Praha je naší baštou, říká Pirát Hřib. Už vyhlíží koalici

Lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib má za to, že by v hlavním městě mohla vzniknout vláda Pirátů, uskupení Praha sobě a koalice vedená Jiřím Pospíšilem (TOP 09). ODS a ANO mohou zamířit do opozice, což by byl podle Piráta rozhodně úspěch. Naznačil také, že by si Piráti mohli říct o post primátora. „Mám za to, že pokud budou Piráti v koalici, měla by post primátora mít nejsilnější strana. Pokud to budou Piráti, měli by mít svého primátora," konstatoval.

O Praze se dlouhá léta říkalo, že je baštou ODS. TOP 09 se pokusila tuto vedoucí roli převzít, ale letošní volby ukázaly, že se jí to příliš nepodařilo. Teď se o totéž pokouší Piráti. Hřib se domnívá, že se Praha opravdu stává pirátskou baštou.

„Vzhledem k výsledkům, kde Piráti vyhráli v několika městských částech a v mnoha dalších budou součástí jednání o koalici, tak si troufnu říct, že Praha už Pirátskou baštou je," uvedl Hřib.

Jestliže se Hřib stane primátorem, hodlá stavět na čtyřech pilířích pirátského volebního programu, což má být transparentnost, profesionalita, digitalizace služeb a zelené město. Zásadní pro něj bude, aby v nové koalici existovala shoda na tom, kam posunout Prahu. Končící Pražská koalice ANO, ČSSD, Zelených, lidovců a STAN doplatila podle Hřiba právě na to, že nenašla shodu v tom, jak v Praze vládnout a kam ji posunout.

První politická jednání s partnery absolvují Piráti v neděli odpoledne. Hříb předpokládá, že je povede.

autor: mp