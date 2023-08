Primátorka, bílý prášek a „okno“. Brno, to je město... K drogám řekl své i Saša Vondra

reklama

Internetem se v posledních dnech začala šířit fotografie, na níž Vaňková ještě s brněnským zastupitelem Robertem Kerndlem stojí u bílého prášku, který se jeví jako kokain, a někdo jim podává ruličku na šňupání. Vaňková v prvotní reakci označila fotografii za fotomontáž, později ale přiznala, že se něčeho takového před lety mohla účastnit.

„Včera jsem byla stoprocentně přesvědčená, že k takové situaci dojít nemohlo. Nicméně ve večerních hodinách mi kolega volal a řekl mi, že je možné, že před dvěma či třemi lety mohla podobná fotografie vzniknout,“ řekla brněnská primátorka, jak informuje server Seznam zprávy.

Ke své rezignaci ale Vaňková důvod nevidí. „Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním,“ řekla a přiznala, že se některým omamným látkám ve svém volném čase nebrání.

„Ve volném čase si ráda dám skleničku vína nebo diskutované HHC (látka z konopí velmi podobná THC, pozn. red). I jako politik jsem zastáncem legalizace omamných látek,“ doplnila Vaňková. Ta má navíc v tomto podporu jak u brněnských politiků, tak ve špičkách ODS.

„Teoreticky se ničeho trestného nedopustila. Že by to bylo chvályhodné, tak to ne. Z té fotky ale není jasné, jestli konzumovala ona, nebo ne. Neřídila, nepracovala, takže to je její osobní věc a já bych to považoval za vyřešené,“ sdělil senátor a člen předsednictva ODS Zdeněk Nytra.

Jako letní bouři ve sklenici vody označil kauzu předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je. Jinak celou ‚kauzu‘ pokládám za zcela zbytečnou letní bouři ve sklenici vody a nevyvozuji z ní žádné závěry. Primátorka Vaňková má moji podporu a vnitřní věci si musejí vyříkat uvnitř jejich města,“ prohlásil Benda.

Brněnské primátorky se zastal i další člen předsednictva ODS Alexandr Vondra. „Ani si nemyslím, že bych měl žádat policejní vyšetřování toho, co se stalo před třemi lety v noci v Brně, když se zjevně nikomu nic nestalo a aktéři se podle fotky u toho smáli. Je to etická záležitost a víte, už jsem dost starý na to, abych tady někomu uděloval nějaké morální lekce,“ napsal Vondra serveru Seznam Zprávy.

Podle náměstka primátorky Matěje Hollana (Žít Brno) není zrovna tato kauza něčím, co by mělo vést k rezignaci Vaňkové. „Teď zcela vážně, jak jsem to i posílal Seznam Zprávám na dotaz, jestli má primátorka rezignovat: Myslím, že primátorka by měla rezignovat za mnoho věcí, zejména za praktické vytunelování městské kasy na předraženou hokejovou halu, ale za toto zrovna ne. Tady naopak musím uznat, že byť s nějakými vytáčkami, ale nakonec vlastně celkem jasně se k té věci postavila čelem,“ poznamenal Hollan, že kokain není takový problém, jako miliardy na hokejovou halu.

Kokain a další drogy jsou navíc podle Hollana v politice běžně rozšířené. „Jak jsem psal už včera ve svém příspěvku, rekreační užívání látek jako kokain nebo mňaučko je velmi rozšířené. V politice je to velmi běžná droga. Má jistě svoje rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu, protože je to opravdu masivně rozšířené. Naopak to nemá být kriminalizováno, stejně jako klasické konopí a další kanabinoidy. Válka proti drogám nikam nevede. Za mě to je od primátorky naopak odvážný a správný krok,“ dodal náměstek s tím, že by se spíše mělo uvažovat o legalizaci drog.

To si ostatně myslí i člen ODS z Prahy 2 Jan Paluska, podle nějž by legalizace drog automaticky neznamenala jejich rozšíření. „Možná by stálo za to se zamyslet, jestli jsme se s tou kriminalizací držení a užívání drog tak trochu neposrali v kině. V zemi, kde lze poměrně úspěšně zastávat vysokou politickou funkci a přitom si občas přepudrovat nos, je kriminalizace chudáků, co si na zahradě pěstujou několik kytek kvůli mastičce na klouby, tak strašně do nebe volající čůrákovina, až to bolí. Represe prostě není prevence a kromě zničenejch životů a přeplněnejch kriminálů za chování, který kromě uživatele (kterej to dělá dobrovolně) neohrožuje vůbec nikoho, nemá vůbec žádnej pozitivní efekt. Snad kromě pár teplejch místeček pro naboby z Národní protidrogový centrály, ale na to vám milánci sere bílej tesák,“ píše na facebooku Paluska.

„Představa, že když nebudu nějaký chování kriminalizovat, stane se z něj patologie s potenciálem rozložit společnost, je tolikrát empiricky vyvrácenej mýtus, že se k němu snad nemusíme vracet. Očividně se fetuje odshora dolů a odleva doprava, a apokalypsa furt nikde. Tak co se na ten zbytečnej a drahej kolotoč ‚boje s drogami‘ prostě vysrat? Zaměřte se na prevenci a regulaci, kriminalizujte prodej drog, když už, ale co si dospělý lidi dělaj se svým zdravím, nechte laskavě na nich! Ju, šulini?!“ má jasno Paluska, že lidé jsou sami zodpovědní za své zdraví.

„Smysl právního státu totiž netkví v tom, že má nějaký právní řád. Spočívá v tom, že ten právní řád dává nějakou elementární, integrální logiku. Ten náš Kocourkov má k právnímu státu ještě několik světelnejch let. Sorry jako,“ dodává Paluska.

Podle exšéfredaktora ČRo Vltava Petra Fischera je politik jen odrazem společnosti; čili by neměl být odsuzován za chování, které je v populaci běžné. „Politik je zástupce lidu. Ale lid chce, aby byl jeho mravním vzorem. Přitom sám lid je plný poklesků a slabostí nechutností i zvrácenosti. Chce tedy, aby jeho zástupce byl jiný než on sám, přestože politik toliko lidem jest. Věčná potřeba ideálu korumpovaných a zkažených,“ reagoval Fischer a dodal, že alkoholismus u prezidenta nikomu nevadil.

„Zeman byl veřejným alkoholikem jako premiér i jako prezident, kam se hrabe jedna soukromá lajna kokainu,“ srovnal Fischer.

