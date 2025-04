Přes Orbána Ukrajina do EU neprojde. Zcela jasná čísla

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5174 lidí



Server Index.hu upozorňuje rovněž na její slova, že vzhledem k tomu, že tato politika znemožňuje realizaci důležitých investic v Maďarsku, je zhoršující se kvalita života zdrojem vody do mlýna opozice, takže může být velmi optimistická při očekávání výsledku voleb v příštím roce.



„Jako Maďar musím říci, že (mechanismus právního státu) se ukázal jako velmi účinný, protože bylo pozastaveno přibližně 21 miliard eur a z toho jedna miliarda již byla pro Maďary ztracena,“ pochvalovala si europoslankyně za maďarskou opoziční stranu blokování peněz pro její zemi ve slovech, na něž poukázal list Magyar Nemzet.

Ocenila, že blokování peněz Maďarsku pomáhá opozici, jelikož má „velmi vážný dopad“ na maďarský stát, který „není schopen investovat do veřejných služeb, není schopen podporovat ekonomiku a není schopen poskytovat lidem další sociální služby“. Zadržování fondů EU funguje dobře a je podle ní efektivní, jelikož mimo to, že brzdí rozvoj maďarské ekonomiky a investic, se oddalují i rekonstrukce tamních nemocnic.



Premiér Orbán na daná slova reagoval s kritikou strany Tisza a hovořil o spojení Bruselu s tamní opozicí. „Na vlastní uši jsme to slyšeli a na vlastní oči viděli: strana Tisza a Brusel se spikly proti Maďarům. Souhlasili se zničením maďarské ekonomiky, maďarského zdravotnictví a zničením životní úrovně Maďarů, aby pomohli straně Tisza k moci,“ uvedl.



Dle Orbána jde o „temný den pro maďarskou demokracii“. „Lidé vyslali zástupce do Evropského parlamentu, aby pracovali v zájmu Maďarů. Dnes však vyšlo najevo, že zástupci strany Tisza ve skutečnosti pracují proti Maďarům,“ doplnil maďarský ministerský předseda a vyzval, aby takoví lidé odešli z maďarské politiky. „Lidé, kteří v Bruselu pracují proti maďarským zájmům, by měli zmizet z maďarského veřejného života,“ napsal.

Lídr strany Tisza Péter Magyar později na slova europoslankyně Kollárové navázal a podle agentury MTI slíbil, že země peníze z unijních fondů dostane, pokud jeho strana v příštích volbách vyhraje. Orbán podle něj tyto prostředky „není schopný zajistit“.



Zemí hýbe také postoj ke vstupu Ukrajiny do EU

Že by urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie Maďarsku spíše uškodil, než by mu prospěl, si má myslet podle průzkumu až 72 % Maďarů. Pouze 22 % respondentů průzkumu pak uvedlo, že rychlé členství Ukrajiny v EU by bylo pro Maďarsko přínosné.



Think tank v rámci dřívější analýzy rovněž tvrdil, že by urychlené přijetí Ukrajiny do bloku stálo maďarské domácnosti téměř půl milionu forintů (30 500 korun) ročně a jmenuje například bezpečnostní či zdravotní rizika, jež by prý tento krok přinášel.

