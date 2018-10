Pozor. Markéta Šichtařová rázně zasáhla do probíhající debaty o neomarxismu

„WTF? Tak se mi tak zdá, že tenhle článek není ničím jiným než pokusem o relativizaci skutečnosti, že neomarxismus skutečně existuje. Text se pokouší tenhle fakt změkčit, zesměšnit lidi, kteří o faktu mluví, a naznačuje, že ‚neomaxismus je vlastně těžce v pohodě‘, kdo o něm mluví, vůůůbec neví, o čem mluví, a kdo neomarxistům nadává do neomarxistů, je vlastně hlupák (protože ti jsou přeci těžce v pohodě). Ne, vážení, není to ani v pohodě, ani to není neznalost pojmosloví. Je to jedno z největších rizik pro Evropu za posledních možná 40 let,“ poznamenala Šichtařová.

„Soudruzi z iDnes.cz se pokusili osvětlit, že neomarxismus je vlastně cool a velká pohoda,“ poznamenal pak k textu také hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Jak server uvádí, pokusil se zjistit, jak se z filozofického pojmu stala jedna z nejpoužívanějších nadávek na českém internetu. Všímá si například slov kardinála Dominika Duky ohledně uvedení skandální hry, v níž Ježíš znásilňuje muslimku. Hovoří o neomarxistické sebrance.

„To, co si k víře a náboženství dovoluje dnešní neomarxistická sebranka, to si nedovolila ani totalitní nacistická či komunistická ideologie,“ posteskl si letos v květnu kardinál Dominik Duka v reakci na uvedení skandální hry, v které Ježíš znásilňuje muslimku. O neomarxismu hovořil i herec Jiří Bartoška v souvislosti se spory o odvolání děkana FAMU. Nebo také kuchař Zdeněk Pohlreich, jenž varoval před náznaky neomarxistického přístupu mezi mladými lidmi.

„V této zdivočelé době se neomarxismus stal urážkou, kterou často používají ti, kteří jej často nedokážou definovat a nedokážou popsat žádnou politickou teorii. Jenom jim to přijde jako zajímavé slovo, které se dá použít jako nálepka,“ vysvětluje pro server iDnes.cz politolog Lukáš Jelínek.

Server pak přináší analýzu NEWTON Media, jež ukazuje, že se o neomarxismu píše nejčastěji ve spojitosti s EU, NATO, Gerogem Sorosem, migrací či menšinami. Jako neomarxisté jsou pak nejčastěji označováni Zelení či Piráti, ČSSD, ale i TOP 09.

Jak pak server iDnes.cz přináší slova politologa Jelínka, tak podle něj to není ideologie, která by si vystačila sama o sobě jako politický program. „Je to ideologický koncept, který se snaží uchopit vykořeněnost člověka v kapitalistické konzumní společnosti. Vnímat to, jak se společnost proměňuje v období tržních vztahů, a hledat cesty k uplatnění člověka v této civilizaci bez ohledu na jeho sociální původ, pohlaví nebo rasu,“ uvedl Jelínek. Závěrem pak zkonstatoval, že neomarxismus se hodí jako nálepka, které vlastně nikdo nerozumí.

