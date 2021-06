Přeceňovaný Feri, nepoškodí nás. Teď uvidíte mládí ODS, slibuje Saša Vondra

Místopředseda a europoslanec ODS Alexandr Vondra tvrdí, že pokus o vyvolání nedůvěry byl nutný i chvíli před parlamentními volbami a že si komunisté pod sebou podřezávají větev. Rovněž se nedomnívá, že by se Občanská demokratická strana odklonila od svých původních ideálů, tak jak to vidí její nová frakce. Dokud prý bude místopředsedou, žádnou zpronevěru hodnot nedopustí. Ztráty podpory koalice SPOLU kvůli skandálu Dominika Feriho se neobává. Mezi uděleným likem na sociální síti a hlasem ve volební urně je totiž rozdíl.

I Alexandr Vondra se přidává k těm, kdo se domnívají, že míru intenzity projevu ve Sněmovně ovlivňují brzké volby. Nepovažuje to za nic specifického pro českou politickou kotlinu, jinde by to prý vypadalo podobně. „Pro mě je z toho cvičení důležitá jedna věc, že Babišovu vládu opět, nikoliv poprvé, podpořili komunisté. Tím, že odešli ze sálu, umožnili vládě přežít s důvěrou. Komunistická strana Čech a Moravy už věrně čtyři roky podpírá vládu, kterou vede nejbohatší člověk v zemi, velkokapitalista. Je to legrační a myslím, že komunisté si tím podřezávají větev,“ zhodnotil neúspěšné vyslovení nedůvěry vládě místopředseda ODS.

Nevím, co jim za to slíbili

KSČM už podle něj nehájí žádné principy, jen obchodují důvěru. „Nevím, co jim za to slíbili nyní, ale něco určitě ano. Koneckonců sami přiznávali, že vládu drželi tři roky výměnou za různé výhody,“ upozornil Vondra. Na otázku, zda mělo smysl hlasování o nedůvěře vyvolávat tak krátce před volbami, odpověděl, že ano: „Určitě to mělo smysl, aby se tohle v plné nahotě znovu ukázalo. Tedy že se jedná o vládu, kterou podpírají a nesou na svých ramenou komunisté.“

O případné povolební spolupráci zatím nechce spekulovat, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by se měla spíše soustředit na to, aby volby vyhrála. Skandál kolem Dominika Feriho, kterého na tři desítky žen viní ze sexuálního nátlaku, její výsledek podle Vondry nepoškodí. „Za prvé Dominik Feri reagoval velmi rychle a svižně, z politiky odešel. Za druhé si myslím, že jeho politický vliv byl obecně – i mezi mladými lidmi – přeceňován. Spíše to byla marketingová záležitost a vůbec si nemyslím, že by nás to mělo zásadně poškodit,“ tvrdí europoslanec.

Like na sociální síti a hlas ve volební urně jsou dvě různé věci

„Upřímně řečeno, vzpomínáte si na nějaký zásadní politický názor, který nám Dominik Feri sdělil? Já ne. On byl komunikátor, marketér, sehrál, bych řekl, velmi dobrou a pozitivní roli během pandemie při upozorňování a informování o opatřeních, která vláda každý týden vyhlašovala a nebyla schopna je ani pořádně vysvětlit. On to dělal za ni. V tom byl docela jeho přínos, ale pandemie končí, aspoň doufám, a já nemyslím, že nás tohle poškodí,“ vysvětlil Alexandr Vondra s tím, že je třeba rozlišovat, co je „like“ na sociálních sítích a co je hlas u volební urny. Vůbec to prý není jedno a totéž.

ODS má z jeho pohledu spoustu lidí nižšího věku ve své straně a zmínil názvy Mladá ODS nebo Česko plus, což jsou skupiny mladých členů či příznivců ODS, kteří o sobě podle Vondry v posledních měsících dali několikrát velmi hlasitě vědět. „Dokonce představili docela atraktivní a zajímavý návrh svého vlastního programu. Jsou to lidé, kteří mají skutečně politický názor. Nedávno jsem některé z nich slyšel mluvit na různých podcastech, takže se vůbec nebojím, že bychom neměli nastupující generaci. Máme ji a třeba i tím, že Dominik Feri, který na sebe hodně strhával pozornost, odchází do ústraní, budou o to více vidět tito mladí lidé. Ne jeden, ale větší počet,“ uvedl místopředseda strany. Dále podotkl, že když se podílel na tvorbě programu koalice SPOLU v rámci jeho témat, jako jsou životní prostředí či zahraniční politika, potkal mnoho mladých z kooperujících volebních stran. Jako příklad uvedl lidovce s tím, že lidovci mají mnoho mladých lidí v politice, nikoliv jenom mezi sběrateli liků a fanoušků.

Vondra: Dokud budu místopředsedou, nepřipustím kompromitaci idejí ODS

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval i nové uskupení vzniklé mezi členy občanských demokratů s názvem Tea Party, kterou založil člen pražské ODS Luboš Boleček. Podle zakladatelů frakce nejde o puč, ale o správné nasměrování strany zpět k původním hodnotám. Frakce kritizuje, že se ODS odklonila od svých ideálů a klasických, politických hodnot a míří doleva. Navíc se někteří členové vyjadřují v médiích, že by byli ochotni spolupracovat s Piráty. „Já sám jsem konzervativní člověk a pro mě jsou Piráti levicová parta. Jasně že máme a musíme držet pravicové principy. Rozhodli jsme se jít do těchto voleb i kvůli tomu, abychom v koalici vyhráli s KDU-ČSL a TOP 09, takže samozřejmě jsou v programu některé kompromisy, jinak to ani nejde,“ vysvětlil Alexandr Vondra redakci.

„Bezpečně ale mohu prohlásit, že dokud jsem já místopředsedou ODS, tak rozhodně nepřipouštím kompromitaci základních ideových východisek, na kterých ODS celá ta léta stojí. To si myslím, že není na pořadu dne,“ podotkl. Text frakce Tea Party si přečetl a nikterak ho neuráží. Naopak považuje jako krok správným směrem, pokud se někdo snaží uhlídat ideovou čistotu politické strany. Nevidí na tom nic špatného. Zároveň se však musí řádně seznámit se členy frakce, které příliš nezná.

Většinu evropských poslanců považuji za levici

Upozornil však, že více k levici se občanští demokraté nepřiklánějí. Hlavním cílem ODS je zvítězit v rámci koalice SPOLU v těchto volbách. „To je hlavní cíl. A také pevně stát na základních ideových principech a východiscích, ke kterým se po desetiletí hlásíme. Mně vůbec nevadí, pokud bude existovat skupina, která bude hlídat ideovou čistotu a bude se vyjadřovat k dění, ale nemělo by to být na úkor cíle hlavního, kterým je vítězství ve volbách. Pokud by strana měla za cíl být jen ideově čistá, ale neuspět ve volbách, tak nemá nárok na politickou existenci v demokracii,“ sdělil poslanec Evropského parlamentu za občanské demokraty.

Avšak kvůli načasování takové téma nepovažuje za smysluplnou debatu. Připustil ale, že levice v poslední době sílí. „V Evropském parlamentu považuji tři nebo čtyři pětiny osazenstva za levici. Tohle je dnes společenské kyvadlo a různé politické strany na to samozřejmě reagují, protože politická práce je činnost ve svobodném, tržím prostředí, kde nabídka reaguje na nějakou poptávku. To není nic neobvyklého, je to typické pro každou demokracii s tím, že se strana nesmí zpronevěřit svým základním ideovým principům, v opačném případě bude mít dlouhodobě problém přežít,“ dodal Vondra s tím, že to můžeme vidět na mnoha příkladech v České republice i ve světě.



