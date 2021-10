Prima: Řev, až se Okamura přeslechl a bylo zle. Závěr, jaký Česko nevidělo

reklama

Dalším tématem byla migrace. „Chaty a chalupy migrantům nikdy. Pane premiére, co jste tím myslel? Kdo chce dávat chalupy migrantům?“ ptala se Tománková premiéra. „Tady je hlavní vítač, který chtěl muslimskou Evropu. Potom je vítal. Mají to v programu. Jejich europoslanci chtějí zdaňovat byty, chtějí všechno sdílet. Teď chtějí znárodňovat byty. Takže od Pirátů můžeme čekat to nejhorší,“ rozčílil se Babiš, Tománková jej však napomenula, kde to vzal. „Je třeba sledovat to pirátské fórum, to je šílené,“ sdělil Babiš.

Dále z debaty: Pekarová chce euro a migranty, Jurečka možná... Babiš se utrhl a smál se Fialovi Zrádce národa Bartoš. Babiš na Primě mával důkazem z EU. Vážné Okamura hlasitě: Táta od rodiny nedojede do práce, EU zruší auta. A lidem dají žebračenky Zdaněné peníze, Bakala! Babiš začal debatu křikem. Vše prokáže

„Oni se takhle vyjadřují, říkají, že ve Sněmovně jsou fašisti. Potom chtějí stavět třetí toaletu, chtějí několik pohlaví... já si myslím, že je muž a žena, ne padesát pohlaví. Takže oni zkrátka...,“ pokračoval Babiš a zopakoval, že Piráti chtějí všechno sdílet. „Tady v Praze se nedá vůbec existovat, protože postavili jenom stezky pro kola, takže auta už mají smůlu. Je to peklo. Stačí se podívat, co se děje v Praze,“ dodal. Moderátorka se však nedala a poněkolikáté zopakovala otázku, kde přišel na to, že chtějí Piráti dávat chaty a chalupy migrantům. „Sledujeme, jak se vyjadřují Piráti, a jde z toho obrovský strach. Bojím se o naši zemi,“ vyjádřil strach Babiš.

„Jak se říká, pan Babiš musí v kampani lhát, nám stačí, když říkáme pravdu. Pan Babiš si spoustu věcí vymyslel, nebo mu je někdo poradil. My jsme v roce 2015 odmítli nelegální migraci. Odmítli jsme kvóty, navrhli jsme řešení mimo EU, jak se skutečně má pomáhat,“ hovořil Bartoš a ukázal fotografii, kdy podle něj běhali po Václavském náměstí nacionalisti a strašili šibenicemi. „Fingovali teroristický útok. A já si myslím, že zlu je potřeba se postavit,“ řekl Bartoš a ukázal Babišovi fotografii křížů na zemi. „30 tisíc lidí zemřelo,“ poukázal Bartoš.

Že je migrace celoevropský problém, přiznal i Fiala. Zároveň však odmítl, aby se tímto problémem strašilo před volbami v České republice. „V roce 2015 přišel do Evropy jeden milion ilegálních migrantů, teď je to 40 tisíc za první polovinu tohoto roku, to jsou diametrálně odlišná čísla. A hlavně ten největší rozdíl je v tom, že tehdy byly státy v Evropě, které ty migranty vítaly, a dokonce nutily ostatní, aby je přijímaly. Dnes se nic takového neděje,“ poznamenal Fiala.

Proti migraci se následně vyslovil Okamura, vyslovil se i proti přijetí afghánských a muslimských migrantů. Ten se poté dostal do velmi vyhroceného sporu s Ivanem Bartošem.

„Pan Konvička, kterého pan prezident Zeman, to je váš oblíbenec, označil za blázna, který chtěl mlít lidi do masokostní moučky,“ začal totiž mluvit k obrázku, jenž si přinesl, Bartoš, Okamura se však rozčílil. „Jaký můj oblíbenec? Já ho neznám! Ukažte mi důkaz toho, že je to můj oblíbenec,“ rozčiloval se Okamura. „Ukažte mi důkaz toho, že je to můj oblíbenec. Ukažte, že Konvička je můj oblíbenec. Kdy jsem to řekl!“ rozčílil se Okamura, do čehož vstoupila Tománková. Bartoš s Okamurou se začali překřikovat. „To je neuvěřitelný, jak ten člověk lže,“ rozčiloval se Okamura, Bartoš se snažil mluvit dál, ale publikum to nedovolilo.

„Pane Bartoši, omlouvám se, neslyším tady v tom hluku všechno. Vy jste řekl, že pan Konvička je pana Okamury oblíbenec?“ zeptala se Tománková. „Pan prezident Zeman kritizoval pana Konvičku...,“ začal Bartoš, Okamura však nadále tvrdil, že Bartoš měl říct, že Konvička je jeho oblíbenec. „Co na mě křičíte? Já jsem řekl pan Zeman,“ bránil se Bartoš, Okamura však chtěl důkaz o tom, že je Konvička jeho oblíbenec, jak měl Bartoš říct. Publikum bouřilo, Bartoš vyzval, aby se publikum podívalo do záznamu.

„Jen jsem dostala z režie zprávu, že pan Bartoš mluvil o panu Zemanovi v souvislosti s panem Konvičkou, omlouvám se,“ sdělila Tománková. Stejně tak se omluvil Okamura. V hluku studia neslyšel, že za jeho oblíbence označil Bartoš nikoliv Konvičku, ale prezidenta Zemana.

