Prásk, bum, Antifa. Útok na Kongres USA: Fridrichová pustila vdovu po Waldovi Matuškovi

„Bylo to připravený. Já si myslím, že to vypadalo, jako kdyby je tam někdo pustil do pasti,“ poznamenala Olga Matušková, vdova po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi k nepokojům v sídle Kongresu USA z minulého týdne. Příznivci Donalda Trumpa jsou podle ní pokojní a usměvaví lidé, kteří padli za oběť spiknutí. „Já si myslím, že jo,“ zdůraznila Matušková.

V minulém týdnu dorazily do Washingtonu tisíce stoupenců končícího prezidenta USA Donalda Trumpa. Ti nejradikálnější z nich vtrhli do Kongresu a přinutili politiky přerušit probíhající jednání. Při nepokojích pět lidí zemřelo.

Někdejší velvyslanec v USA Petr Kolář demonstranty, kteří vnikli do Kapitolu, popsal jako fotbalové rowdies.

„Jsou to lidé, kteří působí spíš jako fotbaloví rowdies, než jako skuteční občané, kterým jde o Ameriku a o kvalitu demokracie. Jsou to lidé zfanatizovaní, jsou přesvědčení, že jim jejich Amerika byla ukradena. Donald Trump se stal pro ně jakýmsi guru,“ uvedl Kolář v pořadu 168 hodin České televize.

Vdova po Waldemaru Matuškovi, Olga Matušková, však pro ČT řekla, že nevěří tomu, že by násilnosti ve Washingtonu měli na svědomí stoupenci Donalda Trumpa. Je přesvědčena, že na příznivce Donalda Trumpa někdo připravil past.

„Neschvaluju to, ale nebylo to myšlený ve zlým, protože je tam pustili. Tam lidi normálně pouštěj. Bylo to připravený. Já si myslím, že to vypadalo, jako kdyby je tam někdo pustil do pasti, protože tam vcházeli pokojný lidi, usměvaví, rozhlíželi se po tom Kapitolu a najednou prásk, bum, ty tam vlítli, že jo a začalo se to tam mlátit,“ poznamenala vdova po slavném zpěvákovi, který z komunistického Československa emigroval v roce 1986.

„Já si myslím, že tam byli nastrčený jiný lidi. Buď ty skupiny, jako je Antifa nebo Black Lives Matter, což je marxistická organizace, který tam mohly jít uškodit týhle věci, že tam jdou lidi pokojně demonstrovat,“ rozvedla svou myšlenku třetí manželka Waldemara Matušky Olga Matušková.

Je přesvědčena, že za nepokoji ve Washingtonu stáli donedávna opoziční demokraté.

„Bude to zase řečeno, že to je konspirace, ale já nevěřím tomu, že to byli Trumpovi fanouškové, kteří ho šli podpořit,“ zdůraznila Matušková.

Historik Igor Lukeš má naopak za to, že do Kapitolu vtrhli Trumpovi stoupenci. Takoví lidé podle něj v USA žili vždy, v minulosti zakládali např. Ku-klux-klan. V poslední době ale byli tito lidé zameteni pod kobercem americké společnosti a podle Lukeše dobře věděli, že jsou jejich názory nepřijatelné.

