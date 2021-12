Pravda o Putinovi: Na ČT se děly věci. Ukrajinská cvičení, úplně jiné zprávy

reklama

Putin dnes promluvil k novinářům hned poté, co měl velký projev před důstojníky ruských ozbrojených složek. Podle Rožánka se u Rusů těší značné důvěře: „Jestliže Putinova strana zvítězila ve volbách poměrem skoro 50 %, tak to o něčem svědčí. Svědčí to o tom, že Rusové chtějí být velmocí, že jsou ochotní trpět a snést sankce. Dokonce si myslím, že už se s tím naučili žít,“ řekl.

Sankce dokonce mají podle něj pro Rusy i pozitivní vliv: „Díky sankcím se dokonce naučili ledacos vyrábět, konečně i něco vyrábějí i sami, což do té doby nebylo,“ doplnil zpravodaj, že sankce tlačí Rusko k určité samostatnosti.

Psali jsme: Putin: Rusko je moc velké. Západ ho chce rozdělit. Prostě nás podvedli

Rétorika ruského prezidenta sklízí u velké části Rusů úspěch: „To, že se Putin chová sebevědomě a vystupuje vůči Západu nekompromisně, má jasné požadavky, to u části ruské společnosti sklízí úspěch. „Rusové budou mít raději jasno, i když tam není vše, jak by mělo být v demokratické zemi,“ dodal, že Putin znamená pro obyčejné Rusy zkrátka jistotu.

Obrovské téma současných dní je dění na Ukrajině.

Rusko je kvůli napětí s Ukrajinou nyní pod drobnohledem. Pozice Ukrajiny je jasná – vydává SOS signály, dala najevo, že chce být na straně EU, Západu a NATO. Ruský prezident zuří a chce záruky o tom, že NATO nebude dále rozšiřovat svůj vliv směrem na východ.

Psali jsme: O plyn s Rusy válčit, nebo se bratřit? Kdo vám to zdražil. Válka bude? Konec řečí

V ruských hlavních médiích se prý o ruských silách na hranicích Ukrajiny vůbec nemluví, naopak se mluví o agresi Ukrajiny: „V ruských médiích se o ruských silách u ukrajinských hranic vlastně nic nedozvíte. Tam se jen ukazují ukrajinské jednotky, jak společně cvičí s instruktory ze Severoatlantické aliance, a rakety, které Ukrajinci koupili od Spojených států, nebo bezpilotní drony.

Naopak se říká, že se Ukrajina chystá zaútočit na pokojný Donbas,“ popisuje, co se Rusům předkládají tamní média. „To, že nějaké ruské aktivity jsou u ukrajinských hranic, se já dozvídám pouze ze západních sdělovacích prostředků,“ dodává Rožánek.

Pakliže by si Ukrajinci chtěli vzít své území silou, podle Rožánka jistě Rusko zakročí: „Nevím sice, jakým způsobem by zakročilo. Jestli to budou zelení mužíci, jako tomu bylo na Kremlu, nebo to bude oficiální reakce, že použije armádu... Běloruský prezident Lukašenko řekl, že v případě konfliktu s Ukrajinou podpoří své ruské bratry, tedy jeho armáda bude na straně Putina,“ pokračuje zpravodaj ČT.

„O budoucnosti Donbasu rozhodnou jeho obyvatelé, chtějí znát účastníka konfliktu na Ukrajině, to nedovolíme,“ řekl dnes také ruský prezident Vladimir Putin. Jaké všechny úvahy se ve vztahu k Ukrajině teď mohou v Kremlu rodit? „Je to složité... Ukrajina je pro Rusy velké téma. To, že chce Ukrajina na Západ, je pro neuvěřitelná potupa, proto říkají „buďte neutrální a nebude problém“.

Ruské požadavky jsou na stole, jsou jasně formulovány, ale většina z nich je nepřijatelných. Je tam spousta otazníků, uvidíme, jak se k tomu Američané a NATO postaví. Rusko to vyhrotilo tak, že je to jednání Amerika – Rusko a Ukrajina do toho nemá co mluvit,“ řekl.

Chtějí Rusové o válce s Ukrajinou slyšet? „Já myslím, že ne. Myslím, že si nikdo válku nepřeje, ani obyčejní Rusové, ani obyčejní Ukrajinci. Je to jenom takové hřmění zbraněmi, ukazování síly, aby se udělala nějaká dohoda. Prostě Donbas není Krym, který měl pro Rusy strategický význam. Uvidíme, co přijde dál,“ shrnul Rožánek závěrem.

Psali jsme: Putin marně varuje, Západ hraje vabank. Rusko zahnané do kouta. Nepůjde to jinak. Štefcovo drsné varování Co jste to udělali? Putin vyslal ještě tvrdší slova, než se píše Nemáme kam ustupovat. Je třeba reagovat na akce NATO... Putin se radí s ruskou obranou Německá ministryně: Tvrdé sankce na Putina! Nesmí jezdit do Evropy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama