Prezident si podal ruku s teroristou. Zaorálek upozornil na dvojí metr

28.09.2025 14:10 | Monitoring

Bývalý ministr zahraničí a kandidát hnutí STAČILO! Lubomír Zaorálek ostře zkritizoval prezidenta Petra Pavla za jeho setkání s vůdcem syrské opozice Ahmadem Šarou. Podle Zaorálka se jedná o člověka s teroristickou minulostí, který má na rukou krev tisíců civilistů. Zarážející je podle něj zejména to, že prezident bagatelizuje minulost tohoto muže s tím, že „přítomnost je důležitější“.

Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

„Český prezident Petr Pavel se sešel se syrským vůdcem Ahmadem Šarou. To je člověk, na kterého ještě před devíti měsíci byla vypsána odměna 10 milionů dolarů jako na jednoho z nejnebezpečnějších zločinců,“ uvedl Zaorálek.

Podle jeho slov nejde o žádný nedoložený výkřik do tmy: „Těsně spolupracoval s Al-Kajdou a dokonce založil známé hnutí An-Nusra, jehož cílem byl globální islámský džihád a zbavení se všech nevěřících.“

Zaorálek připomněl i nedávné masakry civilistů, za něž nese Šara odpovědnost: „Je to člověk, který je odpovědný za smrt desetitisíců civilistů, křesťanů. Dokonce ještě nedávno, před pár měsíci, v Sýrii bylo zabito, zmasakrováno 1500 alavitů, drúzů a křesťanů.“

Nejvíce však Zaorálka rozhořčila prezidentova relativizace: „Co na to pan prezident? Přítomnost je prý důležitější než minulost. Aha. Takže dvojí metr. Někomu minulost budeme připomínat a někomu ne?“ ptá se bývalý ministr.

Podle něj se jedná o flagrantní případ politického pokrytectví. „Možná Petr Pavel by si přál, abychom jeho minulost úplně zapomněli. Já bych si ale na teroristu nevsadil ani pětník,“ dodal Zaorálek.

Hnutí STAČILO! se dlouhodobě vymezuje proti politice dvojích standardů, ať už jde o sociální témata, bezpečnost, nebo mezinárodní vztahy. Lubomír Zaorálek tímto výrokem navazuje na své předchozí výzvy, aby česká diplomacie nebyla jen „falešným gestem“, ale skutečně reprezentovala zájmy bezpečnosti, morálních principů a právního pořádku.

autor: Jan Procházka

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Proč jste pořád tak na straně Ruska?

Nemyslíte, že kdybyste nebyla hlásnou troubou propagandy z Ruska, což podle mě jste, tak jste mohli mít mnohem víc voličů? Protože třeba dost věcí, co prosazujete hlavně v sociální politice nebo i to, jak z velké části oprávněně kritizujete EU, je podle mě dobrých.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

