Principál Hrušínský vzkazuje národu: Vy se smějete, ale jste prakticky zničeni. Pohovořil o inženýru Zemanovi, pouštějícím si v Lánech porno

Jan Hrušinský kroutí hlavou nad tím, jak může v senátních volbách kandidovat David Rath, kterého prozatím nepravomocně odsoudili v korupční kauze poté, co ho policie nachytala se sedmi miliony korun v krabici od vína. Peníze měly údajně pocházet z korupční činnosti.

Rýpl si i do prezidenta Zemana. „Hrad před časem upozornil policii, že do prezidentova počítače se dostal hacker a propašoval mu na monitor dětskou pornografii. Okolí pana prezidenta mělo vážné podezření na určité kruhy v USA. Ovčácký pes, kterého na Hradě používají k hledání čehokoliv, co pan prezident nemůže najít, vyčenichal, že stopa vede do Alabamy. Letos v létě policie šetření ukončila: Prezident České republiky, ing. Miloš Zeman, si dětské porno na prezidentském počítači na zámku v Lánech pustil sám," napsal Hrušínský.

Stranou jeho pozornosti však nezůstaly ani výroky poslance ODS Václava Klause mladšího, že čeští vojáci nemusí umírat v Afghánistánu. Hrušínský připomněl, že v roce 1938 západní politici také říkali, že jejich vojáci nebudou krvácet za zemi, kterou ani neznají. Jak to nakonec skončilo, to víme všichni.

Když se léto blížilo k závěru, Česká republika si připomněla padesáté výročí počátku sovětské okupace Československa. Současný předseda vlády Andrej Babiš budoval kariéru po srpnu 1968 a jako člen komunistické strany musel okupaci schvalovat. A divil se, když mu to lidé letos v létě připomněli a pískali na něj před Českým rozhlasem.

Sečteno a podtrženo, letní kauzy podle Hrušínského ukazují, že se tu dějí podivné věci. „Karel Steigerwald kdysi napsal skvělou hru Dobové tance, kterou jsme začátkem 80. let hráli v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Mimo jiné se v ní říká: ‚My se tady smějeme a přitom jsme prakticky zničení!‘ Přátelé, hlavy vzhůru a za měsíc zase na shledanou," uzavřel Hrušínský.

autor: mp