl varovat, a to přesto, že nyní hlásají šikanu těch, které bych chtěl šikanovat i já. Historie nám často ukázala, jak se karta může rychle a snadno otočit. Takový soudruh Slánský by ještě týden před svým zatčením jistě podobný proces také podpořil. Tak aby tito lidé nedopadli podobně, až někdo bude pro změnu šikanovat je. Třeba pro jejich postavu, původ nebo víru.“

Stát v desítkách případů porušil platné zákony a u soudu to bylo prokázáno

Bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch je nyní členem ODS a ze zásady nechce komentovat výroky svých spolustraníků. Takže se vyjádřil k šikaně neočkovaných obecně. „Jsem proti šikaně a jakýmkoliv represím. Je to jako z jiného světa a dít by se to nemělo. Když se někdo rozhodne, že se nechce očkovat, nebo se toho bojí, tak ho do toho tlačit represí je špatně. Je to o svobodném rozhodnutí člověka, ačkoliv sám jsem zastáncem očkování a jsem očkovaný, tak mi přijde zvláštní, že vás nepustí do restaurace, když nemáte očkování. Ačkoliv z logiky věci očkování chrání vás před těžkým průběhem nemoci, ale nechrání to ostatní před tím, že budu nemoc šířit. Chápu ale stát, že apeluje na očkování. Je fakt, že když pak lidé mají těžký průběh, může dojít k zahlcení nemocnic či kolapsu ekonomiky. Ale z pohledu normálního člověka je mi zvláštní, že někoho někam nepustí, protože je neočkován, kdy nemoc může rozšiřovat očkovaný i neočkovaný. A nejde jen o restaurace, ale i kulturní akce a nepustí vás bez očkování dnes i do některých institucí. Ale ten recepční u té instituce v určité nadsázce vlastně jenom kontroluje, jestli budu mít těžší, nebo lehčí průběh. Nic víc. Nekontroluje, jestli to dotyčný roznáší, nebo ne,“ upozornil.

„Novotný je pozérské pako. Za víc slov nestojí,“ krátce okomentoval bývalý člen ODS Petr Štěpánek (nyní Trikolóra). Další bývalý člen ODS a poté europoslanec za Svobodné Jiří Payne ParlamentnímListům.cz napsal: „Pokud někdo vyzývá k šikaně neočkovaných, tedy bezdůvodné diskriminaci skupiny občanů (šikana je něco jiného, než jsou přiměřená a odůvodnitelná hygienická opatření, šikana je vždy samoúčelná), pak se dopouští trestného činu proti lidskosti, jehož znaky popisuje zákon v § 401 písm. e): jde o rozsáhlý a systematicky zaměřený útok proti civilnímu obyvatelstvu. Trestná je i příprava a trestné je i podněcování k šikaně. Pokud jde o očkování, recidivistou je především stát a někteří politikové. Ministři opakovaně veřejnosti lhali v desítkách případů, média včetně veřejnoprávních veřejnosti lhala a lžou, publikují neověřené informace a neinformují objektivně, úmyslně zatajují některé informace. Například naše média prováděla kampaň na domácí šití roušek, které prokazatelně nemohly nikoho proti nikomu a ničemu chránit, jde-li o virovou infekci. Informace o nesmyslnosti ručně šitých roušek byly publikovány i u nás. Z veřejných zdrojů bylo možné ověřit si, že žádnou ochranu neposkytují. Teprve po mnoha měsících vláda uznala svou lež a přikázala nošení ochrany FFP2. Kvůli této lži zemřely stovky lidí. Média dodnes neuvedla svou lež a lži premiéra Babiše na pravou míru.“

„Stát v desítkách případů porušil platné zákony a u soudu to bylo prokázáno. Doposud nebyl soudně projednán podle mě protiústavní zákaz náboženských shromáždění. Právo shromažďovat se k náboženským obřadům patří mezi lidská práva s nejvyšší ústavní ochranou, vláda jej nemůže omezit ani na základě jakéhokoliv obyčejného zákona. Znovu opakuji: trestná je i příprava a trestné je i podněcování k šikaně. A zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné. Doufejme, že tyto trestné činy budou stíhány, až se zase staneme právním státem,“ zadoufal.

„Pokud jde o případ jistého sportovce v Austrálii, nedomnívám se, že jde o šikanu. Prostě i sportovci musejí dodržovat platné předpisy, i když s nimi nesouhlasí. Ostatně já je také musím dodržovat, nechodím do kina, plavat do bazénů, nelyžuji na sjezdovkách, musel jsem vynechat mnoho pro mne důležitých setkání,“ dodal.



