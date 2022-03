Pozor: Fiala může v Kyjevě uvíznout. Šok v Bruselu

reklama

„Zdá se mi, že je tu velmi vysoké riziko, že premiéři zemí EU budou v Kyjevě uvězněni,“ napsal na svůj twitter americký novinář Dave Keating v reakci na zprávu agentury AFP o tom, že v ukrajinském hlavním městě bude aplikován zákaz vycházení. Uvězněním se pochopitelně myslí nemožnost město bezpečně opustit. Fiala je společně se svými kolegy Mateuszem Morawieckým z Polska a Janezem Janšou ze Slovinska na cestě vlakem do ukrajinského hlavního města, kde se chtějí setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Státníky na cestě doprovází také polský prezident Jaroslaw Kaczynski.

It seems to me there is a very high risk of the EU prime ministers becoming trapped in Kiev.



A 36-hour curfew is starting today, the mayor just announced.https://t.co/Uqoo0GeACq — Dave Keating (@DaveKeating) March 15, 2022

Keating dále spekuluje o tom, jak se zachová Moskva. Půjde o první takovou situaci – ve městě budou čelní představitelé členských zemí EU a NATO, Putin přitom potřebuje, aby invaze na Ukrajinu skončila jasným, a pokud možno co nejrychlejším vítězstvím. Keating si klade otázku, zda si Putin dovolí v útoku na Kyjev pokračovat i za těchto okolností. A ptá se i odborníků na Severoatlantickou alianci, zda by případné zabití premiéra členského státu v oblasti bojů bylo záminkou pro aktivaci článku 5 smlouvy a zda by záleželo na tom, zda se jednalo o neúmyslné zabití.

Question for the #NATO experts out there (because I’m hearing a lot of speculation about this in Brussels today):



Would the killing of a NATO prime minister in a war zone be considered an attack that triggers Article 5?



Would it make a difference if it was intentional or not? — Dave Keating (@DaveKeating) March 15, 2022

Pražský korespondent BBC Rob Cameron se pak zabývá tím, nakolik bezpečné je pro evropské státníky pořádat v tuto chvíli podobnou cestu. Experti podle něj vylučují cestu vzduchem, automobilu by pro změnu cesta z polské hranice do Kyjeva trvala sedm hodin – a navíc by byla plná nástrah. Podle Camerona tedy mezi odborníky zavládlo znepokojení, když vyšlo najevo, že politici cestují vlakem. To totiž zabere sedm hodin i v dobách míru, kdy je infrastruktura nepoškozená a funguje bez omezení. Vysoký unijní představitel pro BBC uvedl, že cesta tří středoevropských premiérů nemá žádný formální mandát od EU a že se o ní Brusel dozvěděl až noc předem. Předseda Evropské rady Charles Michel pak vypíchl bezpečnostní rizika takové akce.

Americký politolog Ian Bremmer už nastínil „výjimečnou“ možnost, že by premiéři Česka, Slovinska a Polska na Ukrajině zůstali. „Rusko si ani náhodou nedovolí zaútočit na tři lídry členských států NATO,“ míní a argumentuje, že Putin říká, že nechce útočit na civilisty ani svrhnout kyjevskou vládu, tedy že by premiéři podle toho měli být v bezpečí. Pro Kyjev by se prý jednalo o vzpruhu a mohl by se vrátit i americký velvyslanec. „Záměr je vynutit příměří, alespoň v halvním městě,“ říká Bremmer a dodává, že se jedná o mnohem bezpečnější postup než se snažit vynutit bezletovou zónu že to docílí více než poskytnutí MiGů-29.

russia claims they have no goal to overthrow zelensky govt and is not targeting civilians.



both are false, but that’s the official russian position. nato leaders staying in kyiv in no way challenges it. — ian bremmer (@ianbremmer) March 15, 2022

much safer—and smarter—move than trying to enforce a no fly zone. accomplishes more than sending migs. — ian bremmer (@ianbremmer) March 15, 2022

Psali jsme: Rozhodnuto. Dvojí zlo. Profesor vyhlédl výsledek války Tohle bude pro Rusy pohřebištěm! Generál Šedivý vidí přesné místo Česká krajina: Válka na Ukrajině znemožnila plánovaný převoz zubrů z Milovic do přírodní rezervace u Kyjeva Rusko Ukrajině: Krym je ruský, uznejte. Nikam nevstupujte. A zastavíme palbu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.