Prezidentský kandidát Hynek: Jestli se EU nezmění, budu pro naše vystoupení

Jiří Hynek je zastánce přijetí zákona o obecném referendu, když by to prý s vyhlašováním referend nijak nepřeháněl. Pokud by došlo na hlasování o setrvání Česká v EU, Hynek by se prý rozhodoval podle toho, jak by v daně chvíli EU vypadala.

„Já jsem zastáncem fungující Evropské unie. Fungující v tom, že to není žádná beztvará úřednická hmota, která šikanuje své občany, říká jim, co si mají myslet, jak se mají chovat a co mají dělat,“ zdůraznil Hynek.

EU by se měla změnit ve společenství nezávislých států. Úřednický aparát tohoto společenství by pak měl řešit zásadní věci, které tyto země spojují. Rozhodně by úředníci neměli státy rozdělovat. Pokud bude pokračovat současný kurz EU, tak jakákoli debata o společenství bude brzy zbytečná. „Pokud ji povede (předseda EK Jean-Claude) Juncker způsobem, jakým ji povede, tak ta unie se rozpadne,“ varoval prezidentský kandidát.

Celý rozhovor naleznete zde

Pokud se EU rozpadne, tak to podle Hynka bude velký problém pro Česko. Jak bezpečnostní, tak ekonomický problém.

„Já kdybych byl prezident,, já bych opravdu velmi intenzivně vyjednával s Evropskou unií, a prezident na to má pravomoce a má na to právo, aby se unie změnila. Jestliže se unie nezmění, tak se rozpadne sama. A pak bych hlasoval pro vystoupení,“ řekl Hynek. Učinil by tak i proto, že se vidí jako velký vlastenec. Proto s obavami sleduje např. migrační krizi.

EU mu dnes připomíná dům, kde každý stát obývá svůj byt, ale do toho domu najednou začíná zatékat. Evropská komise to řeší tím, že chce ostatním bytům nařídit, aby odčerpaly část vody svým sousedům a zatopily si vlastní byt. To však není řešení. Řešením je pečlivě hlídat hranice a dodržovat dříve podepsané dohody. Dohody, které říkají, že uprchlík musí požádat o azyl v první zemi, která je bezpečná a nevybírat si podle toho, kde zrovna dostane vyšší sociální dávky.

„Pro nás je EU výhodná ekonomicky, a to nemluvím o dotacích – to jsou věci, které silně pokřivují trh. Ale já si přeji, aby to byl takový trh, kde nebude clo, kde bude jednoduchý pohyb zboží. To se dá domluvit i v rámci bilaterálních vztahů,“ uvedl Hynek.

Psali jsme: FOTO Paní Drahošová mezi dalšími adeptkami na první dámu: Jsem zděšena, kde se v tolika lidech bere nenávist. Jsme lidé, měli bychom pomáhat. A pak to rozjela Lucie Talmanová... Zelení ve Skotsku chtějí dát uprchlíkům volební právo. Ukáží tím prý otevřenost a dají lekci Londýnu Ondřej Brzobohatý varoval před průserem s Babišem a Okamurou. Teď radí: Volte Horáčka Drahoš není želé, má jasné názory. Za komunistů mi nosil Orwella a Kafku, zavzpomínal bývalý kolega

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp