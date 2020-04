Právník Dostál, který porazil u soudu Vojtěcha: Byl spáchán faul a pan soudce ho odpískal

reklama

Pokud by zítra Sněmovna vládě v požadavku o prodloužení stavu nevyhověla, bylo by to podle Dostála od poslanců nezodpovědné. I v takovém případě by však zůstala možnost vydat některá opatření Ministerstvem zdravotnictví, ovšem ne tak všezahrnující, jako byla ta předchozí. „Některé věcí by také mohly řešit krajské hygienické stanice,“ dodal expert na zdravotnické právo.

„Rolí všech hráčů, tedy premiéra i Sněmovny, není ale po rozsudku soudu přestat hrát, jen proto, že jim byl písknut faul. Musí zodpovědně jednat ve prospěch občanu,“ zdůraznil Dostál.

Dostál se zamyslel nad tím, jak moc si uvědomuje politické turbulence, které v podstatě nastaly následně na jeho počin po rozsudku soudu? „Uvědomme si, že rozhodnutí soudu je s těmi politickými turbulencemi mimoběžné,“ upozornil Dostál.

Připomněl, že žaloba byla vedena především tím důvodem, že 23. března vláda překlopila svá opatření pod Ministerstvo zdravotnictví, aby nemusela platit náhrady škody. „Toto byl zjevný faul, který pan soudce odpískal a řekl, aby to vláda vrátila do původního režimu, kam to patří,“ shrnul Dostál.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na rozhodnutí soudu reagoval slovy, že jej respektuje, ale přijde mu „absurdní“, jelikož ta opatření evidentně zachránila tisíce životů. V podobném duchu se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle nějž zodpovědnost za to, činit kroky k omezení a zabránění šíření epidemie, je pravomoc právě jeho resortu.

„Vláda v nouzovém stavu může vydávat jakákoli opatření, to jsem psal do žaloby a to v rozhodnutí píše i pan soudce. Co ale nemohou udělat, je svévolně to sebrat vládě podléhající kontrole Sněmovny a dát to jednomu ministrovi, který by si nehledě na nouzový stav mohl dělat, co chce!“ vypálil Dostál, kde vláda porušila pravidla hry.

Zmínil i další úskalí toho, že vláda jednala protiprávně: „Premiér Babiš v úterý před vydáním rozsudku rozhodl, že ukončí nouzový stav a nadále bude všechna opatření a zásahy do práv a svobod dělat ministr Vojtěch, což by mohl dělat do zbytku volebního období, dokonce v demisi, nebo kdyby mu Parlament vyjádřil nedůvěru, nebyla nad tím žádná kontrola!“ pravil Dostál.

Je proto rád, že tuto strategii soud zvrátil a přiměl tím premiéra, aby o opatřeních nadále mluvil s koaličním partnerem a předkládal je Poslanecké sněmovně. „Toto jsou věci, které nastaly po podání žaloby, ty politické turbulence, které si tu pánové hrají mezi sebou...“ poznamenal advokát.

Vůbec ho nepotěšila reakce vlády na rozhodnutí Městského soudu v Praze: „Ta mě opravdu neuspokojila. To rozhodnutí soudu se týká faulu z 23. března, netýká se vůbec toho, zda jsou opatření restriktivní, nebo liberální. To soud vůbec neřeší. Ovšem vláda nemůže předstoupit před voliče a říct, že faulovala, pískli jí to a bude je teď muset odškodnit. Tahle poctiví opravdu nejsou,“ zmínil Dostál.

Na otázku, zda se nedíval na věc tak, že vláda řeší takovou situaci poprvé a byla vedena cílem chránit lidské zdraví a minimalizovat škody, argumentoval: „Koronavirus je nová věc v tom, že jsme ho nechali takto rozšířit. Ale virus SARS jsme tu měli už v roce 2002-2003. Pokud by vláda jednala zodpovědně, jednala by podle pandemického plánu už od ledna. Vláda to dělá, ale až od března, učí se proto za běhu, to je špatně a to je selhání,“ vysvětloval odborník na zdravotnické právo.

Vláda se podle něj do jisté míry alespoň poučila. „Mám z toho radost, protože co do kvality jsou od pondělí opatření výrazně lépe zpracována, než ta původní,“ všímá si Dostál s poznámkou, že to však nebylo předmětem jeho žaloby.

Tato žaloba je podle něj více ústavněprávní věc, než zdravotnická: „Soud totiž nerozhodoval o tom, jaká opatření mají být nastolena, ale kdo je oprávněn je vydat. Není to ministr, ale celá vláda, což je významné z hlediska politiky,“ zopakoval Dostál.

Vyvrátil, že by jeho motivace podat žalobu byla politická, ač spolupracoval před lety s hnutím ANO a byl například poradcem ministra zdravotnictví. „Politická rozhodně není a byl bych rád, kdyby Česká televize odhlédla od fake news, které šíří dezinformační weby,“ odmítl, že by napojení na politiku v minulosti za jeho žalobou stálo.

„Podívejte, já dělám zdravotnické od roku 2002 a kterákoliv strana a hnutí mě zvala, abych jim s něčím právně pomohl, tak jsem to udělal. Rozhodně jsem se nezabýval tím, že bych lobboval u Babiše, to je kampaň z dob, kdy jsme objevili určité velké nešvary...“ hájil se právník Ondřej Dostál.

