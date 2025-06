Předseda mládeže TOP 09 chce vyhrát volby

Předseda mládežnické organizace TOP 09 popsal, jaký význam má TOP tým v rámci strany a proč je důležité vytvářet prostor pro mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění: „Pracujeme na tom, aby mladí lidé měli možnost seznámit se s politickým prostředím, aby si neudělali politický škraloup, když to tak řeknu, protože naše společnost je stále vlivem komunistické éry nastavená na to, že být členem strany není mainstreamově úplně přijímané. Takže my jsme tu od toho, aby si mladí lidé neudělali tenhle politický škraloup, ale zároveň, aby měli možnost se s tím politickým prostředím seznámit,“ uvedl pro CNN Prima News Miloš Urlich.

TOP tým může být líhní nových osobností, říká Ulrich

Markéta Pekarová Adamová oznámila, že se ze zdravotních důvodů už nebude ucházet o poslanecký mandát a po volbách nehodlá obhajovat ani post předsedkyně TOP 09. „Odchod paní předsedkyně nás samozřejmě všechny mrzí. Zároveň je nutno podotknout, že paní předsedkyně je bývalou členkou TOP týmu. Díky ní jsme udělali velký krok, co se týče spolupráce TOPky s TOP týmem. Po dlouholetém předsedovi je vždy těžké najít náhradu, ale věřím, že se nám to podaří – že najdeme oblíbenou tvář, podobně silnou a výraznou osobnost,“ uvedl předseda mladé organizace,

Věří, že právě z TOP týmu mohou vzejít budoucí výrazné tváře strany. Jeden z možných a zvažovaných kandidátů je podle něj i poslanec Matěj Ondřej Havel, o němž se v médiích často spekuluje.

Ulrich zároveň připomíná, že strana čelí dlouhodobé skepsi ze strany veřejnosti i komentátorů: „Komentátoři nás už mnohokrát pohřbili, ale já věřím, že volby vyhrajeme,“ řekl na otázku samostatného vstupu TOP 09 do Poslanecké sněmovny. Podle volebních průzkumů se TOP 09 dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro samostatný vstup do Poslanecké sněmovny.

Na otázku, zda strana v rámci koalice Spolu neztrácí vlastní identitu ve stínu silnější ODS, Ulrich odmítl, že by docházelo k jejímu „rozpouštění“ „Nemyslím si. Jsou témata, která nás činí jedinečným subjektem na politické scéně a je nutno si přiznat, že my nejsme nějaká 15–20% strana. My jsme prostě malá strana, která si jasně stojí na svých hodnotách. Jsme silně hodnotově vyhranění.“

Na přímý dotaz, zda podle něj má koalice Spolu ještě šanci vyhrát volby, odpovídá Ulrich bez váhání: „Jako koalice Spolu? Ano. Podívejte se třeba na rok 2021. Tehdy průzkumy také ukazovaly něco jiného. Pan Bartoš byl touhle dobou médii titulován jako příští premiér, a nakonec to dopadlo jinak. Já chci jenom poukázat na to, že ty průzkumy jsou nyní nějaké a za půl roku můžou být jiné,“ uvedl Ulrich, podle kterého je možné zvrátit průzkumy a z druhého místa přeskočit na první místo.

I když poslední výzkum agentury STEM ukazuje, že koalici SPOLU chybí zhruba 10 % na vítězství, Ulrich zůstává optimistický a odpovídá, že se to může ještě „otočit“.

Ulrich varuje před návratem Babiše

Podobně jako představitelé koalice Spolu i TOP tým mluví o ohrožení demokratických institucí. Podle něj nejde o prázdné varování, ale o reálnou hrozbu: „Jde o snahu určitých zájmových skupin – když budu jmenovat, Andreje Babiše a hnutí ANO – ovládnout státní aparát tak, aby vyhovoval jeho holdingu. Jsou to snahy o oslabení České televize a veřejnoprávních médií. Jsou to útoky na média, protože těmto vládnoucím skupinám se samozřejmě nelíbí kritika,“ upozornil.

A dodává: „Když se podíváte na to, s kým se Andrej Babiš paktuje v rámci tzv. Patriotů pro Evropu, vidíme tam určitou inspiraci a přátelství s Viktorem Orbánem nebo Robertem Ficem.“

Obavu z možného vývoje po volbách neskrývá: „Já se opravdu reálně bojím toho, že pokud se Andrej Babiš vrátí a bude k vládnutí potřebovat SPD nebo Stačilo!, že půjdeme tímto směrem.“

Odmítá přitom, že by šlo o šíření strachu: „Vzhledem k tomu, že tím ukazujeme na reálné riziko, tak si nemyslím, že je to strašení. Je to prostě fakt, na který je třeba upozornit,“ zdůraznil předseda TOP týmu, mládežnické organizace TOP 09, Miloš Ulrich.

