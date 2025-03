Prezident řečnil ve Sněmovně o obraně. Právník si ale všiml, jak se tvářili v publiku

Prezident Petr Pavel ve svém projevu v Poslanecké sněmovně zdůraznil důležitost obrany jako tématu, které by mělo být vnímáno širší veřejností jako společné a nepolitizované. Pavel poukázal na to, že obrana státu je zakotvena v preambuli ústavy, která zdůrazňuje společnou odpovědnost občanů chránit a budovat Českou republiku, zmínil i branný zákon, který zavazuje občany ve věku 18–60 let k obraně země. „Je proto velice nešťastné, když je téma obrany země považované za něco, co by mělo nést stranické tričko,“ řekl prezident.

„Jakékoliv debaty, které vedou k oslabování role armády, její důvěryhodnosti, oslabování role spojeneckých vazeb, mohou skutečně negativně ovlivnit nejenom vnímání naší bezpečnosti našimi občany, ale taky naši bezpečnost mezinárodně a naši důvěryhodnosti jako spojence,“ uvedl Pavel a zdůraznil důležitost společného chápání hrozeb, kterým Česká republika čelí, které již byly definovány ve dvou dokumentech schválených vládou v druhé polovině roku 2023, tedy bezpečnostní a obranné strategii ČR. „Obě hovoří o tom, že naším hlavním cílem je zachování suverenity naší země, její územní celistvosti, demokratických hodnot, vlády práva, a to všechno v rámci spojeneckých vazeb, protože jsme si vědomi toho, že sami v Evropě nebudeme schopni zajistit ani bezpečnost, ani naši prosperitu,“ připomněl Pavel.

Poukázal proto na význam spolupráce a spojenectví pro obranu a bezpečnosti České republiky i v rámci Severoatlantické aliance. „Všichni víme, že s našimi spojenci máme šanci naši zemi věrohodně uchránit,“ uvedl Pavel a zdůraznil potřebu diskutovat o způsobech, jak zvýšit obranyschopnost nejen armády, ale i celého státu. Podle něj by měla být obrana a bezpečnost vnímána jako záležitosti všech občanů a vyžaduje efektivně fungující instituce, krizový systém a dobře vybavené a personálně zajištěné bezpečnostní složky.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 14% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4545 lidí

Apeloval proto na odpovědné parlamentní strany, aby nevyužívaly téma obrany pro předvolební účely, ale aby se shodly na základních principech posilování obranných schopností a spojeneckých vazeb. Takové principy by podle jeho názoru měly přesahovat jen plnění finančních závazků, jako je dosažení určitého procenta HDP vynaloženého na obranu, a měly by se zaměřit na budování schopné armády, která zajistí bezpečnost země. „Cílem není utratit x procent HDP, cílem je mít funkční, moderní, schopnou, odhodlanou armádu, která bude schopna zajistit naši bezpečnost v tom spojeneckém kontextu,“ řekl prezident.

„Znovu bych chtěl zdůraznit, že na zajištění naší bezpečnosti, ať už vnější nebo vnitřní, bychom měli mít všichni stejný zájem,“ řekl Pavel a požádal Sněmovnu, aby vedla debatu týkající se bezpečnosti Česka probíhala s vědomím principů, které jsou pro všechny Čechy stejné. „Hrozby nebudou rozlišovat podle stranické příslušnosti, ty budou dopadat na nás všechny,“ prohlásil Pavel.

Prezidentův projev ve Sněmovně na sociální síti X pochválil poslanec hnutí ANO Radek Vondráček s tím, že Pavel vlastně zněl jako člen stínové vlády ANO. „Pan prezident hovořil o obraně Česka velmi racionálně a pragmaticky. Vlastně jako kdyby byl členem Lepší vlády. Bez ironie tleskám a děkuji,“ napsal Vondráček. „Být partou svítivě zelených, stydím se za všechny hloupé výkřiky proti opozici,“ dodal, a odkázal tím tak na novou zelenou barvu koalice SPOLU.

Pan prezident hovořil o obraně Česka velmi racionálně a pragmaticky. Vlastně jako kdyby byl členem @lepsivlada Bez ironie tleskám a děkuji. Být partou svítivě zelených, stydím se za všechny hloupé výkřiky proti opozici. — Radek Vondráček (@vondraczech) March 26, 2025

Kritičtěji se k projevu postavil právník Pavel Tyl. V příspěvku na Facebooku se vymezil proti slovům Petra Pavla o tom, že po schválení strategických dokumentů o bezpečnosti a obraně by již nemělo docházet k větším zásahům do nich. „Petr Pavel právě sděluje ve Sněmovně, že ‚už se s tím nic nedá dělat‘. Jak se říká v Šíleně smutné princezně, ‚teď už rozhodují generálové...‘,“ napsal Tyl, který též upozornil na reakce některých poslanců na prezidentův projev.

„Náš nejnadšenější válečník Péťa – ten přikyvuje nad každým slovem, a dokonce chvílemi i rozhazuje ručičkama, jako že ‚no jistěěěě!‘. Úplně to s ním cuká,“ vyjádřil se právník pravděpodobně o premiérovi Petru Fialovi.

Ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi a Marianu Jurečkovi pak podle Tyla dochází, že „jejich děti si zaválčí“. „A v některých momentech to vypadá, že si i říkají ‚tvl, tohle jsem asi nechtěl...‘,“ interpretoval Tyl jejich výrazy během poslechu projevu. „Ti dva sedí a uvědomují si, že vsadili na špatnou kartu. Že šli do holportu s magorem. No jo, no, jenže, jak říká staré německé přísloví ‚mitgefangen, mitgehangen‘,“ dodal Tyl.

Psali jsme: „ČT musí rozkrýt karty.“ Zásah senátorů. Chtějí větší kontrolu hospodaření „To bude nápor.“ Přijde sem 100 tisíc veteránů? Obava z Ukrajinců po válce Hendrych (ANO): Je třeba rozlišovat mezi lidmi nad 55 let, kteří nikdy nepracovali, a nedobrovolně nezaměstnaými Šafránková (SPD): Konečně do zákonné úpravy dostávají principy, které prosazujeme řadu let