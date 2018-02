Praha 6 nabídla podle radnice squatterům dohodu, ale nepřijali ji

„Ale k ničemu to nevedlo. Ukázalo se, že squatteři nejsou schopni dojít k jednotnému rozhodnutí,“ dodal mluvčí Prahy 6. Část squatterů po jednání se starostou sice Šatovku opustila, několik jich však na místě zůstalo.

Starosta Kolář řekl ČTK dnes po poledni, že zbylí squatteři v Šatovce již o jednání nemají zájem. „Teď už je to v rukou policie,“ dodal. Policie zatím proti squatterům nezasáhla. Někteří jsou totiž na střeše, a podle mluvčího policie Jana Daňka by tak hrozilo při zásahu zranění squatterů či policistů.

Městská část Praha 6 má pověření od vedení hlavního města ke správě usedlosti Šatovka. Areál je prázdný od roku 2011. Radnice zhruba před dvěma lety oznámila, že chce usedlost opravit a vytvořit z ní bytový dům. „Prostory, které poslední léta plní jen zatuchlina nesplněných slibů jeho správců a lží ctnostných ochránců soukromého vlastnictví, si podle nás zaslouží svěží vichřici,“ uvedli v pátek squatteři na webu A2larm.cz.

V současnosti plánuje radnice změnit Šatovku na středisko pro seniory. „Byly by tam menší domky pro seniory a bude to fungovat i jako komunitní centrum,“ řekl Kolář. „Je návrh na změnu územního plánu, který má projednávat hlavní město Praha,“ doplnil. Změna v územním plánu by pak podle něj vyloučila, že by Šatovka mohla být využita k developerským účelům.