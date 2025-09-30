Přes čáru. Tanky v Praze? Nacher ztratil trpělivost se SPOLU

Poslanec za ANO Patrik Nacher zavítal k Lubošovi Xaverovi Veselému do internetové televize XTV. Hned v úvodu dostal dotaz, zda je proruský kolaborant.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
A hned premiérovi a kolegům slovní kopanec vrátil.
„Tím, že to říká premiér a jeho kolegové, tak tím vlastně říkají ‚nemáme téma, nemáme úspěchy, nemáme vizi a budeme nálepkovat‘.“
A hnutí ANO tohle nálepkování musí snést, protože kdyby to třeba dalo k soudu, soud mu sdělí, že jako politici musejí snést vyšší míru kritiky. Prý se mu to už stalo, když jako vládní poslanec podával trestní oznámení, neboť o něm v čase covidu někdo tvrdil, že kradl roušky. To rozhodně nebyla pravda, ale od státního zastupitelství se dozvěděl, že to jako politik musí snést.
Osobně prý chce vést především pozitivním kampaň a nedělat totéž jako SPOLU, tj. nálepkovat oponenty, ať už skrze kauzu Dozimetr nebo jiné kauzy.
„Ta vláda už dneska při každém projevu, při každém příspěvku, … tak oni to ‚proruský‘ používají furt. To je to, ‚my chceme jít na Západ, oni chtějí na východ, což není nic jiného, než proruský, tak to tady od revoluce nebylo,“ rozčiloval se Nacher.
Vláda podle něj zašla tak daleko, že už nálepkuje i lidi, kteří zvažují, že vůbec nepůjdou k volbám, a to tady nebylo. „Tanky v Praze jsou podle mě vrcholem strašení, které tady nebylo,“ rozčiloval se Nacher. Lidi jsou podle poslance ANO opravdu vystrašení, zda náhodou Andrej Babiš nezaprodá Českou republiku.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Ale Nacher trval na tom, že je potřeba to řešit, protože to byla ještě vláda Andreje Babiše, která vyhošťovala z České republiky ruské diplomaty kvůli kauze Vrbětice a tvrdit dnes, že ANO zavleče Českou republiku do sféry ruského vlivu, to Nacher považuje za naprostou nehoráznost.
Poté řekl pár slov k ekonomice a zdůraznil, že hnutí ANO chce nastartovat hospodářský růst, který byl za této vlády čtyřikrát pomalejší než v Polsku. „A tahle vláda, která si říká, že je pravicová, tak zvedla všechny daně kromě silniční. My, kteří máme nálepku, že jsme levicoví, tak jsme jednu daň snížili o 7 procent a jednu jsme úplně zrušili. Daň z převodu nemovitosti,“ pravil Nacher.
ANO chce prý také řešit drahé energie, zavést modernější verzi EET.
Vedle toho odmítl, že by hnutí ANO chtělo zničit Českou televizi, byť osobně vítá spojení rozhlasu a televize a aby oboje spadalo pod státní rozpočet. Jako je to v jiných zemích. Osobně by prý uvítal, kdyby tam byl nějaký koeficient nárůstu peněz do těchto médií.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák