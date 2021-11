Přes mou mrtvolu! Gazdík k zavření škol

reklama

Co se týče protiepidemických opatření, Gazdík uvedl, že ta právě připravuje. „Sdělíme je všem včas v okamžiku, kdy bude jasné, že skutečně nastupujeme do vlády. Líbí se mi, co dělají v Německu nebo Rakousku, kde oznamují, co se stane, když epidemie překročí určitou hranici. Lidé by měli vědět, s čím mají počítat. Teď bych oznamoval něco, co za tři měsíce nebo čtrnáct dní může být jinak,“ zmínil Gazdík, který dle svých slov nepodporuje plošné testování ve školách.

„Poslední dva roky ukázaly, že epidemie se má řešit lokálně. Každá škola má jiný počet očkovaných, jiné logistické podmínky, jiné stáří učitelů, jiné možnosti. Proto by se to mělo řešit lokálně. Asi vás překvapím, ale domnívám se, že lokální testování by se mělo týkat i očkovaných kantorů, protože i já jako očkovaný mohu přenášet epidemii,“ řekl Gazdík, jenž by testoval metodou PCR. Zároveň zkritizoval, že současná vláda Andreje Babiše (ANO) nebyla schopna vytvořit kapacity pro PCR testování.

„K úplnému plošnému zavření nevidím důvod. I kdyby měl být otevřený jen jeden okres, pořád to stojí za to,“ domnívá se také Gazdík. „Zavření škol na 14 dní jen přes mou mrtvolu. Covid tu bude i za rok, byť věřím, že už to nebude celorepubliková záležitost. Ředitelé potřebují vědět, co dělat při jakém počtu nakažených – kdy by se měla část dětí učit dopoledne a část odpoledne nebo kdy střídat jejich docházku po týdnu. Těch možností je celá řada a my ředitelům musíme tyto možnosti dát. Lidé pak přestanou být tak vyděšení,“ dodal.

Kromě epidemie se pak chce Gazdík také zabývat změnou penza znalostí. „Ne všechno, co je popsáno v rámcovém vzdělávacím programu, dnes skutečně žáci potřebují,“ poznamenal Gazdík.

Svému předchůdci Robertu Plagovi by při hodnocení dal jedničku. „Je to jeden z mála ministrů, který vydržel čtyři roky. Vydržel největší problémy, které se na něj vyvalily. Ať to byla inkluze, či bohužel neschválený zákon o pedagogických pracovnících,“ zmínil Gazdík.

