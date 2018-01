Prezidentští kandidáti se večer utkají v debatě na ČT

Debata bude mít tři části. V první budou kandidáti odpovídat na otázky, které pro ně připravili pracovníci České televize. Tematické okruhy se týkají současné politické situace, důležitých témat veřejné diskuse, pravomocí prezidenta a programu kandidátů. Drahoš se Zemanem budou odpovídat i na dotazy ústavních činitelů a obyvatel z vybrané obce, na závěr si položí dotazy navzájem.

Zeman po prvním kole voleb změnil názor, že se televizních debat nebude účastnit, a krátce nato přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by už byly nudné. Přijal pozvání do čtyř televizních pořadů. Drahoš zůstal u rozhodnutí zúčastnit se dvou duelů, i když Zemanův tým ho za to kritizoval. První diskusní střet před televizními kamerami absolvovali Zeman s Drahošem v úterý večer v televizi Prima, Zeman byl předtím sám v televizi Nova a v televizi Barrandov.

Debatu na Primě provázela kvůli hlučným divákům bouřlivá atmosféra. Česká televize chce svůj pořad pojmout komorněji, každý z kandidátů si bude moci do Rudolfina přivést 30 příznivců.

Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu.

autor: mp