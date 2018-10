Praha: Hned po volbách se to rozpadá? Je dusno. A šíří se pohádky o Pospíšilovi a Pirátech

Jak pak píše server Respekt.cz, Jiří Pospíšil přiznal, že dohoda na primátorovi může být skutečně problém. „Hřib je z nás tří lídrů nejméně zkušený politik. To raději podpořím lídra ODS Bohuslava Svobodu, je zkušený, navíc volby vyhrál,“ řekl.

Původní text ZDE

Piráti se umístili druzí po ODS se ziskem 17,1 procenta a obsadili 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem 16,3 procenta hlasů.

Prahu sobě u vyjednávacího stolu s Piráty vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Dvojka jejich kandidátky Hana Marvanová před schůzkou uvedla, že strana je otevřena jednání se všemi stranami s výjimkou ANO. Stejně jako Piráti se včera sešli i s ODS. Praha sobě naopak deklarovala, že si koalici s ODS představit nedokáže. Marvanová nevyloučila, že TOP 09 se STAN budou rovněž usilovat o post primátora.

Po schůzce s ODS včera předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že s občanskými demokraty mají výraznou programovou shodu. Rovněž dnes vyzval v dopise primátorku Adrianu Krnáčovou, aby do ustanovení nové rady dosluhující vedení města nečinilo žádné zásadní kroky.

Jako poslední se včera večer sešli vyjednavači vítězné ODS a ANO. Strany jednaly o svých programech a v některých bodech našly společnou řeč. Podle zástupců ANO se hovořilo například o dostavbě silničních okruhů nebo rozpohybování trhu s byty v Praze.

K jednání napsal své stanovisko také Petr Hlubuček, starosta Lysolaj, z hnutí STAN. „Fascinující. Piráti nám včera sdělili, že si naši pražští starostové mají vybrat, zda budou v radě města či své městské části. Asi Piráti stojí nad voliči a vlastně oni Piráti nejlíp vědí, co by chtěli voliči starostů. Co když si ale naši voliči myslí, že Piráti by nejlíp udělali, kdyby zůstali u IT?“ zeptal se.

„Umírám smíchy. Doufám, že to ještě nějakou chvíli potrvá. Tahle zábava bude výživná,“ zareagoval pak na facebookovém profilu šéfredaktor Info.cz Michal Pur.

A marketingový expert Jakub Horák přinesl na facebookovém profilu dokonce pohádku o tvrdém povolebním jednání Pospíšila, Hřiba a Čižinského v Museu Kampa, kterému lídr TOP 09 šéfuje.

Celý příspěvek Jakuba Horáka:

TVRDÉ POVOLEBNÍ JEDNÁNÍ V MUSEU KAMPA

(Jiří Pospíšil vítá své dva hosty)

P: Pánové, je mi velkou ctí vás tu přivítat v našem Museu Kampa, které jsme...

H: Ať to nezdržujeme, na úvod rovnou říkám, že kolice nevznikne, pokud nebudu primátorem já, Zdeněk Hřib. Byli jsme první.

Č: Vezměte na vědomí, že primátorem budu já, protože mně, Čižinskému, dali Pražané nejvíc hlasů!

P: Ale no tak, pánové, nejde přeci o funkce, personálie jsou nejméně důležité, důležitá je programová shoda.

H: Moje řeč. Takže když se programově shodneme, že primátorem budu já...

Č: Chtěl jste asi říct, že já...

P: Ale pánové! Takhle se nedostaneme nikam! Možná by pomohlo zřídit nějaké další pozice, abychom mohli lépe realizovat program. Navrhuji zřídit například funkci hřibátora.

H: Hřibátor? To má být nějaká narážka na mě?

P: Ale vůbec! I když samozřejmě politik vašeho formátu... Hřibátor je nesmírně důležitá funkce, mnohem důležitější než primátor. Ano, troufám si říci že politikovi vašeho formátu bych ustoupil a s těžkým srdcem mu funkci hřibátora přepustil.

H: Opravdu je důležitá?

P: Nesmírně. Je to vlastně takový superadmin magistrátu.

Č: Tak o tuto funkci bych v tom případě také měl... Proč na mě mrkáte, pane Pospíšile?

P: Jen mi něco spadlo do oka.

H: Tak to ne! Vy, Čižinský, už máte funkcí dost! Hřibátora chci já! My jsme byli první!

Č: Pražané dali nejvíc hlasů mně!

P: Ale no tak, pánové, nač ty spory, je tu přeci ještě funkce čižátora!

Č: Ale? Kdopak to je?

P: Čižátor je také mnohem důležitější než primátor, je to vlastně takový superstarosta, kterého musí poslouchat i primátor..

H: Poslouchá ho i hřibátor?

P: Ne.

Č: Prosím?

P: Ano. Nedáte si dortík?

P: Tak, dortíčky už se nesou, a tady jsem si dovolil přichystat vaše jmenovací dekrety hřibátora a čižátora, když jsme se tedy shodli, že nám jde hlavně o tu programovou shodu... Tady to, prosím, podepište, ták.... Nu, a já se ujmu té nejméně důležité funkce, primátora.

H: No to ale přece...

Č: Tak moment, moment...

P: Pánové, je přece jasné, že funkce hřibátora, čižátora a primátora jsou nekumulovatelné. Kdepak je ten řetěz... Á, tady. Tak na shledanou, těšilo mě.