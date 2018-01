Pozor, nová finta Bruselu, varuje blogerka Pilloni: Přijímání imigrantů se skrývá pod heslem „klimatická spravedlnost“

Česko-italská blogerka Monika Pilloni se zděsila nad tím, co Evropský parlament dne 16. ledna schválil za usnesení. „Jde o ‚usnesení o ženách, rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu‘, ano, čtete dobře: KLIMATICKÉ SPRAVEDLNOSTI,“ zhrozila se blogerka, podle které přišlo to, čeho se nejvíce obávala, EU otevře hranice pro miliony nových uprchlíků.

Toto usnesení prezentovala levicová švédská poslankyně Linnéa Engström. Začíná to takzvanou rovností pohlaví. „S odsouhlasením tohoto dokumentu se vyzývá komise a Evropské státy, aby se ,podílely na Globálním paktu pro bezpečnou, spořádanou a pravidelnou migraci, aby se mohla ochránit klimatická spravedlnost uznáním změny klimatu jako migrační motor,“ upřesnila Pilloni.

Nejedná se prý o první dokument schválený evropskými institucemi, ve kterém se mluví o této tajemné osobě: o „klimatickém migrantovi“. Zajímavé na tom je, že to bylo schváleno díky hlasování Demokratické strany a Hnutí 5 hvězd. „Vždy, když někdo poukázal na to, že ‚hvězdičky‘ jsou podporovatelé Demokratické strany, tak se jejich voliči rozčilovali, podle hlasování ve vládě to tak často skutečně vypadalo,“ upřesnila blogerka a dodala, že je to pár dní, kdy lídr pěti padajících hvězdiček Luigi Di Maio veřejně prohlásil, že jsou po volbách připraveni spolupracovat ve vládě s Pd.

Dokument vytváří novou figuru, kterou budou muset členské státy EU chránit, a tím ji přijímat. Otevřou se dokořán evropské hranice každému, kdo bude tvrdit, že byl nucen utéct z vlastní země kvůli nepříznivému klimatu. „Jenže bod dvacet ve skutečnosti specifikuje povinnost ‚přijmout osoby přesídlené změnou klimatu‘, a tím ve skutečnosti kodifikovat lidské právo migrovat kvůli klimatu,“ nestačí se divit Pilloni.

CELÝ BLOG SI PŘEČTĚTE ZDE

Už nepůjde o migraci ze skutečné nebo údajné války či v případě porušování lidských práv. Pro získání postavení uprchlíka nyní bude pádným důvodem i změna klimatických podmínek. „Je zbytečné zdůraznit, že Země, která je tímto novým nařízením nejvíce zasažena, je Itálie,“ upozornila. Otevřou se tak hranice pro miliony „klimatických uprchlíků“.

„Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky vypočítal, že do roku 2050 by mohlo být 200 až 250 milionů klimatických/ekologických uprchlíků. Tedy rychlý a snadný způsob, jak realizovat Sorosův projekt etnické substituce,“ upřesnila blogerka a poznamenala, že Liga samozřejmě hlasovala proti a Matteo Salvini odsoudil jako první v několika televizních pořadech přijetí tohoto usnesení, které otevírá dveře k ekouprchlíkům.

„Co to je klimatický uprchlík? Kam utíká? Jestliže je někomu v zimních měsících zima a v létě teplo, tak migruje? Dost, máme jich již přespříliš. Klimatický uprchlík je také někdo z Milána, komu se nelíbí mlha?“ citovala na závěr slova Mattea Salviniho.

